Πού μένεις, πώς ζεις: Όσα καθορίζει η γειτονιά μας χωρίς να τα προσέχουμε- Οι διαφορετικές καθημερινότητες μέσα στην Πάτρα

Η γειτονιά δεν αποτελεί απλώς το σκηνικό πίσω από την καθημερινή μας ζωή. Καθορίζει πόσο χρόνο θα χρειαστούμε για να φτάσουμε στη δουλειά, αν ένα παιδί μπορεί να περπατήσει με ασφάλεια μέχρι το σχολείο, εάν ένας ηλικιωμένος θα βγει από το σπίτι του και πόσο εύκολα μπορούμε να βρούμε λίγη σκιά τις θερμότερες ημέρες του καλοκαιριού.

Στην Πάτρα, όπως και στις περισσότερες ελληνικές πόλεις, η ποιότητα της καθημερινότητας αλλάζει αισθητά από συνοικία σε συνοικία. Η απόσταση από το κέντρο, η σύνδεση με τα μέσα μεταφοράς, η κατάσταση των δρόμων και των πεζοδρομίων, η ύπαρξη πάρκου ή πλατείας, ακόμη και η κλίση του εδάφους διαμορφώνουν διαφορετικές εμπειρίες μέσα στην ίδια πόλη.

Δεν πρόκειται μόνο για ζήτημα αισθητικής ή εμπορικής αξίας ενός ακινήτου. Ο τόπος κατοικίας συνδέεται με τη σωματική και ψυχική υγεία, την κοινωνική ζωή, τις καθημερινές δαπάνες και, τελικά, με τις ευκαιρίες που έχει ένας άνθρωπος.

Μια διαφορετική καθημερινότητα σε κάθε πλευρά της Πάτρας

Ο κάτοικος του ιστορικού κέντρου μπορεί να έχει σε μικρή απόσταση καταστήματα, υπηρεσίες, πολιτιστικούς χώρους και γραμμές αστικών λεωφορείων. Την ίδια στιγμή, όμως, μπορεί να βρίσκεται καθημερινά αντιμέτωπος με κυκλοφοριακή συμφόρηση, θόρυβο, δυσκολία στάθμευσης και περιορισμένο πράσινο.

Συνοικίες όπως η Αγυιά επωφελούνται από την επαφή με το παραλιακό μέτωπο και την παρουσία του Έλους της Αγυιάς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλα τα τμήματά τους έχουν την ίδια πρόσβαση σε ασφαλείς διαδρομές πεζών και ποδηλάτων.

Στην Άνω πόλη, η ιστορικότητα, η θέα και η ταυτότητα της περιοχής συνυπάρχουν με ανηφόρες που μπορούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για ηλικιωμένους, ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες ή γονείς με παιδικά καρότσια.

Στις νότιες και ανατολικές συνοικίες, όπως και στους οικισμούς της περιφέρειας του Δήμου, οι μεγαλύτερες αποστάσεις από υπηρεσίες και χώρους εργασίας αυξάνουν συχνά την εξάρτηση από το αυτοκίνητο. Σε περιοχές με αραιότερη δόμηση μπορεί να υπάρχει περισσότερη ησυχία ή ιδιωτικός υπαίθριος χώρος, αλλά λιγότερες καθημερινές επιλογές σε απόσταση που καλύπτεται με τα πόδια.

Η «φορολογία» του χρόνου

Δύο οικογένειες με παρόμοιο εισόδημα μπορεί να έχουν εντελώς διαφορετική ποιότητα ζωής, ανάλογα με το πού κατοικούν.

Όταν το σχολείο, το σούπερ μάρκετ, το φαρμακείο και η στάση βρίσκονται κοντά, πολλές μετακινήσεις μπορούν να γίνουν με τα πόδια. Όταν οι αποστάσεις είναι μεγαλύτερες ή η πεζή διαδρομή δεν είναι ασφαλής, χρειάζεται αυτοκίνητο, καύσιμα και περισσότερος χρόνος.

Η διαφορά των 15 ή 20 λεπτών σε κάθε διαδρομή συσσωρεύεται μέσα στην εβδομάδα. Μετατρέπεται σε λιγότερο ελεύθερο χρόνο, μεγαλύτερο κόστος μετακίνησης και περισσότερη κούραση. Πρόκειται για μια άτυπη «φορολογία» που δεν εμφανίζεται σε κάποιον λογαριασμό, αλλά επιβαρύνει καθημερινά τον κάτοικο.

