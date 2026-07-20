Ηλεκτρικά πατίνια: Κάθε μήνα παιδιά στα επείγοντα της Πάτρας - Τι ισχύει για τους ανήλικους

Από ένα εύχρηστο μέσο για μικρές διαδρομές, το ηλεκτρικό πατίνι εξελίσσεται σε μία από τις νέες προκλήσεις οδικής ασφάλειας στην Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα.

Οι περισσότεροι τραυματίες που φτάνουν στο Καραμανδάνειο Παιδιατρικό νοσοκομείο είναι έφηβοι, ενώ τα πρόσφατα περιστατικά δείχνουν ότι μια πτώση ή σύγκρουση μπορεί να έχει από κατάγματα μέχρι θανατηφόρα κατάληξη.

Το βαρύτερο περιστατικό είχε σημειωθεί στα τέλη Απριλίου στα Μακρίσια Ηλείας. Ένας 13χρονος έχασε τη ζωή του μετά τη σύγκρουση του ηλεκτρικού πατινιού που οδηγούσε με ΙΧ. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πύργου με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στο στήθος, αλλά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Τρία με τέσσερα παιδιά τον μήνα στο Καραμανδάνειο

Η πλήρης έκταση του προβλήματος δεν αποτυπώνεται μόνο στα περιστατικά που γίνονται είδηση.

Σύμφωνα με στοιχεία που είχε παρουσιάσει τον Μάρτιο το thebest.gr, τρία έως τέσσερα παιδιά με τραυματισμούς από πατίνι φτάνουν κάθε μήνα στα επείγοντα του Καραμανδανείου. Την εικόνα είχε μεταφέρει ο παιδοχειρουργός και πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του νοσοκομείου, Βασίλης Αλεξόπουλος, επισημαίνοντας ότι οι περισσότεροι τραυματίες είναι έφηβοι.

Τα πανελλαδικά στοιχεία

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας που είχαν δοθεί στη δημοσιότητα, το 2025 καταγράφηκαν πανελλαδικά 109 τροχαία με ηλεκτρικά πατίνια. Από αυτά, δύο ήταν θανατηφόρα, τέσσερα χαρακτηρίστηκαν σοβαρά και 103 ελαφρά.

Στο πρώτο δίμηνο του 2026 είχαν ήδη καταγραφεί 17 περιστατικά: ένα σοβαρό και 16 ελαφρά. Τα στοιχεία αφορούν χρήστες όλων των ηλικιών και μόνο τα συμβάντα που καταγράφηκαν ως τροχαία από τις Αρχές.

Μια πτώση χωρίς εμπλοκή άλλου οχήματος μπορεί να οδηγήσει τον χρήστη στα επείγοντα χωρίς να καταγραφεί προηγουμένως από την Τροχαία.

Τι ισχύει σήμερα για την ηλικία

Τους τελευταίους μήνες δημοσιεύτηκαν πληροφορίες και κυβερνητικές εξαγγελίες για αύξηση του ορίου ηλικίας ή ακόμη και πλήρη απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους. Οι προτάσεις αυτές δεν πρέπει να συγχέονται με τον νόμο που βρίσκεται σήμερα σε ισχύ.

Με βάση την κωδικοποιημένη μορφή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως ίσχυε στις 3 Ιουλίου 2026, ο οδηγός ηλεκτρικού πατινιού πρέπει να έχει συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του.

Συνεπώς, ένας 13χρονος δεν απαγορεύεται σήμερα να οδηγήσει ηλεκτρικό πατίνι αποκλειστικά λόγω ηλικίας. Υποχρεούται, όμως, να τηρεί όλους τους κανόνες που ισχύουν για τα Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα.

Τυχόν νέο όριο 17 ή 18 ετών θα ισχύσει μόνο εφόσον ψηφιστεί και δημοσιευτεί σε ΦΕΚ. Μέχρι τότε, οι σχετικές ανακοινώσεις αποτελούν προαναγγελθείσες αλλαγές και όχι εφαρμοσμένο δίκαιο.

