Πανελλήνιες 2026: Πού αναμένεται να κινηθούν οι βάσεις- Οι εκτιμήσεις για το Πανεπιστήμιο Πατρών

Στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής βρίσκονται οι υποψήφιοι των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026, μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 16 Ιουλίου.

Η επεξεργασία των στοιχείων έχει αρχίσει, με τις πληροφορίες να τοποθετούν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στις 23 ή 24 Ιουλίου. Μέχρι στιγμής, πάντως, το υπουργείο Παιδείας δεν έχει ανακοινώσει επισήμως την ακριβή ημερομηνία.

Οι βαθμολογικές επιδόσεις δείχνουν διαφορετική κατεύθυνση για καθένα από τα τέσσερα Επιστημονικά Πεδία. Οι αναλυτές αναμένουν άνοδο στις Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, καθώς και στις Επιστήμες Υγείας, ενώ πτωτικές τάσεις καταγράφονται στις Ανθρωπιστικές Σπουδές και στις σχολές Οικονομίας και Πληροφορικής.

Η τελική εικόνα, ωστόσο, θα εξαρτηθεί και από τις επιλογές των υποψηφίων στα μηχανογραφικά. Οι βάσεις δεν καθορίζονται μόνο από τη δυσκολία των θεμάτων και τους βαθμούς, αλλά και από τον αριθμό των εισακτέων, τη ζήτηση κάθε τμήματος, την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και τους διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας.

Πώς αναμένεται να κινηθούν τα τέσσερα Πεδία

Στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο των Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών αναμένονται σταθεροποιητικές ή ελαφρώς πτωτικές τάσεις. Οι χαμηλότερες επιδόσεις στα Αρχαία Ελληνικά αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την καλύτερη εικόνα σε Ιστορία, Λατινικά και στις υψηλότερες βαθμολογίες της Νεοελληνικής Γλώσσας.

Η εκτιμώμενη κατώτατη ΕΒΕ του Πεδίου διαμορφώνεται στο 8,91, από 9,04 το 2025.

Στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών η τάση είναι ανοδική. Οι αισθητά καλύτερες επιδόσεις στη Φυσική και η αύξηση των αριστούχων αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα υψηλόβαθμα Πολυτεχνικά τμήματα. Η κατώτατη ΕΒΕ εκτιμάται στο 10,48, έναντι 9,82 πέρυσι.

Στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο των Επιστημών Υγείας και Ζωής αναμένεται επίσης άνοδος, περισσότερο αισθητή στις Ιατρικές σχολές. Η καλύτερη εικόνα στη Φυσική υπερκαλύπτει, σύμφωνα με τους αναλυτές, τις χαμηλότερες επιδόσεις στη Βιολογία και τη Χημεία. Για τις Ιατρικές εκτιμάται αύξηση της τάξης των 200 έως 250 μορίων, ενώ η κατώτατη ΕΒΕ του Πεδίου υπολογίζεται στο 9,84, από 9,60 το 2025.

Στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο των Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής αναμένεται μικρή πτώση. Οι επιδόσεις στην Οικονομία ήταν χαμηλότερες, ενώ στην Πληροφορική κινήθηκαν κοντά στα περσινά επίπεδα. Η κατώτατη ΕΒΕ εκτιμάται στο 8,25, έναντι 8,40 το προηγούμενο έτος.

Πανεπιστήμιο Πατρών: Ενδεικτικά παραδείγματα

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, με 31 τμήματα σε επτά σχολές, καλύπτει και τα τέσσερα Επιστημονικά Πεδία. Αυτό σημαίνει ότι η εικόνα δεν θα είναι ενιαία:, άλλα τμήματα αναμένεται να κινηθούν ανοδικά και άλλα να παρουσιάσουν σταθερότητα ή υποχώρηση.

Οι παρακάτω αναφορές αποτελούν ενδείξεις και όχι επίσημες προβλέψεις βάσεων: