Από το «Λόγω Τιμής» στο «Ντέρτι»: Η Πάτρα ξανά πρωταγωνίστρια στην τηλεόραση

Υπάρχουν τηλεοπτικές σειρές που χρησιμοποιούν μια πόλη ως απλό φόντο. Υπάρχουν, όμως, και εκείνες που καταφέρνουν να τη μετατρέψουν σε κανονικό πρωταγωνιστή. Για την Πάτρα, η σειρά που πέτυχε όσο καμία άλλη αυτή τη σύνδεση ήταν το «Λόγω Τιμής».

Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη προβολή του, η πόλη ετοιμάζεται να βρεθεί ξανά στο επίκεντρο της ελληνικής μυθοπλασίας. Αυτή τη φορά μέσα από το «Ντέρτι», τη νέα δραματική σειρά του ΑΝΤ1, η ιστορία της οποίας τοποθετείται στην Πάτρα του 1987.

Η σύμπτωση δεν περνά απαρατήρητη. Από την παρέα των μαθητών και των φοιτητών του «Λόγω Τιμής» μέχρι τους ανθρώπους της νύχτας και του λαϊκού τραγουδιού στο «Ντέρτι», η τηλεόραση επιστρέφει σε διαφορετικές εκδοχές της ίδιας πόλης. Mιας Πάτρας νεανικής, ανήσυχης, εξωστρεφούς και γεμάτης αντιθέσεις.

Όταν το «Λόγω Τιμής» σύστησε την Πάτρα σε όλη την Ελλάδα

Το «Λόγω Τιμής» έκανε πρεμιέρα στο MEGA στις 30 Σεπτεμβρίου 1996. Το σενάριο έφερε την υπογραφή της Μιρέλλας Παπαοικονόμου και τη σκηνοθεσία ανέλαβε ο Λάμπης Ζαρουτιάδης.

Η ιστορία ξεκινούσε στην Πάτρα. Ο Άρης, η Αθηνά, ο Μάνος, η Ηρώ, η Μάνια και ο Μιχάλης ήταν μια παρέα δεκαοκτάρηδων που ετοιμαζόταν για τις απολυτήριες εξετάσεις και για το πρώτο μεγάλο άλμα προς την ενήλικη ζωή. Το ίδιο το MEGA, στην επίσημη περίληψη του πρώτου επεισοδίου, τοποθετεί ξεκάθαρα την αφετηρία της ιστορίας στην αχαϊκή πρωτεύουσα.

Για τους Πατρινούς, ωστόσο, η σειρά ήταν κάτι περισσότερο από μια ιστορία που απλώς διαδραματιζόταν στην πόλη. Οι δρόμοι, οι πλατείες, τα σπίτια και τα στέκια ήταν αναγνωρίσιμα. Η τηλεοπτική κάμερα κατέγραφε μια πραγματική πόλη και όχι ένα απρόσωπο σκηνικό που παρουσιαζόταν ως Πάτρα.

Ανάμεσα στα σημεία που συνδέθηκαν με τη σειρά ήταν το νεοκλασικό στο επάνω μέρος της Τριών Ναυάρχων, το σπίτι του «Ψηλού» στο τέρμα της Παντανάσσης, απέναντι από την εκκλησία, τα Ψηλαλώνια και το καφενείο του Σταυριανού. Σημαντική θέση στην αφήγηση είχε φυσικά και το Πατρινό Καρναβάλι.

Έτσι, η σειρά δεν έδειξε μόνο κτίρια. Αποτύπωσε την αίσθηση της Πάτρας των ’90s: τη φοιτητική ζωή, τις μεγάλες παρέες, τις βόλτες στο κέντρο, τα καρναβαλικά βράδια και εκείνο το ιδιαίτερο μείγμα επαρχιακής οικειότητας και μεγάλης πόλης.

Μια γενιά μεγάλωσε μαζί με τους ήρωες

Η επιτυχία του «Λόγω Τιμής» δεν στηρίχθηκε μόνο στην αναγνωρίσιμη γεωγραφία. Η σειρά μίλησε για τη φιλία, την ενηλικίωση, τις πρώτες μεγάλες αποφάσεις και την αγωνία μιας γενιάς που προσπαθούσε να βρει τη θέση της.

