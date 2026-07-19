Καιρός: Συνθήκες καύσωνα ως την Τετάρτη 22 Ιουλίου- Μέχρι 43 ο υδράργυρος και μετά...βροχές

Η πρώτη ισχυρή και παρατεταμένη θερμή εισβολή του φετινού καλοκαιριού βρίσκεται πολύ κοντά και έιναι ήδη αισθητή η έντονη ζέστη.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η θερμοκρασία θα ακολουθήσει ανοδική πορεία από τη Δευτέρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Τρίτη αναμένεται η κορύφωση του κύματος ζέστης, με μέγιστες τιμές 41 έως 42 βαθμούς και τοπικά ακόμη και 43 βαθμούς Κελσίου.

Την Τετάρτη προβλέπεται σταδιακή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Ωστόσο, στη νότια χώρα οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επιμείνουν για μία ακόμη ημέρα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα, από την Πέμπτη αναμένεται σημαντική αλλαγή του καιρού, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία ενδέχεται να συνοδευτεί από τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Η Δυτική Ελλάδα και η Πελοπόννησος αναμένεται να επηρεαστούν έντονα από το κύμα ζέστης. Στην Αχαΐα οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να κινηθούν στους 38 βαθμούς.

Αναλυτικά η πρόγνωση του meteo

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, περαιτέρω άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία στη χώρα από τη Δευτέρα 20/07 και μέχρι την Τετάρτη 22/07 θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα.

Ενδεικτικά, οι μέγιστες θερμοκρασίες:

Την Δευτέρα 20/07 θα φτάσουν τοπικά στους 40-41 βαθμούς Κελσίου.

Την Τρίτη 21/07 θα φτάσουν τοπικά στους 41-42 βαθμούς και ενδεχομένως τοπικά στους 43 βαθμούς Κελσίου.

Στον προγνωστικό χάρτη παρουσιάζονται ενδεικτικές μέγιστες θερμοκρασίες για τη Δευτέρα 20/07

Tην Τετάρτη 22/07 η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, ωστόσο στη νότια χώρα ο καύσωνας θα επιμείνει.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, από την Πέμτπη 23/07 αναμένεται σημαντική πτώση της θερμοκρασίας , η οποία θα συνοδευτεί από τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες.