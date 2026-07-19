Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς τη Δευτέρα σε Αχαΐα, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία

Οι περιοχές με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς Ο υψηλός κίνδυνος αφορά τις ακόλουθες περιοχές:

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, τον οποίο εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κίνδυνος κατατάσσεται στην κατηγορία 3.

Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026 σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των παραπάνω περιοχών. Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενα περιστατικά πυρκαγιάς.

Οι συστάσεις προς τους πολίτες

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν δραστηριότητες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά από αμέλεια.

Ειδικότερα, οι πολίτες πρέπει να αποφεύγουν:

την καύση ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού,

τη χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης,

τη χρήση υπαίθριων ψησταριών,

το κάπνισμα μελισσών,

τη ρίψη αναμμένων τσιγάρων.

Η Πολιτική Προστασία υπενθυμίζει, επίσης, ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών.

Οι πολίτες που θα αντιληφθούν πυρκαγιά πρέπει να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία, καλώντας στον αριθμό 199.

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τις δασικές πυρκαγιές είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, civilprotection.gov.gr.