Η γειτονιά επηρεάζει ακόμη και το ποιος αναλαμβάνει τις μετακινήσεις της οικογένειας. Εάν ένα παιδί δεν μπορεί να πάει με ασφάλεια στο σχολείο ή σε μια αθλητική δραστηριότητα, ένας γονέας πρέπει να διαθέσει χρόνο για τη μεταφορά του. Αντίστοιχα, ένας ηλικιωμένος που δεν μπορεί να κινηθεί χρειάζεται συχνότερα βοήθεια από συγγενείς.

Το πεζοδρόμιο ως μέτρο ισότητας

Η κατάσταση του πεζοδρομίου μοιάζει με μικρή τεχνική λεπτομέρεια, αλλά στην πράξη δείχνει ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει την πόλη αυτόνομα.

Στενά ή κατεστραμμένα πεζοδρόμια, σταθμευμένα οχήματα, εμπόδια και ελλιπείς ράμπες επηρεάζουν περισσότερο τους ανθρώπους με αναπηρία, τους ηλικιωμένους, τους γονείς με καρότσι και όσους δεν διαθέτουν αυτοκίνητο.

Για έναν νεότερο κάτοικο, ένα εμπόδιο μπορεί να είναι απλώς ενοχλητικό. Για κάποιον που κινείται με αμαξίδιο ή δυσκολεύεται να περπατήσει, μπορεί να σημαίνει ότι η διαδρομή δεν είναι καθόλου εφικτή.

Γι’ αυτό η προσβασιμότητα δεν αφορά μία ειδική κατηγορία πολιτών. Αφορά το κατά πόσο η γειτονιά επιτρέπει σε όλους να φτάσουν σε μια πλατεία, μια στάση, ένα σχολείο ή ένα κατάστημα χωρίς να χρειάζονται συνοδό.

Δεν υπάρχει μία ενιαία Πάτρα

Η καθημερινότητα στην Αγυιά, στο Ρίο, στην Άνω Πόλη, στα Ζαρουχλέικα, στην Εγλυκάδα, στην Οβρυά ή στις νότιες παραλιακές περιοχές δεν είναι ίδια. Διαφέρουν η πυκνότητα, οι αποστάσεις, οι συγκοινωνίες, η ηλικία των κτιρίων και η πρόσβαση σε ανοιχτούς χώρους.

Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να δημιουργηθεί μια απλή κατάταξη «καλών» και «κακών» συνοικιών. Κάθε περιοχή έχει πλεονεκτήματα και προβλήματα, τα οποία βιώνονται διαφορετικά ανάλογα με την ηλικία, την εργασία, το εισόδημα και τις ανάγκες κάθε κατοίκου.

Για έναν φοιτητή, σημαντικά είναι η συγκοινωνία και το ενοίκιο. Για μια οικογένεια, το σχολείο, η παιδική χαρά και η ασφάλεια των δρόμων. Για έναν ηλικιωμένο, η κοντινή πρόσβαση σε φαρμακείο, γιατρό, αγορά και στάση λεωφορείου μπορεί να καθορίζει το αν θα παραμείνει αυτόνομος.

Η γειτονιά λειτουργεί, έτσι, σαν ένας καθημερινός πολλαπλασιαστής ευκολίας ή δυσκολίας.

Η πόλη των «15 λεπτών» αρχίζει από τα βασικά

Η διεθνής συζήτηση για την «πόλη των 15 λεπτών» περιγράφει περιοχές όπου οι βασικές καθημερινές ανάγκες βρίσκονται κοντά στην κατοικία. Δεν σημαίνει ότι κάθε γειτονιά πρέπει να διαθέτει τα πάντα. Σημαίνει ότι κανένας κάτοικος δεν πρέπει να αποκλείεται από την εργασία, την εκπαίδευση, την υγεία, το πράσινο και τον πολιτισμό επειδή δεν έχει αυτοκίνητο.

Για την Πάτρα, η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο η ανάπλαση του ιστορικού κέντρου ή η αξιοποίηση του θαλάσσιου μετώπου. Είναι η σύνδεση αυτών των παρεμβάσεων με τις συνοικίες και η ισόρροπη βελτίωση της καθημερινότητας σε ολόκληρη την πόλη.

Γιατί τελικά η ποιότητα ζωής δεν κρίνεται μόνο στα μεγάλα έργα. Κρίνεται στη διαδρομή από το σπίτι μέχρι τη στάση, στη σκιά του πεζοδρομίου, στο ασφαλές πέρασμα ενός δρόμου και στη δυνατότητα να συναντήσεις έναν γείτονα σε έναν δημόσιο χώρο που ανήκει πραγματικά σε όλους.

Η γειτονιά δεν είναι φόντο. Είναι ο τόπος στον οποίο η πόλη γίνεται καθημερινή ζωή.