Πνιγμοί στη θάλασσα: Τα ανησυχητικά στοιχεία και οι οδηγίες που σώζουν ζωές

Δύο θάνατοι λουομένων μέσα σε λίγες ώρες, στο Μονοδένδρι Αχαΐας και στα Λουτρά Κυλλήνης, επαναφέρουν με δραματικό τρόπο το ζήτημα της ασφάλειας στη θάλασσα.

Σε μία περίοδο κατά την οποία οι παραλίες της Δυτικής Ελλάδας γεμίζουν καθημερινά, τα τελευταία περιστατικά υπενθυμίζουν ότι ο κίνδυνος δεν αφορά μόνο όσους δεν γνωρίζουν καλό κολύμπι.

Την Παρασκευή, ένας 75χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή του Μονοδενδρίου. Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την ίδια ημέρα, μία 82χρονη υπήκοος Αυστρίας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από την παραλία των Λουτρών Κυλλήνης. Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης από ναυαγοσώστη και γιατρούς που βρίσκονταν στο σημείο, η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Γαστούνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Οι αριθμοί πίσω από τα περιστατικά

Τα νεότερα διαθέσιμα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Ατυχημάτων του Safe Water Sports δείχνουν ότι το 2025 καταγράφηκαν 357 θάνατοι κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων αναψυχής στη θάλασσα, έναντι 388 το 2024. Η μείωση είναι σημαντική, αλλά οι απώλειες εξακολουθούν να αντιστοιχούν σχεδόν σε έναν άνθρωπο κάθε ημέρα.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση:

Οκτώ στους δέκα θανάτους στη θάλασσα οφείλονται σε πνιγμό.

Το 80% των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους είναι άνω των 60 ετών.

Το 64% των θανατηφόρων περιστατικών του 2025 σημειώθηκε σε παραλίες χωρίς ναυαγοσώστη.

Συνολικά 1.867 θάνατοι καταγράφηκαν στις ελληνικές θάλασσες την πενταετία 2021-2025.

Στη Δυτική Ελλάδα καταγράφηκαν το 2025 συνολικά 19 θάνατοι στη θάλασσα κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων αναψυχής. Η Αιγιάλεια είχε τέσσερα περιστατικά, η Δυτική Αχαΐα τρία, ενώ καταγραφές υπήρξαν επίσης σε παραθαλάσσιους δήμους της Ηλείας και της Αιτωλοακαρνανίας.

Η γεωγραφία της περιοχής αυξάνει την ανάγκη επαγρύπνησης. Από τις πολυσύχναστες ακτές κοντά στην Πάτρα και το Ρίο μέχρι τη Δυτική Αχαΐα, την Αιγιάλεια, την Κυλλήνη και τις εκτεταμένες παραλίες της Ηλείας, υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία η απόσταση από οργανωμένη ναυαγοσωστική κάλυψη ή άμεση υγειονομική βοήθεια μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Γιατί κινδυνεύουν περισσότερο οι ηλικιωμένοι

Ο ΕΟΔΥ υπολογίζει ότι στην Ελλάδα χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό κατά μέσο όρο 353 άνθρωποι τον χρόνο, με το 83% των θυμάτων να ανήκει στην τρίτη ηλικία.

Ένας ηλικιωμένος μπορεί να αντιμετωπίσει στη θάλασσα αιφνίδια αδυναμία, δύσπνοια, αρρυθμία, ζάλη ή αποπροσανατολισμό. Η υπερβολική ζέστη και η αφυδάτωση επιβαρύνουν τον οργανισμό, ενώ ορισμένα φάρμακα μπορούν να επηρεάσουν την αρτηριακή πίεση ή την ισορροπία.

Ο κίνδυνος αυξάνεται όταν κάποιος κολυμπά μόνος του, απομακρύνεται από την ακτή ή υπερεκτιμά τις δυνάμεις του. Ο πνιγμός, άλλωστε, δεν έχει πάντοτε θορυβώδη εικόνα. Ένας άνθρωπος σε κίνδυνο μπορεί να μην είναι σε θέση να φωνάξει ή να σηκώσει τα χέρια του και να βυθιστεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Οι βασικοί κανόνες που σώζουν ζωές

Οι ειδικοί συνιστούν στους λουομένους, και ιδιαίτερα σε όσους είναι μεγαλύτερης ηλικίας ή αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας:

Να μην κολυμπούν ποτέ μόνοι.

Να επιλέγουν οργανωμένη παραλία και τις ώρες παρουσίας ναυαγοσώστη.

Να μην μπαίνουν στη θάλασσα εάν αισθάνονται αδιαθεσία, ζάλη, έντονη κόπωση ή δυσκολία στην αναπνοή.

Να αποφεύγουν το κολύμπι μετά την κατανάλωση αλκοόλ ή μεγάλου γεύματος.

Να παραμένουν κοντά και παράλληλα προς την ακτή, χωρίς να δοκιμάζουν τα όρια της αντοχής τους.

Να ακολουθούν τις υποδείξεις του ναυαγοσώστη και τις προειδοποιητικές σημαίες.

Να βγαίνουν αμέσως από το νερό όταν αλλάζει ο καιρός, δυναμώνει ο άνεμος ή εμφανίζονται κύματα και ρεύματα.

Να ενημερώνουν τον συνοδό τους για τυχόν προβλήματα υγείας.

Τα μικρά παιδιά χρειάζονται αδιάλειπτη επίβλεψη από ενήλικο, σε απόσταση στην οποία μπορεί να τα αγγίξει αμέσως. Τα μπρατσάκια, τα σωσίβια παιχνίδια και τα φουσκωτά στρώματα δεν υποκαθιστούν την επίβλεψη και μπορούν να παρασυρθούν γρήγορα από τον άνεμο.

Τι κάνουμε όταν κάποιος κινδυνεύει

Όποιος αντιληφθεί λουόμενο σε δυσκολία πρέπει να ειδοποιήσει αμέσως τον ναυαγοσώστη και να καλέσει το 112 ή το 108. Η ακριβής περιγραφή της παραλίας και του σημείου είναι ιδιαίτερα σημαντική, ειδικά σε μεγάλες ακτογραμμές ή απομονωμένες περιοχές.

Ένας πολίτης χωρίς εκπαίδευση δεν πρέπει να επιχειρεί απερίσκεπτα διάσωση κολυμπώντας, καθώς υπάρχει κίνδυνος να παρασυρθεί ή να βυθιστεί και ο ίδιος. Εάν είναι δυνατόν, μπορεί να προσφέρει από ασφαλές σημείο ένα σωσίβιο, σχοινί ή άλλο αντικείμενο που επιπλέει.

Μετά την έξοδο του ανθρώπου από το νερό ελέγχονται η ανταπόκριση και η αναπνοή. Εάν δεν αναπνέει φυσιολογικά, αρχίζει αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και χρησιμοποιείται αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής, εφόσον είναι διαθέσιμος, ακολουθώντας τις οδηγίες του τηλεφωνικού κέντρου έκτακτης ανάγκης. Δεν πρέπει να χάνεται χρόνος σε προσπάθειες «απομάκρυνσης του νερού» από τους πνεύμονες.

Η παρουσία ναυαγοσώστη, η γνώση πρώτων βοηθειών και, κυρίως, η συνετή συμπεριφορά μπορούν να μετατρέψουν μία κρίσιμη στιγμή από τραγωδία σε διάσωση.