Παράταξη Σβόλη: "Η Πάτρα πωλήθηκε στον Περισσό κύριε Πελετίδη

Σε ανακοίνωσή της η παραταξη Σβόλη για την συγκέντρωση του Δημάρχου Πατρέων στο Δημαρχείο επισημαίνει:

"Πρέπει να καταλάβετε, κύριε Δήμαρχε Πατρέων, ότι έχει παρέλθει η εποχή των στείρων συνθημάτων που διαμόρφωναν το αγωνιστικό πλαίσιο προσχηματικών και ανώφελων κινητοποιήσεων.

Η εποχή της προπαγάνδας και του λαϊκισμού δίνει τη θέση της στη σύγχρονη προσέγγιση των προβλημάτων, στον διάλογο, στην επιχειρηματολογία και στην αναζήτηση ουσιαστικών λύσεων. Οι τοξικοί ονειροπόλοι των στερεότυπων και απολιθωμένων ιδεολογικών αφηγημάτων αντιλαμβάνονται ότι στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028 θα εισέλθουν οριστικά στο χρονοντούλαπο της ιστορίας.

Στην πρόσφατη συγκέντρωση πολιτών στο Δημαρχείο της πόλης, κύριε Πελετίδη, με τις κλισέ εκφράσεις που από ετών χρησιμοποιείτε, προσπαθήσατε να στείλετε το μήνυμα ότι έχετε το αποκλειστικό δικαίωμα να ομιλείτε για ηθική στην πολιτική σας.

Κύριε Πελετίδη, ξεχάσατε, όμως, να απαντήσετε στους πολίτες:

Γιατί η πόλη μας χαρακτηρίζεται από βρωμιά και εγκατάλειψη;

Γιατί έχει δημιουργηθεί ασφυκτικό κυκλοφοριακό πρόβλημα;

Γιατί δημιουργήσατε τον επικίνδυνο «ποδηλατόδρομο-έκτρωμα» στην Όθωνος Αμαλίας;

Γιατί ο εμπορικός κόσμος στο κέντρο της πόλης υποφέρει και κλείνουν καταστήματα;

Γιατί δεν έχετε δώσει ακόμη λύση στο κτηριακό πρόβλημα των ειδικών και άλλων σχολείων;

Γιατί δεν κλείσατε τον ΧΥΤΑ Ξερόλακκας, όπως ζητούσατε από προηγούμενες Δημοτικές Αρχές;

Γιατί το θαλάσσιο σύστημα ακόμη μολύνεται από λύματα;

Γιατί οι κοινωνικές μας δομές δεν αυξάνονται παράλληλα με τις ανάγκες;

Γιατί δεν βοηθήσατε οικονομικά ούτε έναν ευάλωτο συμπολίτη μας;

Γιατί χάθηκαν από τα ταμεία του Δήμου μας περισσότερα από 22.000.000 ευρώ;

Γιατί η πολιτική σας οδήγησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών εκατοντάδων συμπολιτών μας;

Γιατί δεν στηρίξατε τους συμβασιούχους εργαζόμενους των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας του ΟΑΕΔ;

Γιατί δεν προσλάβατε προσωπικό στον τομέα καθαριότητας με το οικονομικό πλεόνασμα των αυξημένων ανταποδοτικών τελών;

Γιατί δεν έχετε αξιοποιήσει τα γεωγραφικά μας πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη του τουρισμού;

Γιατί εκφράζετε αντίθεση στη δημιουργία υποδομών κρουαζιέρας;

Γιατί δεν επιχειρήσατε να λύσετε το πρόβλημα της παραβατικότητας στον Ριγανόκαμπο με τη μετεγκατάσταση οικογενειών Ρομά;

Γιατί δεν προστατεύετε το δημόσιο συμφέρον με τις αλλεπάλληλες απευθείας αναθέσεις έργων στην πόλη μας;

Τα ερωτήματα είναι πολλά ακόμη και παραμένουν αναπάντητα. Η λύση στη μιζέρια, στην ανέχεια και στην απουσία ανάπτυξης δεν είναι η καταγγελία εναντίον όλων των, κατά εσάς, «αστικών» κομμάτων.

Η Πάτρα αξίζει, κύριε Πελετίδη, μια αυτοδιοίκηση που να ενώνει, να διεκδικεί και να δημιουργεί προοπτική, πέρα από κομματικές γραμμές και ιδεολογικές αγκυλώσεις.

Στο ψευδεπίγραφο σύνθημά σας ότι «Η Πάτρα δεν πωλείται» απαντάμε ότι, δυστυχώς, η Πάτρα πωλήθηκε στον Περισσό".