Καλαμάτα: Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν οι τρεις για τους εγκληματικούς εμπρησμούς στη Μεταμόρφωση

Προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Τετάρτη το πρωί έλαβαν από την ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για σειρά εμπρησμών στην περιοχή της Μεταμόρφωσης Μεσσηνίας.

Μέχρι τότε θα παραμείνουν υπό κράτηση στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας.

Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για επτά εμπρησμούς από πρόθεση, οι οποίοι φέρονται να τελέστηκαν κατά τα έτη 2024 και 2025 σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι πυρκαγιές μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, ενώ προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε περιουσίες. Παράλληλα, ορισμένοι από τους κατηγορουμένους διώκονται και για το αδίκημα της εκβίασης.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα Δικαστήρια Καλαμάτας υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος.

Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες

Ο συνήγορος υπεράσπισης ενός εκ των κατηγορουμένων και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, Κωνσταντίνος Μαργέλης, δήλωσε ότι όλοι οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται και υποστήριξε ότι κατά τις απολογίες τους θα προσκομίσουν στοιχεία που, όπως είπε, θα αποδεικνύουν την αθωότητά τους. Ειδικότερα για τον εντολέα του, ανέφερε ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τις πράξεις για τις οποίες κατηγορείται και εξέφρασε την πεποίθηση ότι αυτό θα αποδειχθεί κατά την απολογητική διαδικασία.

Παράλληλα, ο κ. Μαργέλης κατήγγειλε τη δημοσιοποίηση στοιχείων της δικογραφίας και προσωπικών δεδομένων των κατηγορουμένων πριν ακόμη οι συνήγοροι υπεράσπισης αποκτήσουν πρόσβαση στη δικογραφία.

Όπως ανέφερε, ο ίδιος παρέλαβε αντίγραφο της δικογραφίας στις 11:11 το πρωί της Κυριακής, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, στοιχεία της υπόθεσης είχαν ήδη δημοσιοποιηθεί από την προηγούμενη ημέρα. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας έκανε λόγο για παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας, του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη και των προσωπικών δεδομένων των κατηγορουμένων, ζητώντας την παρέμβαση της Εισαγγελίας για τη διερεύνηση της διαρροής στοιχείων της δικογραφίας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι διαρροές δεν προήλθαν από την πλευρά της υπεράσπισης, καθώς –όπως είπε– οι συνήγοροι δεν είχαν ακόμη λάβει γνώση της δικογραφίας όταν οι σχετικές πληροφορίες δημοσιοποιήθηκαν.

Τέλος, σημείωσε ότι, σύμφωνα με όσα γνωρίζει μέχρι στιγμής, ο εντολέας του αντιμετωπίζει αποκλειστικά την κατηγορία του εμπρησμού, αποφεύγοντας να σχολιάσει περαιτέρω την ουσία της υπόθεσης πριν από τις απολογίες της προσεχούς Τετάρτης.