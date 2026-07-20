Σε 10 λεπτά το αυτοκίνητο γίνεται «φούρνος»- Ο θανάσιμος κίνδυνος για τα παιδιά

Λίγα λεπτά αρκούν για να μετατραπεί ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο σε παγίδα για ένα μικρό παιδί. Η θερμοκρασία μέσα σε ένα κλειστό αυτοκίνητο αυξάνεται πολύ ταχύτερα από όσο συνήθως αντιλαμβάνεται ο οδηγός.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, η καμπίνα μπορεί να ζεσταθεί κατά περίπου 20 βαθμούς Φαρενάιτ —σχεδόν 11 βαθμούς Κελσίου— μέσα στα πρώτα δέκα λεπτά. Αυτό μπορεί να συμβεί ακόμη και όταν ένα παράθυρο έχει μείνει λίγο ανοιχτό.

Μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Pediatrics» έδειξε ότι η θερμοκρασία στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου μπορεί να αυξηθεί κατά περίπου 22 βαθμούς Κελσίου μέσα σε μία ώρα. Περίπου το 80% της συνολικής ανόδου καταγράφεται στο πρώτο μισάωρο.

Αν, επομένως, η θερμοκρασία έξω από το όχημα βρίσκεται πάνω από τους 35 βαθμούς, στο εσωτερικό μπορούν γρήγορα να δημιουργηθούν συνθήκες που ξεπερνούν τους 45 βαθμούς. Το κάθισμα ασφαλείας και οι ζώνες περιορίζουν επιπλέον τη δυνατότητα του παιδιού να κινηθεί ή να απομακρυνθεί από τις θερμότερες επιφάνειες.

Γιατί τα παιδιά κινδυνεύουν περισσότερο

Το σώμα ενός μικρού παιδιού θερμαίνεται τρεις έως πέντε φορές ταχύτερα από εκείνο ενός ενηλίκου, σύμφωνα με την αμερικανική υπηρεσία οδικής ασφάλειας NHTSA και την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής.

Τα βρέφη και τα νήπια διαθέτουν λιγότερο αποτελεσματικούς μηχανισμούς θερμορρύθμισης, αφυδατώνονται γρηγορότερα και δεν μπορούν πάντα να εκφράσουν ότι ζαλίζονται ή δυσκολεύονται να αναπνεύσουν. Δεν μπορούν επίσης να λύσουν μόνα τους τη ζώνη ή να ανοίξουν την πόρτα.

Η θερμοπληξία αρχίζει όταν το σώμα αδυνατεί να ελέγξει τη θερμοκρασία του. Σε σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει βλάβες στον εγκέφαλο και στα ζωτικά όργανα, απώλεια συνείδησης, σπασμούς, ακόμη και θάνατο.

Η σκιά και τα μισάνοιχτα παράθυρα δεν αρκούν

Τρεις διαδεδομένες αντιλήψεις μπορούν να οδηγήσουν σε επικίνδυνη καθυστέρηση:

«Θα λείψω μόνο δύο λεπτά».

«Έχω αφήσει λίγο ανοιχτό το παράθυρο».

«Το αυτοκίνητο είναι στη σκιά».

Καμία από αυτές τις συνθήκες δεν καθιστά ασφαλή την παραμονή παιδιού στο όχημα. Η σκιά μετακινείται, ενώ η μικρή χαραμάδα στο παράθυρο δεν εμποδίζει την ταχεία άνοδο της θερμοκρασίας.

Ο κινητήρας και ο κλιματισμός δεν πρέπει επίσης να θεωρούνται εγγύηση. Το αυτοκίνητο μπορεί να σβήσει, το σύστημα κλιματισμού να παρουσιάσει βλάβη ή το παιδί να πειράξει κάποιον διακόπτη.

Ο πρακτικός κανόνας είναι απόλυτος: παιδί δεν μένει μόνο του σε σταθμευμένο όχημα ούτε για ένα λεπτό.

