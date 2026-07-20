Αχαΐα: Στο «κόκκινο» η αντιπυρική περίοδος- Περιπολίες, drones και καταγγελίες για υποστελέχωση- Tι λένε στο thebest, Φιλιππόπουλος και Φερτάκης

Δύο εικόνες συνθέτουν την κατάσταση στην Πυροσβεστική της Αχαΐας, στην καρδιά πλέον της αντιπυρικής περιόδου. Από τη μία, περιπολίες, αυξημένη επιτήρηση και επιχειρησιακή ετοιμότητα απέναντι στον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Από την άλλη, σοβαρές καταγγελίες για αποδυνάμωση κρίσιμων υπηρεσιών, εξαντλημένο προσωπικό και ένα βαρύ πλήγμα στη λειτουργία της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας.

Μιλώντας στο thebest.gr, ο Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Αχαΐας, Θόδωρος Φιλιππόπουλος, επισημαίνει ότι το βάρος πέφτει πρωτίστως στην πρόληψη. Όπως τονίζει, δύο είναι οι βασικοί άξονες στους οποίους πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Η διαρκής συντήρηση των οικοπέδων και των ακάλυπτων χώρων και η αποφυγή κάθε δραστηριότητας που μπορεί να αποτελέσει αιτία έναρξης πυρκαγιάς. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στους καθαρισμούς οικοπέδων, διευκρινίζοντας ότι η υποχρέωση των ιδιοκτητών δεν εξαντλείται σε έναν καθαρισμό στην αρχή του καλοκαιριού.

«Δεν είναι ότι καθαρίσαμε μία φορά και τελείωσε. Είναι μια διαρκής διαδικασία σε όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Οι χώροι πρέπει να συντηρούνται και να παραμένουν καθαροί», υπογραμμίζει.

Η επισήμανση αποκτά ιδιαίτερη σημασία στις περιαστικές ζώνες της Πάτρας και στους οικισμούς της Αχαΐας που γειτνιάζουν με δάση, δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις. Εκεί, η ξερή βλάστηση μέσα σε οικόπεδα ή γύρω από κατοικίες μπορεί να λειτουργήσει ως καύσιμη ύλη και να επιταχύνει την επέκταση μιας φωτιάς.

Ο κ. Φιλιππόπουλος προειδοποιεί επίσης ότι δεν πρέπει να υποτιμάται καμία εργασία στην ύπαιθρο. Η καύση σκουπιδιών ή κλαδιών, η χρήση τροχού και η λειτουργία μηχανημάτων που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες ενέχουν σοβαρό κίνδυνο. «Κάποιος μπορεί να θεωρήσει ότι θα κάψει λίγα σκουπίδια ή ότι θα χρησιμοποιήσει έναν τροχό και δεν θα συμβεί κάτι. Δεν είναι έτσι», αναφέρει, καλώντας τους πολίτες να αναβάλλουν κάθε εργασία που μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη.

Όπως εξηγεί, η Αχαΐα βρίσκεται πλέον στην καρδιά της αντιπυρικής περιόδου. Ακόμη και όταν η θερμοκρασία δεν βρίσκεται σε ακραία επίπεδα, η ενίσχυση των ανέμων μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς. «Ο άνεμος είναι πολύ σημαντικός παράγοντας στην εξέλιξη και στην εξάπλωση της φωτιάς. Πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή», σημειώνει.

Περιπολίες και επιτήρηση με drones

Το επιχειρησιακό σχέδιο της Πυροσβεστικής στην Αχαΐα βρίσκεται σε πλήρη εφαρμογή. Περιλαμβάνει περιπολίες πυροσβεστικών οχημάτων σε διαφορετικά σημεία του νομού, παρουσία επιχειρησιακών αξιωματικών, καθώς και συμμετοχή διοικητών και υποδιοικητών των κατά τόπους υπηρεσιών. Παράλληλα, αξιοποιούνται 7 drones στη Δυτική Ελλάδα για εναέρια επιτήρηση. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη χρησιμοποιούνται είτε από σταθερά σημεία είτε μετακινούνται ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες και την επικινδυνότητα κάθε περιοχής. Στόχος είναι ο έγκαιρος εντοπισμός καπνού ή εστίας φωτιάς και η ταχύτερη κινητοποίηση των δυνάμεων. Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής στην Αχαΐα ξεκαθαρίζει, ωστόσο, ότι κανένα επιχειρησιακό σχέδιο δεν μπορεί να υποκαταστήσει την προσοχή του πολίτη. «Πρέπει να επενδύσουμε στην ενημέρωση και στην ευαισθητοποίηση. Να διατηρούμε τους χώρους μας καθαρούς, να μην κάνουμε εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά και, μόλις αντιληφθούμε καπνό ή φωτιά, να ειδοποιούμε αμέσως», τονίζει.

