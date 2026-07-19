Πάτρα: Έσβησε η φωτιά στα Συχαινά- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

"Συναγερμός" στην Πυροσβεστική
ΝΕΟΤΕΡΟ.Υπό έλεγχο έθεσε άμεσα η πυροσβεστική τη φωτιά που ξέσπασε πριν λίγο στα Συχαινά. Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη με 8 οχήματα και 16 άνδρες.
ΝΩΡΙΤΕΡΑ Φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση ξέσπασε στα Συχαινά στην Πάτρα.
Στην Πυροβεστική σήμανε συναγερμός και έχει κινητοποιηθεί με 8 οχήματα.
Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε εκεί που είχε προκληθεί και η περσινή.
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