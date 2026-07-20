Καύσωνας: Τι να περιμένουμε την Τρίτη- Πότε έρχεται δροσιά- Η εικόνα στη Δυτική Ελλάδα

Στην κορύφωσή του εισέρχεται το ισχυρό κύμα ζέστης που επηρεάζει τη χώρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει την Τρίτη 21 Ιουλίου ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου σε ευάλωτες στη ζέστη ηπειρωτικές περιοχές.

Σύμφωνα με την ανάλυση των νεότερων προγνωστικών δεδομένων, οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε κλειστές πεδινές εκτάσεις, μακριά από τη θαλάσσια επίδραση. Θεσσαλία, Φθιώτιδα και Βοιωτία βρίσκονται μεταξύ των περιοχών στις οποίες ο υδράργυρος ενδέχεται να κινηθεί τοπικά μεταξύ 41 και 43 βαθμών.

Ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται επίσης στην κεντρική Μακεδονία, στην ανατολική Στερεά, στην Πελοπόννησο και σε τμήματα της Δυτικής Ελλάδας. Στα παραθαλάσσια, οι μέγιστες τιμές θα είναι χαμηλότερες λόγω της θαλάσσιας αύρας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα απουσιάζει η έντονη θερμική δυσφορία.

Τρίτη 21 Ιουλίου: Η πιο δύσκολη ημέρα

Την Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, ενώ στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Μέχρι τις βραδινές ώρες δεν αποκλείονται μεμονωμένες καταιγίδες στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε πολύ υψηλά επίπεδα:

Στα ηπειρωτικά θα φτάσει γενικά τους 38 με 41 βαθμούς.

Σε Θεσσαλία, Φθιώτιδα και Βοιωτία είναι πιθανές πολύ τοπικές μέγιστες τιμές 42 έως 43 βαθμών.

Στην Αττική ο υδράργυρος θα πλησιάσει τους 39 με 40 βαθμούς, κυρίως στο εσωτερικό και στο Θριάσιο.

Στις Κυκλάδες οι μέγιστες τιμές θα κινηθούν περίπου στους 33 με 34 βαθμούς.

Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάσουν τους 35 με 37 βαθμούς.

Οι 43 βαθμοί δεν αποτελούν πρόγνωση για το σύνολο της χώρας. Πρόκειται για πιθανές τοπικές μέγιστες τιμές, κυρίως σε κλειστές πεδινές περιοχές όπου περιορίζεται η επίδραση της θάλασσας.

Η εικόνα στη Δυτική Ελλάδα

Στη Δυτική Ελλάδα η Αιτωλοακαρνανία αναμένεται να δεχθεί τη μεγαλύτερη θερμική επιβάρυνση. Σε περιοχές του εσωτερικού, όπως το Αγρίνιο, τα προγνωστικά δεδομένα δείχνουν θερμοκρασίες γύρω ή και πάνω από τους 40 βαθμούς την Τρίτη.

Υψηλές τιμές προβλέπονται και στα πεδινά της Ηλείας και της Αχαΐας. Στην Πάτρα η θαλάσσια αύρα αναμένεται να συγκρατήσει τη μέγιστη θερμοκρασία χαμηλότερα από τις ακραίες τιμές της ηπειρωτικής ενδοχώρας. Η αυξημένη υγρασία, όμως, μπορεί να κάνει τη ζέστη περισσότερο αισθητή, ιδιαίτερα στο πυκνοδομημένο κέντρο και στις ώρες που υποχωρεί η θαλάσσια κυκλοφορία του αέρα.

Οι υψηλές θερμοκρασίες δεν περιορίζονται στο μεσημέρι. Οι κάτοικοι των αστικών περιοχών θα αντιμετωπίσουν και θερμές νύχτες, καθώς η άσφαλτος και τα κτίρια αποδίδουν σταδιακά τη θερμότητα που αποθήκευσαν κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η νυχτερινή αυτή επιβάρυνση δυσκολεύει την ανάπαυση και αυξάνει την καταπόνηση των ευάλωτων πολιτών.

Τετάρτη 22 Ιουλίου: Αρχίζει η αλλαγή από τα βόρεια

Την Τετάρτη η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί στη βόρεια Ελλάδα, όπου αναμένονται τοπικές βροχές, όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Η αλλαγή, ωστόσο, δεν θα γίνει αμέσως αισθητή σε ολόκληρη τη χώρα.

Στην Πελοπόννησο, στη Θεσσαλία, στη Βοιωτία και στην Αττική η ζέστη θα επιμείνει, με τον υδράργυρο να παραμένει κοντά στους 39 με 40 βαθμούς σε αρκετές περιοχές. Στη νότια Ελλάδα και στη νότια νησιωτική χώρα οι θερμοκρασίες θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κατά τις θερμές ώρες. Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε βόρειους και θα ενισχυθούν στα πελάγη, σηματοδοτώντας την έναρξη της μεταβολής.

Πέμπτη 23 Ιουλίου: Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Η ουσιαστική αποκλιμάκωση αναμένεται από την Πέμπτη. Η επικράτηση ψυχρότερων αερίων μαζών και η ενίσχυση των βόρειων ανέμων θα προκαλέσουν αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Σε αρκετές περιοχές η διαφορά σε σχέση με την κορύφωση του καύσωνα μπορεί να φτάσει τους 8 με 10 βαθμούς. Η πτώση δεν θα είναι απολύτως ομοιόμορφη, καθώς στα νότια και στα νησιά θα καθυστερήσει περισσότερο να γίνει αισθητή.

Παράλληλα, αυξάνονται οι πιθανότητες για βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια και σε τμήματα της ηπειρωτικής χώρας. Οι καταιγίδες που ακολουθούν μια περίοδο έντονης ζέστης μπορεί να έχουν πρόσκαιρα ισχυρό χαρακτήρα και να συνοδεύονται από ριπαίους ανέμους.

Αυτό σημαίνει ότι η πτώση της θερμοκρασίας δεν εξαλείφει αυτομάτως τους κινδύνους. Οι ενισχυμένοι άνεμοι, σε συνδυασμό με την ξηρή βλάστηση, μπορούν να διατηρήσουν υψηλή την πυρομετεωρολογική επικινδυνότητα.

Πότε θα δροσίσει πραγματικά

Η πρώτη μεταβολή θα γίνει αισθητή στη βόρεια Ελλάδα την Τετάρτη. Για το μεγαλύτερο μέρος της χώρας, η σαφής θερμοκρασιακή ανάσα τοποθετείται από την Πέμπτη 23 Ιουλίου, με τις θερμοκρασίες να επιστρέφουν σταδιακά πιο κοντά στα κανονικά επίπεδα της εποχής.

Στη Δυτική Ελλάδα η υποχώρηση αναμένεται να αρχίσει νωρίτερα στις βορειότερες περιοχές και στη συνέχεια να επεκταθεί προς την Αχαΐα και την Ηλεία. Οι παράκτιες ζώνες θα επωφεληθούν και από την ενίσχυση των ανέμων, ενώ στο εσωτερικό η πτώση θα γίνει περισσότερο εμφανής στις μέγιστες μεσημεριανές τιμές.