Τι κάνουμε αν δούμε παιδί κλειδωμένο σε ΙΧ

Όποιος εντοπίσει παιδί μόνο του μέσα σε κλειστό αυτοκίνητο δεν πρέπει να θεωρήσει ότι ο γονέας «θα επιστρέψει αμέσως».

Πρέπει να ελέγξει αν το παιδί ανταποκρίνεται και να καλέσει χωρίς καθυστέρηση το 112, δίνοντας ακριβή τοποθεσία, περιγραφή του οχήματος και την κατάσταση του παιδιού. Παράλληλα, μπορεί να ζητήσει να αναζητηθεί ο οδηγός από γειτονικά καταστήματα, χωρίς όμως να απομακρυνθεί από το όχημα.

Εάν το παιδί δεν ανταποκρίνεται, αναπνέει με δυσκολία, παρουσιάζει σύγχυση, σπασμούς ή φαίνεται να χάνει τις αισθήσεις του, πρόκειται για άμεσο κίνδυνο. Ο πολίτης πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες του τηλεφωνητή του 112 για την ασφαλέστερη δυνατή πρόσβαση και παροχή βοήθειας.

Τα σημάδια που απαιτούν άμεση αντίδραση

Ενδείξεις θερμικής εξάντλησης ή θερμοπληξίας σε ένα παιδί μπορεί να είναι:

έντονη υπνηλία ή ασυνήθιστη αδυναμία,

σύγχυση ή μειωμένη ανταπόκριση,

γρήγορη αναπνοή και ταχυκαρδία,

πολύ ζεστό ή κοκκινισμένο δέρμα,

έντονη εφίδρωση ή, σε προχωρημένο στάδιο, απουσία ιδρώτα,

ναυτία ή εμετός,

πονοκέφαλος, ζάλη ή λιποθυμία,

σπασμοί.

Μετά τον απεγκλωβισμό, το παιδί πρέπει να μεταφερθεί αμέσως σε δροσερό ή κλιματιζόμενο σημείο. Αφαιρούνται τα περιττά ρούχα και αρχίζει σταδιακή ψύξη με δροσερό νερό, βρεγμένες πετσέτες και αέρα.

Εάν είναι συγχυτικό, κάνει εμετό, έχει σπασμούς ή δεν έχει πλήρη επαφή με το περιβάλλον, δεν του δίνουμε νερό ή άλλο υγρό από το στόμα, λόγω κινδύνου πνιγμού. Αν δεν αναπνέει, εφαρμόζεται καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση από εκπαιδευμένο άτομο ή σύμφωνα με τις οδηγίες του 112.

Ακόμη και αν το παιδί δείξει να συνέρχεται, χρειάζεται ιατρική εκτίμηση όταν έχει προηγηθεί παραμονή σε υπερθερμασμένο αυτοκίνητο ή έχουν εμφανιστεί συμπτώματα.

Οι κινήσεις που προλαμβάνουν το λάθος

Ο εγκλωβισμός δεν προκύπτει πάντοτε από συνειδητή εγκατάλειψη. Μπορεί να συμβεί από μηχανική βλάβη, από κλειδιά που έμειναν μέσα, επειδή το παιδί κλείδωσε κατά λάθος τις πόρτες ή λόγω μιας επικίνδυνης στιγμής αφηρημάδας.

Οι γονείς μπορούν να εφαρμόζουν ορισμένους απλούς κανόνες:

Τα κλειδιά δεν δίνονται στο παιδί για παιχνίδι.

Η πόρτα του οδηγού παραμένει ανοιχτή όσο το παιδί τοποθετείται στο κάθισμα.

Τσάντα, κινητό ή άλλο αντικείμενο καθημερινής χρήσης τοποθετείται στο πίσω κάθισμα ως υπενθύμιση.

Μετά από κάθε διαδρομή γίνεται έλεγχος σε όλα τα καθίσματα.

Τα σταθμευμένα αυτοκίνητα μένουν κλειδωμένα, ώστε να μην μπει παιδί μόνο του.

Αν ένα παιδί αγνοείται, ελέγχονται αμέσως η καμπίνα και το πορτμπαγκάζ όλων των κοντινών οχημάτων.