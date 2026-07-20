Ιός του Δυτικού Νείλου: Τι συμβαίνει μετά το τσίμπημα- Τα κρούσματα στη Δυτική Ελλάδα

Η περίοδος κυκλοφορίας του ιού του Δυτικού Νείλου έχει ήδη αρχίσει στην Ελλάδα. Έως τις 15 Ιουλίου είχαν δηλωθεί επτά εγχώρια κρούσματα, από τα οποία τα έξι παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα.

Σύμφωνα με τα νεότερα διαθέσιμα στοιχεία του ΕΟΔΥ, κρούσματα ή περιοχές αυξημένου κινδύνου έχουν μέχρι στιγμής εντοπιστεί στην Αττική και τη Θεσσαλία. Στον σχετικό κατάλογο δεν περιλαμβάνεται η περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας.

Η επίσημη περσινή εικόνα στη Δυτική Ελλάδα

Η εμπειρία του 2025 δείχνει ότι ο ιός μπορεί να εμφανιστεί και στις τρεις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με την τελική επίσημη γεωγραφική κατανομή του ΕΟΔΥ, καταγράφηκαν συνολικά επτά περιστατικά:

Δύο στον Δήμο Πύργου.

Δύο στον Δήμο Ανδρίτσαινας–Κρεστένων.

Ένα στον Δήμο Αιγιαλείας.

Ένα στον Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.

Ένα στον Δήμο Ακτίου–Βόνιτσας.

Τα έξι από αυτά εμφάνισαν προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Το περιστατικό στον Δήμο Ακτίου–Βόνιτσας δεν είχε τέτοιες εκδηλώσεις. Παράλληλα, το 2025 είχε καταγραφεί πρόσφατη λοίμωξη και σε ιπποειδές στην Αιτωλοακαρνανία, ένδειξη ότι ο ιός κυκλοφορούσε στην περιοχή. Πανελλαδικά, σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, το 2025 δηλώθηκαν 96 εγχώρια κρούσματα και εννέα θάνατοι.

Το 2024 αποτέλεσε βαρύτερη περίοδο σε εθνικό επίπεδο, με 220 εγχώρια κρούσματα, 157 περιστατικά με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα και 35 θανάτους. Έναν χρόνο νωρίτερα, το 2023, είχαν καταγραφεί 162 κρούσματα στη χώρα.

Η εικόνα των τελευταίων ετών αποτυπώνει μια νόσο με έντονες διακυμάνσεις. Από το 2010 έως και το 2025 δηλώθηκαν συνολικά στην Ελλάδα 2.184 εγχώρια κρούσματα και 301 θάνατοι. Κυκλοφορία του ιού έχει καταγραφεί σε όλες τις περιφέρειες της χώρας και κρούσματα σε περισσότερους από τους μισούς δήμους.

Τι συμβαίνει εάν σας τσιμπήσει μολυσμένο κουνούπι

Ένα τσίμπημα κουνουπιού δεν σημαίνει αυτομάτως λοίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Για να υπάρξει μετάδοση, το κουνούπι πρέπει να είναι μολυσμένο.

Εάν μεταδοθεί ο ιός, τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως έπειτα από δύο έως 14 ημέρες. Η μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων δεν θα αντιληφθεί ποτέ ότι μολύνθηκε:

Περίπου το 80% δεν εμφανίζει κανένα σύμπτωμα.

Περίπου το 20% παρουσιάζει ήπια νόσο.

Λιγότερο από το 1% εμφανίζει σοβαρή προσβολή του νευρικού συστήματος.

Η ήπια μορφή μπορεί να θυμίζει ίωση ή γρίπη: πυρετός, πονοκέφαλος, έντονη κόπωση, μυαλγίες και πόνοι στις αρθρώσεις. Μπορεί επίσης να παρουσιαστούν ναυτία, έμετος, διάρροια, κοιλιακός πόνος, εξάνθημα ή διόγκωση λεμφαδένων. Συνήθως τα συμπτώματα υποχωρούν μέσα σε τρεις έως έξι ημέρες, αν και η κόπωση ή ο πονοκέφαλος ενδέχεται να επιμείνουν περισσότερο.

Πότε χρειάζεται άμεσα γιατρός

Υψηλός πυρετός μαζί με έντονο πονοκέφαλο, δυσκαμψία στον αυχένα, σύγχυση, αποπροσανατολισμό, υπνηλία, αστάθεια, τρέμουλο, σπασμούς, μυϊκή αδυναμία, δυσκολία στη βάδιση ή παράλυση απαιτούν επείγουσα ιατρική αξιολόγηση.

Μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής νόσου διατρέχουν οι άνθρωποι άνω των 50 ετών –ιδιαίτερα οι ηλικιωμένοι– καθώς και όσοι έχουν ανοσοκαταστολή ή χρόνια υποκείμενα νοσήματα.

Δεν υπάρχει ειδικό αντιικό φάρμακο ούτε διαθέσιμο εμβόλιο για τον άνθρωπο. Οι ήπιες περιπτώσεις αντιμετωπίζονται συμπτωματικά, ενώ οι σοβαρές μπορεί να χρειαστούν νοσηλεία και υποστηρικτική θεραπεία. Ο ιός δεν μεταδίδεται με την καθημερινή επαφή, το άγγιγμα ή το φιλί.

Τι πρέπει να προσέξουν οι κάτοικοι της Δυτικής Ελλάδας

Η απουσία δηλωμένου φετινού κρούσματος στη Δυτική Ελλάδα μέχρι τα μέσα Ιουλίου αποτελεί θετική, αλλά προσωρινή εικόνα. Η περσινή διασπορά σε Πύργο, Ανδρίτσαινα–Κρέστενα, Αιγιάλεια, Μεσολόγγι και Άκτιο–Βόνιτσα υπενθυμίζει ότι τόσο οι αγροτικές και υγροτοπικές ζώνες όσο και οι κατοικημένες περιοχές μπορούν να βρεθούν στον κύκλο μετάδοσης.

Ο ΕΟΔΥ συνιστά τη χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών, σήτες και κουνουπιέρες, ανεμιστήρες ή κλιματισμό και ρούχα που καλύπτουν όσο γίνεται περισσότερο το σώμα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η απομάκρυνση του στάσιμου νερού. Πιατάκια γλαστρών, κουβάδες, βαρέλια, ποτιστήρια, παλιά ελαστικά, φραγμένες υδρορροές και μικρά δοχεία μπορούν να μετατραπούν σε εστίες αναπαραγωγής. Τα δοχεία πρέπει να αδειάζουν, να καλύπτονται ή να ανανεώνεται το νερό τους τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

Η ουσιαστική προστασία αρχίζει πριν εμφανιστεί το πρώτο τοπικό κρούσμα.