Η άμεση αναγγελία ενός περιστατικού στο 199 ή στο 112 θεωρείται κρίσιμη, ιδιαίτερα σε περιοχές κοντά σε κατοικίες ή δασικές εκτάσεις. Οι πολίτες πρέπει να δίνουν όσο το δυνατόν ακριβέστερες πληροφορίες για το σημείο, την κατεύθυνση της φωτιάς και τις συνθήκες που επικρατούν.

Συνεργασία όλων των φορέων

Στον μηχανισμό πρόληψης και αντιμετώπισης συμμετέχουν, εκτός από την Πυροσβεστική, οι Δήμοι, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, η ΕΛ.ΑΣ. και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φορείς. «Σημαντική είναι και η συνδρομή των εθελοντών πυροσβεστών, καθώς και των εθελοντικών οργανώσεων που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Πολιτικής Προστασίας». Όπως αναφέρει ο κ. Φιλιππόπουλος, οι εθελοντικές δυνάμεις λειτουργούν υποστηρικτικά στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος και αποτελούν μέρος του συνολικού σχεδιασμού.

Έλεγχοι, πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις

Μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περιόδου, στις 31 Οκτωβρίου, θα συνεχιστούν οι περιπολίες και οι έλεγχοι για δραστηριότητες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Η παραβίαση των προβλεπόμενων μέτρων επισύρει υψηλά διοικητικά πρόστιμα, ενώ, ανάλογα με την περίπτωση, προβλέπονται και ποινικές κυρώσεις.

Το «αγκάθι» της υποστελέχωσης

Πίσω από την εικόνα της αυξημένης κινητοποίησης, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων περιγράφουν μια ιδιαίτερα ανησυχητική κατάσταση. Ο πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Βασίλης Φερτάκης μιλώντας στο thebest.gr προειδοποιεί ότι η μετακίνηση 11 από τους συνολικά 28 πυροσβέστες της 6ης ΕΜΑΚ Πάτρας στερεί από τη μονάδα σχεδόν το 40% της δύναμής της. Πρόκειται, όπως σημειώνει, για στελέχη με εξειδικευμένη εκπαίδευση και σημαντική εμπειρία σε δύσκολες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. «Στην πράξη, η 6η ΕΜΑΚ θα υπάρχει μόνο τυπικά, χωρίς ουσιαστική λειτουργική υπόσταση. Είναι εξαιρετικά αμφίβολο, αν όχι ανέφικτο, να ανακτήσει η μονάδα την επιχειρησιακή της επάρκεια μετά από αυτή την αφαίμαξη», δηλώνει.

Φόβοι για υπερβολικές και απλήρωτες επιφυλακές

Σύμφωνα με τον κ. Φερτάκη, η προσπάθεια να καλυφθούν τα κενά που αφήνουν οι μεταθέσεις αναμένεται να στηριχθεί σε υπερβολικές βάρδιες και επιφυλακές. Ο ίδιος κάνει λόγο για πρακτικές που θα επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο όσους πυροσβέστες παραμείνουν στις υπηρεσίες. Όπως υποστηρίζει, «οι αυξημένες ανάγκες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε πολύωρη και απλήρωτη εργασία, με συνεχείς αλλαγές στο πρόγραμμα και περιορισμένες δυνατότητες ανάπαυσης».

Η ανησυχία δεν αφορά μόνο την 6η ΕΜΑΚ. Κατά τον πρόεδρο της Ένωσης, σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στο σύνολο των πυροσβεστικών υπηρεσιών και κλιμακίων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ο κ. Φερτάκης επισημαίνει, επίσης, ότι σημαντικό μέρος του υφιστάμενου προσωπικού βρίσκεται ήδη σε μεγάλη ηλικία, ενώ πολλοί πυροσβέστες έχουν συσσωρευμένες ημέρες κανονικής άδειας ακόμη και από προηγούμενα έτη, οι οποίες δεν έχουν χορηγηθεί. Παράλληλα, καταγγέλλει ότι υπάρχουν δεδουλευμένες ώρες που δεν έχουν αμειφθεί.

Νέες υδατοδεξαμενές πυρόσβεσης στην Αχαΐα

Τέσσερις ανοικτού τύπου υδατοδεξαμενές πυρόσβεσης, χωρητικότητας 80 τόνων η καθεμία, τοποθετούνται στην Αχαΐα, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης. «Οι δεξαμενές αυτές θα εξυπηρετούν τόσο τα επίγεια όσο και τα εναέρια μέσα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και τα υδροφόρα οχήματα που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις δασοπυρόσβεσης. Η προσθήκη αυτών των υποδομών ενισχύει ουσιαστικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα της περιοχής, καθώς εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση σε νερό κατά τη διάρκεια πυροσβεστικών επιχειρήσεων και συμβάλλει στην ταχύτερη και πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών» επισημαίνει.

Η τοποθέτησή τους θα γίνει σε συγκεκριμένα σημεία, τα οποία έχουν υποδειχθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τα αρμόδια Δασαρχεία. Πρόκειται για δύο στον Δήμο Πατρέων, μία στον Δήμο Ερυμάνθου και μία στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας, εντός της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.)