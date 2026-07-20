Πανελλήνιες 2026: Πού αναμένεται να κινηθούν οι βάσεις- Οι εκτιμήσεις για το Πανεπιστήμιο Πατρών

Άνοδος διαφαίνεται στις Ιατρικές και τις υψηλόβαθμες Πολυτεχνικές σχολές, μικρή υποχώρηση σε Οικονομία και Πληροφορική
Στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής βρίσκονται οι υποψήφιοι των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026, μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 16 Ιουλίου.
Η επεξεργασία των στοιχείων έχει αρχίσει, με τις πληροφορίες να τοποθετούν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στις 23 ή 24 Ιουλίου. Μέχρι στιγμής, πάντως, το υπουργείο Παιδείας δεν έχει ανακοινώσει επισήμως την ακριβή ημερομηνία.
Οι βαθμολογικές επιδόσεις δείχνουν διαφορετική κατεύθυνση για καθένα από τα τέσσερα Επιστημονικά Πεδία. Οι αναλυτές αναμένουν άνοδο στις Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, καθώς και στις Επιστήμες Υγείας, ενώ πτωτικές τάσεις καταγράφονται στις Ανθρωπιστικές Σπουδές και στις σχολές Οικονομίας και Πληροφορικής.
Η τελική εικόνα, ωστόσο, θα εξαρτηθεί και από τις επιλογές των υποψηφίων στα μηχανογραφικά. Οι βάσεις δεν καθορίζονται μόνο από τη δυσκολία των θεμάτων και τους βαθμούς, αλλά και από τον αριθμό των εισακτέων, τη ζήτηση κάθε τμήματος, την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και τους διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας.
Πώς αναμένεται να κινηθούν τα τέσσερα Πεδία
Στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο των Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών αναμένονται σταθεροποιητικές ή ελαφρώς πτωτικές τάσεις. Οι χαμηλότερες επιδόσεις στα Αρχαία Ελληνικά αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την καλύτερη εικόνα σε Ιστορία, Λατινικά και στις υψηλότερες βαθμολογίες της Νεοελληνικής Γλώσσας.
Η εκτιμώμενη κατώτατη ΕΒΕ του Πεδίου διαμορφώνεται στο 8,91, από 9,04 το 2025.
Στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών η τάση είναι ανοδική. Οι αισθητά καλύτερες επιδόσεις στη Φυσική και η αύξηση των αριστούχων αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα υψηλόβαθμα Πολυτεχνικά τμήματα. Η κατώτατη ΕΒΕ εκτιμάται στο 10,48, έναντι 9,82 πέρυσι.
Στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο των Επιστημών Υγείας και Ζωής αναμένεται επίσης άνοδος, περισσότερο αισθητή στις Ιατρικές σχολές. Η καλύτερη εικόνα στη Φυσική υπερκαλύπτει, σύμφωνα με τους αναλυτές, τις χαμηλότερες επιδόσεις στη Βιολογία και τη Χημεία. Για τις Ιατρικές εκτιμάται αύξηση της τάξης των 200 έως 250 μορίων, ενώ η κατώτατη ΕΒΕ του Πεδίου υπολογίζεται στο 9,84, από 9,60 το 2025.
Στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο των Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής αναμένεται μικρή πτώση. Οι επιδόσεις στην Οικονομία ήταν χαμηλότερες, ενώ στην Πληροφορική κινήθηκαν κοντά στα περσινά επίπεδα. Η κατώτατη ΕΒΕ εκτιμάται στο 8,25, έναντι 8,40 το προηγούμενο έτος.
Πανεπιστήμιο Πατρών: Ενδεικτικά παραδείγματα
Το Πανεπιστήμιο Πατρών, με 31 τμήματα σε επτά σχολές, καλύπτει και τα τέσσερα Επιστημονικά Πεδία. Αυτό σημαίνει ότι η εικόνα δεν θα είναι ενιαία:, άλλα τμήματα αναμένεται να κινηθούν ανοδικά και άλλα να παρουσιάσουν σταθερότητα ή υποχώρηση.
Οι παρακάτω αναφορές αποτελούν ενδείξεις και όχι επίσημες προβλέψεις βάσεων:
Η αριθμητική προσέγγιση για την Ιατρική Πατρών προκύπτει αποκλειστικά από την πανελλαδική εκτίμηση για άνοδο των Ιατρικών κατά 200 έως 250 μόρια. Δεν αποτελεί εξατομικευμένη πρόβλεψη για το συγκεκριμένο τμήμα, καθώς η τελική βάση μπορεί να διαφοροποιηθεί από τη σειρά προτίμησης των υποψηφίων.
Στο επίκεντρο Ιατρική και Πολυτεχνική Σχολή
Η Ιατρική Πατρών είχε το 2025 βάση 18.445 μόρια, παραμένοντας ένα από τα πλέον περιζήτητα τμήματα του Πανεπιστημίου. Εφόσον επιβεβαιωθεί η γενική άνοδος στις Ιατρικές, η βάση της θα μπορούσε να επιστρέψει στην περιοχή των 18.650 μορίων ή και υψηλότερα.
Ανοδική πίεση αναμένεται και στα τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής. Η σημαντική βελτίωση των επιδόσεων στη Φυσική ευνοεί κυρίως τους υποψηφίους που διεκδικούν τις υψηλόβαθμες σχολές του 2ου Πεδίου. Η έκταση της μεταβολής δεν θα είναι ίδια παντού, μεγαλύτερη άνοδος μπορεί να εμφανιστεί στα τμήματα με υψηλή ζήτηση και μικρότερη στα χαμηλότερα της κατάταξης.
Στον αντίποδα, τα τμήματα του 4ου Πεδίου, όπως Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ενδέχεται να κινηθούν ελαφρώς χαμηλότερα. Η πορεία τους θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη ζήτηση που αποτυπώθηκε στα μηχανογραφικά.
Γιατί οι εκτιμήσεις μπορεί να ανατραπούν
Η ολοκλήρωση των μηχανογραφικών δεν σημαίνει ότι μπορούν να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι βάσεις. Οι προτιμήσεις των υποψηφίων δεν δημοσιοποιούνται πριν από τα αποτελέσματα και μπορούν να μεταβάλουν σημαντικά τη θέση ενός τμήματος.
Παράλληλα, ο κάθε υποψήφιος συγκεντρώνει διαφορετικό αριθμό μορίων για διαφορετικά τμήματα, λόγω των επιμέρους συντελεστών βαρύτητας. Επομένως, δύο υποψήφιοι με τον ίδιο απλό μέσο όρο βαθμολογίας μπορεί να έχουν διαφορετικά μόρια για την ίδια σχολή.
Οι επίσημες βάσεις θα προκύψουν μόνο μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής επεξεργασίας από το υπουργείο Παιδείας. Μέχρι τότε, οι προβλέψεις αποτυπώνουν την πιθανότερη τάση και όχι ένα εγγυημένο όριο εισαγωγής.
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