σπιράλ προς δημοτική αρχή: "Συστήνουμε ψυχραιμία"

Σε ανακοίνωσή του το σπιράλ αναφέρει: |Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων συνεδριάζει κάθε Τρίτη. Κατ' εξαίρεση την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξε πρόσκληση για μία επιπλέον αναιτιολόγητη συνεδρίαση. Συγκλήθηκε την Παρασκευή "με τηλεδιάσκεψη" και ενέκρινε την απευθείας ανάθεση 286.000(!) ευρώ για μίσθωση κερκίδων για το προσωρινό δημοτικό θέατρο και υπηρεσίες φύλαξης δημοτικών χώρων.

Για την ίδια μέρα αποφασίστηκε έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για θέμα έλασσον που είχε… ξεχαστεί. Ζητήθηκε από τις παρατάξεις να συναινέσουν σε "δια περιφοράς" συνεδρίαση. Το σπιράλ διαφώνησε, ζητώντας να γίνει συμβούλιο δια ζώσης ή το θέμα να συζητηθεί στη συνεδρίαση της ερχόμενης εβδομάδας. Μπορούσαν, αλλά μας αγνόησαν. Έτσι ο νέος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έκανε "σεφτέ" με μία συνεδρίαση-παρωδία.

Το ίδιο βράδυ εκπρόσωποι της δημοτικής αρχής παρουσίασαν αιφνιδιαστικά ένα νέο λογότυπο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, χωρίς πρότερη διαβούλευση, χωρίς πειστικές εξηγήσεις, χωρίς σεβασμό στην ιστορία του θεσμού και στον δημιουργό του προηγούμενου εικαστικού, χωρίς καμία διάθεση να ακούσουν άλλες πλευρές και γνώμες.

Τα συγκεκριμένα παραδείγματα κακής διαχείρισης της εξουσίας συνέβησαν όλα εντός μιας ημέρας και είναι ενδεικτικά της αλαζονείας που διακατέχει, τελευταία, τη δημοτική αρχή. Κόβουν και ράβουν τις διαδικασίες στα μέτρα τους, θεωρούν "ιδιοκτησία" τους τον δήμο και το χρήμα που διαχειρίζονται, αγνοούν επιδεικτικά τις απόψεις της αντιπολίτευσης, ενώ ορισμένοι Αντιδήμαρχοι λειτουργούν πλέον ως καθεστώς, φέρονται ανάγωγα, έχουν καβαλήσει το καλάμι.

Το ύφος δεν συνάδει με τα πολλαπλά πατατράκ που υπέστη πρόσφατα η δημοτική αρχή. Ίσως ακριβώς αυτές οι αποτυχίες, βέβαια, να εξηγούν την προσπάθεια φιμώματος της άλλης φωνής. Καταγράφουμε εδώ τα τελευταία μαντάτα (όλα μέσα σε ένα δεκαήμερο) που αφορούν τον Δήμαρχο Πατρέων και τους συνεργάτες του:

· Μηδενική συμμετοχή δημοτών στις εκδηλώσεις απολογισμού του δημοτικού έργου στην Αγορά Αργύρη. Μόνοι τους να έλεγαν (αντιδήμαρχοι και εργαζόμενοι), μόνοι τους τα άκουγαν.

· Πτώση 24 θέσεων στη δημοτικότητα του δημάρχου και μείωση 6 μονάδων στο ποσοστό ικανοποίησης των δημοτών από το έργο του (μέσα μόλις σε ένα χρόνο, βάση έρευνας του aftodioiikisi.gr).

· Παταγώδης αποτυχία της εκδήλωσης στο προαύλιο του Δημαρχείου την Τετάρτη 15 Ιουλίου. Στο κάλεσμα για αγώνα προσήλθαν λίγες δεκάδες "καθήμενοι", αποκλειστικά δημοτικοί παράγοντες και κομματικό ακροατήριο -σε αντίθεση με προηγούμενες συναθροίσεις κάποιων εκατοντάδων… περιπατητών.

Κατανοητός ο πανικός του δημάρχου μας. Τον καλούμε όμως να πάψει να τιμωρεί την πόλη και τους δημότες με τις "εκδικητικές" αποφάσεις του, επειδή… έπαψαν να βγαίνουν λαγοί από το καπέλο του. Μοιραία, κάποια στιγμή, θα συνέβαινε. Συστήνουμε ψυχραιμία.