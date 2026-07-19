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Πάτρα: Έσβησε η φωτιά στα Συχαινά- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Πάτρα: Έσβησε η φωτιά στα Συχαινά- ΦΩΤΟ...

"Συναγερμός" στην Πυροσβεστική

ΝΕΟΤΕΡΟ.Υπό έλεγχο έθεσε άμεσα η πυροσβεστική τη φωτιά που ξέσπασε πριν λίγο στα Συχαινά. Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη με 8 οχήματα και 16 άνδρες.

ΝΩΡΙΤΕΡΑ Φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση ξέσπασε στα Συχαινά στην Πάτρα.

Στην Πυροβεστική σήμανε συναγερμός και έχει κινητοποιηθεί με 8 οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε εκεί που είχε προκληθεί και η περσινή.

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#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Φωτιά Συχαινά Πυροσβεστική
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