Λορέντζο Καριέρε: Ο Γιώργος Τσαλίκης εξηγεί γιατί δεν πήγε στην κηδεία

Ο Λορέντζο Καριέρε οδηγήθηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου του 2026 στην τελευταία κατοικία του, παρουσία στενών συγγενών και φίλων του. Ο Γιώργος Τσαλίκης δεν μπόρεσε να δώσει το παρών στην κηδεία του φίλου του. Οι δυο τους γνωρίζονταν, καθώς ο μικρότερος γιος του τραγουδιστή ήταν συμμαθητής με ένα από τα παιδιά του αείμνηστου μουσικού και της συζύγου του, Έλενας Κατραβά.

Η κηδεία του Λορέντζο Καριέρε τελέστηκε στον Ιερό Καθολικό Ναό του Αγίου Ιωάννου, στο Παλαιό Ψυχικό. Ο Γιώργος Τσαλίκης θέλησε να εξηγήσει δημόσια την απουσία του μέσα από ένα Instagram Story, αποκαλύπτοντας ότι η σύζυγός του Δώρα και ο μικρός τους γιος Άγγελος βρέθηκαν στο πλευρό της Έλενας Κατραβά και των δύο παιδιών της.

Ο Γιώργος Τσαλίκης δημοσίευσε φωτογραφία της συντετριμμένης Έλενας Κατραβά, η οποία βίωσε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της. Στο συγκινητικό μήνυμά του έγραψε: «Η Δώρα με τον Άγγελο και τους άλλους συμμαθητές των παιδιών ήταν εκεί… Εγώ στη δουλειά… Με το μυαλό μου εκεί… Ανοιχτή πληγή για όλη του την οικογένεια… Ήταν τόσο νωρίς… Τόσο κρίμα…».