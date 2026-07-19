Λαμία - Πάτρα: Σε μόλις 1 ώρα και 30 λεπτά με τον νέο αυτοκινητόδρομο

Συνεχίζονται οι εργασίες στο κομβικό έργο της Στερεάς Ελλάδας που θα ενώσει την Κεντρική με τη Δυτική Ελλάδα σε χρόνο ρεκόρ, μεταβάλλοντας το τοπίο στις οδικές μεταφορές της χώρας μας.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πιο απαιτητικότερα τμήμα του διαγωνίου άξονα Λαμία - Ιτέα - Αντίρριο, συνολικού μήκους περίπου 31 χιλιομέτρων καθώς κατασκευάζεται σε ανάγλυφο με ιδιαίτερα υψηλές τεχνικές απαιτήσεις.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το carandmotor.gr ο υπό κατασκευή άξονας Μπράλος - Άμφισσα περιλαμβάνει δύο μεγάλες δίδυμες σήραγγες συνολικού μήκους περίπου 4,7 χιλιομέτρων, επτά γέφυρες, έξι κόμβους, ανισόπεδες και υπόγειες διαβάσεις, καθώς και εκτεταμένο δίκτυο παράπλευρων οδών.

Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου αναβαθμίζεται ουσιωδώς η οδική ασφάλεια ενώ ταυτόχρονα μειώνονται οι χρόνοι μετακίνησης μεταξύ μετακίνησης μεταξύ Κεντρικής, Δυτικής και Νότιας Ελλάδας, αποτελώντας έναν σημαντικό σύνδεσμο μεταξύ της ΠΑΘΕ, του Ε65, της Ιόνιας Οδού και της Ολυμπίας Οδού.

Αναμφίβολα το μεγαλύτερο όφελος θα αντιληφθούν όσοι μετακινούνται μεταξύ Λαμίας και Πάτρας καθώς η νέα διαδρομή θα διαρκεί σχεδόν 1 ώρα και 30 λεπτά μειώνοντας τον χρόνο στο μισό, από τις 3 ώρες που απαιτούνται τώρα για να διανυθούν τα 193 χιλιόμετρα της διαδρομής.

Ταυτόχρονα θα ενισχυθεί η πρόσβαση προς το λιμάνι της Πάτρας, τη βιομηχανική περιοχή του Βόλου αλλά και άλλους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Στερεάς Ελλάδας, συμβάλλοντας αφενός τόσο στις μετακινήσεις των ιδιωτών και των επαγγελματιών, όσο και στην οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Μετά από ένα ντόμινο εξελίξεων σχετικά με την ημερομηνία τελικής ολοκλήρωσης του έργου ως καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί η 31η Δεκεμβρίου του 2028, παρά τις αρχικές εκτιμήσεις που προέβλεπαν παράδοση την 15η Αυγούστου 2027.

Σχετικά με το τεχνικό αντικείμενο η αναβάθμιση αφορά δύο βασικά υποτμήματα, το Μπράλος - αρχή παράκαμψης Γραβιάς και το Μεταλλεία Βωξίτη - Άμφισσα, με συνολικό μήκος που φτάνει περίπου τα 24 χιλιόμετρα, ενώ η παράκαμψη της Γραβιάς έχει ήδη ολοκληρώσει.

Σύμφωνα με το erga.gov.gr ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 354,8 εκατομμύρια ευρώ και μεταξύ άλλων προβλέπεται η κατασκευή δύο δίδυμων σηραγγών συνολικού μήκους άνω των 4,6 χιλιομέτρων (2.225 και 2.485 μέτρων), επτά γεφυρών και έξι ισόπεδων κόμβων.