Παράλληλα, έφερε στο προσκήνιο ηθοποιούς που αργότερα θα αποκτούσαν σταθερή παρουσία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση, όπως ο Άλκης Κούρκουλος, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, η Βίκυ Βολιώτη, η Χριστίνα Αλεξανιάν, ο Γιώργος Πυρπασόπουλος και η Αγγελική Δημητρακοπούλου.

Το τραγούδι, «Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια», ταυτίστηκε με τη σειρά και με την εποχή της. Για πολλούς τηλεθεατές, ακόμη και σήμερα, οι πρώτες νότες αρκούν για να επαναφέρουν την εικόνα της παρέας και μιας Πάτρας που πλέον υπάρχει κυρίως στη μνήμη.

Η ιστορία επέστρεψε το 2019, μέσω του ΣΚΑΪ, ως «Λόγω Τιμής – 20 χρόνια μετά». Οι παλιοί φίλοι είχαν μεγαλώσει, είχαν κάνει οικογένειες και καριέρες, ενώ οι νεότεροι ήρωες αντιμετώπιζαν τα δικά τους διλήμματα. Η επίσημη παρουσίαση του ΣΚΑΪ υπενθύμιζε ότι ο πρώτος κύκλος έκλεινε με την παρέα να επιστρέφει στην Πάτρα για το καρναβάλι.

«Ντέρτι»: Η τηλεοπτική επιστροφή στην Πάτρα του 1987

Το νέο κεφάλαιο λέγεται «Ντέρτι». Πρόκειται για τη δραματική σειρά του ΑΝΤ1 που θα ενταχθεί στο νέο πρόγραμμα του σταθμού και θα μεταφέρει τους τηλεθεατές στην Πάτρα του 1987.

Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκεται ένα νυχτερινό κέντρο με το όνομα «Ντέρτι». Κάτω από τα νέον φώτα, τη λαϊκή μουσική και τη λάμψη της δεκαετίας του ’80, ξετυλίγονται έρωτες, προδοσίες, οικογενειακά τραύματα, μυστικά και μια μυστηριώδης εξαφάνιση.

Ο ΑΝΤ1 περιγράφει τη σειρά ως ένα δράμα που ανασαίνει μέσα από τη μουσική, τον έρωτα και τη δίψα για λύτρωση. Η επίσημη σύνοψη ξεκινά με δύο λέξεις που αρκούν για να προκαλέσουν το ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας: «Πάτρα, 1987». Τα πρώτα στοιχεία και το τρέιλερ έχουν δημοσιοποιηθεί από τον ΑΝΤ1.

Η έμφαση δίνεται στους χώρους, στα αντικείμενα και στις λεπτομέρειες που ανασυνθέτουν την καθημερινότητα των ’80s, τα έπιπλα, τα φωτιστικά, τις συσκευές, τα χρώματα και την αισθητική των νυχτερινών κέντρων της εποχής. Η παραγωγή επιχειρεί, όπως προκύπτει από τη νεότερη ενημέρωση του ΑΝΤ1, να κατασκευάσει έναν ολόκληρο κόσμο και όχι απλώς ένα ρετρό σκηνικό.

Το κρίσιμο ερώτημα για τα γυρίσματα

Μέχρι σήμερα έχει επιβεβαιωθεί επισήμως ότι η υπόθεση του «Ντέρτι» διαδραματίζεται στην Πάτρα. Δεν έχει ανακοινωθεί, όμως, από τον σταθμό συγκεκριμένο πρόγραμμα εξωτερικών γυρισμάτων στην πόλη, ούτε έχουν γνωστοποιηθεί πατρινές τοποθεσίες που θα χρησιμοποιηθούν στη σειρά.

Η διάκριση είναι σημαντική. Μια παραγωγή μπορεί να τοποθετεί αφηγηματικά την ιστορία της σε μια πόλη, αλλά να πραγματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος των γυρισμάτων σε στούντιο ή σε άλλες περιοχές που μπορούν να υποδυθούν τον τόπο και την εποχή.

Επομένως, προς το παρόν δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο ότι η σημερινή Πάτρα θα εμφανιστεί στην οθόνη με τον άμεσο και αναγνωρίσιμο τρόπο που συνέβη στο «Λόγω Τιμής».