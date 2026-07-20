Τα θερινά σινεμά της Πάτρας: Οι αυλές, οι ταράτσες και οι οθόνες που άφησαν εποχή

Μια λευκή οθόνη, σειρές από καρέκλες, μυρωδιά από γιασεμί και ο θόρυβος της πόλης να φτάνει μέχρι τους θεατές. Για πολλές δεκαετίες, το θερινό σινεμά ήταν μία από τις πιο αγαπημένες καλοκαιρινές συνήθειες των Πατρινών.

Οι προβολές δεν περιορίζονταν στο κέντρο. Από τα Ψηλά Αλώνια και την πλατεία Γεωργίου μέχρι τα Προσφυγικά, τα Ζαρουχλέικα, το Ψαροφάι, τα Μποζαΐτικα, το Ρίο, τις Ιτιές και τα Βραχνέικα, δεκάδες υπαίθριοι κινηματογράφοι έδιναν ζωή στις γειτονιές μόλις έπεφτε ο ήλιος.

Άλλοι λειτούργησαν επί δεκαετίες και πέρασαν στη συλλογική μνήμη της πόλης. Άλλοι άντεξαν μόνο λίγα καλοκαίρια. Οι περισσότεροι έδωσαν τελικά τη θέση τους σε πολυκατοικίες, καταστήματα και χώρους στάθμευσης.

Το καλοκαίρι του 2026, από εκείνο το εκτεταμένο δίκτυο αιθουσών επιβιώνει ως σταθερός θερινός κινηματογράφος το Σινέ Κάστρο στο Ρίο.

Πριν από τις αίθουσες, η οθόνη βγήκε στον δρόμο

Οι πρώτες κινηματογραφικές προβολές στην Πάτρα πραγματοποιήθηκαν τον Μάιο του 1899, λίγα μόλις χρόνια μετά την εμφάνιση του νέου θεάματος στο Παρίσι. Μόνιμες αίθουσες δεν υπήρχαν ακόμη. Οι κινούμενες εικόνες παρουσιάζονταν σε καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εξοχικά κέντρα και υπαίθριους χώρους.

Η εξέδρα του μόλου, η πλατεία Γεωργίου και οι Ιτιές ήταν μεταξύ των σημείων στα οποία συγκεντρώνονταν οι πρώτοι θεατές. Οι προβολές ήταν σύντομες και βουβές, αλλά η νέα εφεύρεση προκαλούσε ενθουσιασμό.

Ο κινηματογράφος της Πάτρας γεννήθηκε, επομένως, κάτω από τον ανοιχτό ουρανό. Πολύ πριν δημιουργηθούν οι μεγάλες χειμερινές αίθουσες, η οθόνη είχε ήδη βρει θέση στις πλατείες και στα καλοκαιρινά κέντρα της πόλης.

Πάνθεον: Η αρχή από την ταράτσα

Η πρώτη περίοδος του Πάνθεον συνδέθηκε άμεσα με το θερινό σινεμά. Στο οικόπεδο της Γούναρη και Κανακάρη λειτουργούσε από το 1885 το καφέ-σαντάν «Παράδεισος», το οποίο αργότερα μετατράπηκε σε ανοιχτό θέατρο.

Το 1923 κατασκευάστηκε στην ταράτσα του κτιρίου το θερινό Πάνθεον. Έναν χρόνο αργότερα λειτούργησε και χειμερινή αίθουσα. Μετά τον βομβαρδισμό της Πάτρας τον Οκτώβριο του 1940, το συγκρότημα ανακατασκευάστηκε και το Πάνθεον συνέχισε τις υπαίθριες προβολές στην ταράτσα μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1960.

Το μεγάλο κινηματοθέατρο που γνωρίζουν σήμερα οι Πατρινοί αποτελεί συνέχεια αυτής της μακράς διαδρομής. Το 2026 εξακολουθεί να φιλοξενεί χειμερινές προβολές, θεατρικές παραστάσεις και κινηματογραφικά φεστιβάλ, έχοντας όμως ξεκινήσει τη ζωή του ως καλοκαιρινή οθόνη πάνω από την πόλη.

Τα Ψηλά Αλώνια των θερινών προβολών

Τα Ψηλά Αλώνια υπήρξαν μία από τις σημαντικότερες περιοχές της κινηματογραφικής Πάτρας. Το Ζενίθ άνοιξε στις 2 Ιουνίου 1921 και λειτούργησε μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1988. Για 67 χρόνια αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τη βραδινή έξοδο των Πατρινών.

Στην ίδια περιοχή λειτούργησε η Αλάμπρα, η οποία άνοιξε τον Ιούνιο του 1928. Η αρχική αίθουσα έκλεισε το 1972 και το επόμενο καλοκαίρι μεταφέρθηκε στα Προσφυγικά με την ονομασία Νέα Αλάμπρα. Το παλιό οικόπεδο οικοδομήθηκε.

Στην ιστορία των Ψηλών Αλωνίων καταγράφονται ακόμη το Λυρικόν, το Νέον Φάληρον και η περίφημη UFA Pallas. Η τελευταία άνοιξε τον Ιούνιο του 1931 και παρέμεινε ενεργή μέχρι το 1989.

Ξεχωριστή ήταν η εμπειρία της Ούφα, η οποία βρισκόταν στην ταράτσα του καφενείου Σταυριανού. Οι θεατές περνούσαν μέσα από το καφενείο και ανέβαιναν προς τη θερινή αίθουσα, αφήνοντας πίσω τη βοή της πλατείας για να βρεθούν απέναντι στη φωτισμένη οθόνη.

