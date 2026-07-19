Η Ελεάνα Παπαϊωάννου γέννησε κοριτσάκι

Η Ελεάνα Παπαϊωάννου έγινε μητέρα για δεύτερη φορά, οκτώ χρόνια μετά τον ερχομό της πρώτης της κόρης. Η γνωστή τραγουδίστρια έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, βιώνοντας ξανά μοναδικές στιγμές ευτυχίας. Μαζί με τον σύζυγό της, τον μπασκετμπολίστα Δημήτρη Βεργίνη, έχουν δημιουργήσει μια αγαπημένη και δεμένη οικογένεια.

Η 42χρονη καλλιτέχνιδα γέννησε χωρίς επιπλοκές το Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026. Λίγες ώρες μετά τον τοκετό, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους την πρώτη τρυφερή φωτογραφία, στην οποία κρατά στην αγκαλιά της τη νεογέννητη κόρη της.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ελεάνα Παπαϊωάννου σημείωσε χαρακτηριστικά: «Και η αγάπη μεγάλωσε…», ενώ τη συνόδευσε με το τραγούδι της Χαρούλας Αλεξίου «Προσευχή».