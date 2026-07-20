3 επιτραπέζια που θα χαρίσουν ατελείωτο γέλιο στην παρέα των διακοπών

Οι διακοπές έχουν τις δικές τους μικρές τελετουργίες. Μπάνιο μέχρι να δύσει ο ήλιος, φαγητό σε μια αυλή ή στο μπαλκόνι και, στη συνέχεια, η παρέα γύρω από ένα τραπέζι. Κάπου εκεί αρχίζει συνήθως η γνωστή διαπραγμάτευση: ταινία, έξοδος ή ακόμη μία ώρα με το κινητό στο χέρι;

Ένα καλό επιτραπέζιο μπορεί να δώσει την απάντηση. Ειδικά όταν μαθαίνεται γρήγορα, δεν απαιτεί πολύωρη προετοιμασία και καταφέρνει να εμπλέξει ακόμη και εκείνον που επιμένει ότι «δεν παίζει επιτραπέζια».

Για τη βαλίτσα των φετινών διακοπών επιλέξαμε τρία παιχνίδια με διαφορετικό χαρακτήρα, αλλά έναν κοινό παρονομαστή, δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για αυθόρμητες ατάκες, ευτράπελα και γέλιο.

5 Seconds: Όταν ακόμη και η πιο εύκολη ερώτηση γίνεται δύσκολη

Μπορείτε να αναφέρετε τρία είδη ζυμαρικών; Φυσικά. Μπορείτε, όμως, να τα θυμηθείτε μέσα σε μόλις πέντε δευτερόλεπτα, ενώ όλοι οι υπόλοιποι σας κοιτούν και το χρονόμετρο τρέχει;

Αυτή η απλή ιδέα βρίσκεται στην καρδιά του 5 Seconds. Ο παίκτης καλείται να δώσει τρεις απαντήσεις σε ένα θέμα πριν εξαντληθεί ο χρόνος. Το αποτέλεσμα είναι ένα απολαυστικό μπλοκάρισμα του μυαλού: καθημερινές λέξεις εξαφανίζονται, παράξενες απαντήσεις ξεστομίζονται με απόλυτη αυτοπεποίθηση και η παρέα αποκτά ατάκες που πιθανότατα θα επαναλαμβάνει σε όλη τη διάρκεια των διακοπών.

Το παιχνίδι απευθύνεται σε 3 έως 10 παίκτες, από 12 ετών, ενώ μία παρτίδα διαρκεί κατά μέσο όρο 20 λεπτά. Περιλαμβάνει 500 ερωτήσεις, επομένως προσφέρεται και για συνεχόμενους γύρους.

Ιδανικό για: Μεγάλες παρέες που αγαπούν την ταχύτητα, τις αυθόρμητες απαντήσεις και το καλόπιστο πείραγμα.

Δέκα: Πόσο καλά γνωρίζετε πραγματικά τους φίλους σας;

Το «Δέκα» βάζει την παρέα σε μια διαφορετική, περισσότερο δημιουργική δοκιμασία. Ένας παίκτης αναλαμβάνει τον ρόλο του «Κάπτεν», ενώ οι υπόλοιποι παίρνουν κρυφά έναν αριθμό που καθορίζει πόσο έντονη πρέπει να είναι η απάντησή τους σε ένα συγκεκριμένο θέμα.

Η απάντηση μπορεί να δοθεί με περιγραφή, παντομίμα ή με όποιον άλλο τρόπο ορίζει η κάρτα. Ο Κάπτεν πρέπει στη συνέχεια να αντιστοιχίσει σωστά κάθε φίλο με τον αριθμό του. Και κάπου εδώ αρχίζουν οι διαφωνίες, πόσο τρομακτικό είναι, άραγε, ένα περιστέρι στην κλίμακα από το ένα έως το δέκα; Και γιατί ένας φίλος της παρέας το παρουσίασε σαν πρωταγωνιστή ταινίας τρόμου;

Το παιχνίδι είναι στα ελληνικά, απευθύνεται σε 4 έως 9 παίκτες ηλικίας 14 ετών και άνω και διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Περιλαμβάνει 135 κάρτες.

Ιδανικό για: Δεμένες παρέες, αλλά και για ανθρώπους που γνωρίστηκαν πρόσφατα και θέλουν να σπάσουν γρήγορα τον πάγο.

Codenames: Μία λέξη αρκεί για να ξεκινήσει το χάος

Στο Codenames, δύο ομάδες προσπαθούν να εντοπίσουν τους δικούς τους «πράκτορες» ανάμεσα σε 25 κωδικές ονομασίες. Οι αρχικατάσκοποι γνωρίζουν τις σωστές απαντήσεις, μπορούν όμως να δώσουν μόνο ένα μονολεκτικό στοιχείο και έναν αριθμό.

Η πρόκληση δεν βρίσκεται μόνο στο να βρεθεί μια έξυπνη σύνδεση ανάμεσα στις λέξεις. Βρίσκεται κυρίως στο να προβλέψει κανείς πώς σκέφτονται οι φίλοι του. Ένα στοιχείο που μοιάζει απολύτως προφανές σε εκείνον που το δίνει μπορεί να οδηγήσει την ομάδα του σε μια εντυπωσιακά λανθασμένη διαδρομή.

Εκεί γεννιέται και το περισσότερο γέλιο: στις τραβηγμένες ερμηνείες, στις θεωρίες που αναπτύσσονται με σοβαρότητα επιστημονικού συνεδρίου και στην απελπισμένη έκφραση του αρχικατασκόπου, ο οποίος δεν επιτρέπεται να βοηθήσει περισσότερο.

Η νεότερη ελληνική έκδοση διαθέτει 400 καινούργιες λέξεις.

Ιδανικό για: Παρέες που αγαπούν τα λογοπαίγνια, τους συνειρμούς και τον ομαδικό ανταγωνισμό.

Ποιο να βάλετε τελικά στη βαλίτσα;

Για γρήγορους, θορυβώδεις γύρους, το 5 Seconds είναι η πιο άμεση επιλογή. Το «Δέκα» ταιριάζει σε όσους θέλουν δημιουργικότητα, παντομίμα και αποκαλύψεις για τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται οι φίλοι τους. Το Codenames, τέλος, είναι κατάλληλο για την παρέα που απολαμβάνει τη συνεργασία και θέλει κάθε παρτίδα να εξελίσσεται διαφορετικά.

Όποιο κι αν διαλέξετε, θυμηθείτε τον σημαντικότερο άγραφο κανόνα των καλοκαιρινών επιτραπέζιων, οι πόντοι ξεχνιούνται γρήγορα, οι εξωφρενικές απαντήσεις όμως ακολουθούν την παρέα για χρόνια.