Αελλώ: Σχεδόν μισός αιώνας προβολών

Το Αελλώ, στη συμβολή της Καραϊσκάκη με την Παπαφλέσσα, υπήρξε ένα από τα μακροβιότερα θερινά σινεμά της νεότερης Πάτρας. Ξεκίνησε τον Ιούνιο του 1962, διέθετε περίπου 500 θέσεις και συνέχισε μέχρι το 2010.

Η αίθουσά του συνδέθηκε με περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες κινηματογραφικών αναμνήσεων. Για πολλούς Πατρινούς ήταν ο τόπος στον οποίο είδαν τις πρώτες παιδικές ταινίες, έδωσαν καλοκαιρινά ραντεβού ή παρακολούθησαν μεγάλες επιτυχίες κάτω από τον έναστρο ουρανό.

Το κλείσιμό του συμβόλισε τη μεγάλη υποχώρηση του θερινού κινηματογράφου μέσα στον αστικό ιστό. Μια πόλη που κάποτε διέθετε υπαίθριες αίθουσες σχεδόν σε κάθε συνοικία έμεινε σταδιακά με ελάχιστες επιλογές.

Ακροπόλ και Άνοιξη

Το Ακροπόλ λειτούργησε στη συμβολή Παναχαϊκού και Ιεροθέου από το 1963 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1990. Είχε κατασκευαστεί στη θέση του παλαιότερου Αστόρια και εξελίχθηκε σε χαρακτηριστικό συνοικιακό σινεμά.

Η τελευταία βραδιά προβολής του παραμένει καταγεγραμμένη σε φωτογραφίες, μαζί με σπάνιες εικόνες από το εσωτερικό της αίθουσας. Μετά το κλείσιμο, ο χώρος έπαψε να έχει κινηματογραφική χρήση.

Το Άνοιξη άνοιξε τον Μάιο του 1970 στη Γερμανού, στη θέση όπου προηγουμένως λειτουργούσε το Οάσις. Έμεινε ενεργό μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1989. Η περιοχή της Μαρούδα φιλοξένησε επίσης το θερινό Ομόνοια και τον Ορφέα, ο οποίος λειτουργούσε περισσότερο ως θεατρικός χώρος.

Σινεμά σε κάθε συνοικία

Ο παλιός κινηματογραφικός χάρτης δείχνει ότι το θερινό σινεμά δεν ήταν προνόμιο του κέντρου. Στη συνοικία Ψάχου λειτούργησε ο Άδωνις. Στην πλατεία Βουδούρη βρισκόταν η Ντιάνα, μια μεγάλη αίθουσα που άνοιξε το 1961 και έκλεισε δέκα χρόνια αργότερα.

Στα Ζαρουχλέικα καταγράφονται το Γλαύκος, η Καμέλια και το Φίνο. Στο Ψαροφάι λειτούργησε το Σινέ Νίνα, στην Οβρυά το ομώνυμο θερινό σινεμά και στο Μιντιλόγλι η Γιολάντα. Στα Σύνορα υπήρχαν το Άλεξ, το Ηραίον και αργότερα το Σινέ Μαρία.

Στο Προάστιο και στα Μποζαΐτικα συναντούσε κανείς το Ελληνίς, τη Μιμόζα και το Ρόδον. Στις Ιτιές λειτούργησε για μικρό διάστημα το Τίβολι, ενώ θερινές προβολές γίνονταν ακόμη στα Βραχνέικα, στο Ζαβλάνι, στην Αγυιά και στην Παραλία.

Ακόμη και μέσα στο κέντρο, ορισμένα θερινά σινεμά αξιοποιούσαν τις ταράτσες των κτιρίων. Ο Έσπερος λειτουργούσε στην πλατεία Γεωργίου, στην ταράτσα του κτιρίου όπου βρισκόταν το γνωστό ζαχαροπλαστείο του Κόντου.

Οι αίθουσες αυτές είχαν ισχυρό κοινωνικό ρόλο. Σε μια εποχή με λιγότερα αυτοκίνητα και περιορισμένες δυνατότητες μετακίνησης, κάθε γειτονιά μπορούσε να διαθέτει τη δική της οθόνη. Τα παιδιά πήγαιναν με τους γονείς, οι νέοι συναντούσαν τις παρέες τους και οι κάτοικοι παρακολουθούσαν ταινίες χωρίς να χρειάζεται να κατευθυνθούν στο κέντρο.

Το Σινέ Κάστρο κρατά αναμμένη την οθόνη

Από τις δεκάδες θερινές αίθουσες της παλιάς Πάτρας, το Σινέ Κάστρο στο Ρίο είναι εκείνο που εξακολουθεί να λειτουργεί σταθερά. Ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και σήμερα παραμένει το μοναδικό αμιγώς θερινό σινεμά της ευρύτερης περιοχής.

Η οικογένεια Κοτσαύτη έχει τη διεύθυνση και τη διαχείρισή του, διατηρώντας τον χαρακτήρα του χώρου: μεγάλη οθόνη, καταπράσινο περιβάλλον και προβολές κάτω από τον ανοιχτό ουρανό.

* Τα ιστορικά στοιχεία βασίζονται στην έρευνα του δημοσιογράφου Γιάννη Μουγγολιά, συγγραφέα του βιβλίου «100 χρόνια κινηματογράφος στην Πάτρα»