Κράνος, ταχύτητα και δρόμοι

Το προστατευτικό κράνος είναι υποχρεωτικό για όλους τους οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών, ανεξαρτήτως ηλικίας. Πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου και σωστά δεμένο.

Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας είναι τα 25 χιλιόμετρα την ώρα. Πατίνια που από την κατασκευή ή έπειτα από μετατροπή αναπτύσσουν μεγαλύτερη ταχύτητα δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως τα συνήθη Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα.

Η κυκλοφορία τους απαγορεύεται σε δρόμους όπου το ανώτατο όριο για τα αυτοκίνητα υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την Πάτρα, όπου αρκετοί κεντρικοί άξονες, είσοδοι της πόλης και δρόμοι σύνδεσης με τις γύρω περιοχές δεν είναι κατάλληλοι για πατίνια.

Όπου υπάρχει ποδηλατόδρομος, οι χρήστες πρέπει να τον χρησιμοποιούν σύμφωνα με τη σήμανση. Σε χώρους όπου επιτρέπεται η συνύπαρξη με πεζούς, το πατίνι κινείται με ταχύτητα βαδίσματος και οι πεζοί έχουν προτεραιότητα.

Ένας οδηγός, κανένας συνεπιβάτης

Ο ΚΟΚ απαγορεύει ρητά τη μεταφορά δεύτερου ατόμου. Η συνηθισμένη εικόνα δύο παιδιών πάνω στο ίδιο πατίνι δεν είναι μόνο επικίνδυνη, αλλά και παράνομη.

Απαγορεύονται επίσης:

η κίνηση δύο ή περισσότερων πατινιών παράλληλα,

η χρήση ακουστικών κατά την οδήγηση,

η χρήση κινητού τηλεφώνου στο χέρι,

η μεταφορά αντικειμένων που εμποδίζουν τον έλεγχο,

η ρυμούλκηση από άλλο όχημα,

η οδήγηση χωρίς τα δύο χέρια στο τιμόνι,

η μεταφορά επιβάτη.

Τη νύχτα ο οδηγός πρέπει να φέρει ανακλαστικό ρουχισμό ή εξοπλισμό που τον καθιστά ορατό από όλες τις κατευθύνσεις. Οι χρήστες από 12 ετών και πάνω οφείλουν επίσης να έχουν μαζί τους νόμιμο έγγραφο ταυτοποίησης.

Οι περισσότερες παραβάσεις των ειδικών κανόνων κατατάσσονται στην κατηγορία Ε1-Α, η οποία προβλέπει πρόστιμο 30 ευρώ. Αυστηρότερες κυρώσεις προβλέπονται για τη χρήση κινητού ή ακουστικών, καθώς και για οχήματα που υπερβαίνουν τα επιτρεπόμενα όρια.

Η δύσκολη τοπική πραγματικότητα

Το πρόβλημα στην Πάτρα δεν περιορίζεται στη συμπεριφορά των χρηστών. Η αποσπασματική ανάπτυξη ποδηλατικών υποδομών αναγκάζει συχνά ποδήλατα και πατίνια να μοιράζονται το οδόστρωμα με αυτοκίνητα, λεωφορεία και δίκυκλα.

Οι λακκούβες, οι σχάρες, τα απότομα φρεναρίσματα, οι πόρτες σταθμευμένων αυτοκινήτων και η περιορισμένη ορατότητα στις διασταυρώσεις αποκτούν μεγαλύτερη επικινδυνότητα για έναν όρθιο αναβάτη πάνω σε μικρούς τροχούς.

Το κράνος μειώνει τον κίνδυνο σοβαρής κάκωσης, αλλά δεν αναιρεί την ανάγκη για ασφαλές οδικό περιβάλλον, συνεχή εκπαίδευση και ουσιαστικούς ελέγχους.