Πάτρα: Έσβησε η φωτιά στα Συχαινά- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

ΝΕΟΤΕΡΟ.Υπό έλεγχο έθεσε άμεσα η πυροσβεστική τη φωτιά που ξέσπασε πριν λίγο στα Συχαινά. Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη με 8 οχήματα και 16 άνδρες.

ΝΩΡΙΤΕΡΑ Φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση ξέσπασε στα Συχαινά στην Πάτρα.

Στην Πυροβεστική σήμανε συναγερμός και έχει κινητοποιηθεί με 8 οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε εκεί που είχε προκληθεί και η περσινή.