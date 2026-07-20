Από την Πάτρα για διακοπές: Πόσο κοστίζουν πέντε ημέρες σε κοντινό προορισμό και Ιόνιο

Ακριβότερες και πιο περιορισμένες γίνονται οι καλοκαιρινές διακοπές για τα ελληνικά νοικοκυριά, καθώς το κόστος διαμονής, εστίασης και μετακίνησης απορροφά πλέον μεγάλο μέρος του οικογενειακού εισοδήματος.

Για μια τετραμελή οικογένεια που ξεκινά από την Πάτρα, ακόμη και μια πενθήμερη απόδραση σε κοντινό προορισμό μπορεί να κοστίσει από 1.260 έως 1.920 ευρώ. Εάν η επιλογή περιλαμβάνει ακτοπλοϊκά εισιτήρια, μεταφορά αυτοκινήτου και διαμονή σε νησί του Ιονίου, ο συνολικός λογαριασμός μπορεί να φθάσει ή να ξεπεράσει τα 2.400 ευρώ.

Το κόστος διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με τις ημερομηνίες, τον τύπο καταλύματος, την ηλικία των παιδιών, τον προορισμό και τον χρόνο στον οποίο έγινε η κράτηση.

Οι μισοί Έλληνες δεν προγραμματίζουν διακοπές

Την πίεση αποτυπώνει η τελευταία έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Το 50% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν προγραμματίζει διακοπές το καλοκαίρι του 2026.

Από όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν, το 34% δηλώνει ότι θα κάνει περιορισμένες διακοπές, ενώ μόλις το 14% θα κινηθεί όπως κάθε χρόνο. Ο μέσος χρόνος διακοπών υπολογίζεται στις 11,4 ημέρες, περιλαμβάνοντας όμως και τη διαμονή σε ιδιόκτητα εξοχικά ή σπίτια συγγενών.

Σχεδόν οι μισοί ταξιδιώτες, ποσοστό 45%, σχεδιάζουν να περιορίσουν τις δαπάνες τους. Παράλληλα, οκτώ στους δέκα στρέφονται σε οικονομικότερες λύσεις, όπως εξοχικά, φιλοξενία και ενοικιαζόμενα δωμάτια.

Γιατί αυξήθηκε ο προϋπολογισμός

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι τιμές στην κατηγορία ξενοδοχεία–καφέ–εστιατόρια ήταν τον Ιούνιο κατά 7,7% υψηλότερες από έναν χρόνο πριν. Οι μεταφορές αυξήθηκαν κατά 7,2%, ενώ τα πακέτα διακοπών περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες που επίσης κινήθηκαν ανοδικά.

Την ίδια στιγμή, η αμόλυβδη βενζίνη πλησιάζει ξανά τα 2 ευρώ το λίτρο, με τις διεθνείς τιμές πετρελαίου να δημιουργούν φόβους για νέες ανατιμήσεις.

Αυτό σημαίνει ότι μια οικογένεια επιβαρύνεται ταυτόχρονα από:

ακριβότερο κατάλυμα,

υψηλότερο κόστος καυσίμων,

ακριβότερο φαγητό και καφέ,

ακτοπλοϊκά εισιτήρια και μεταφορά αυτοκινήτου,

χρεώσεις παραλίας και δραστηριοτήτων,

τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση.

Σενάριο 1: Πέντε νύχτες κοντά στην Πάτρα

Η οικονομικότερη επιλογή για μια οικογένεια με δύο παιδιά είναι ένας οδικός προορισμός στη Δυτική Ελλάδα, χωρίς ακτοπλοϊκά. Στις διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνονται η Ναυπακτία, η Αιτωλοακαρνανία, η Ηλεία, η Αιγιάλεια και οι ακτές της Δυτικής Πελοποννήσου.

Για πέντε διανυκτερεύσεις μέσα στην υψηλή περίοδο, ένας ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι:

Διαμονή: 450–650 ευρώ.

Καύσιμα, διόδια και στάθμευση: 70–120 ευρώ.

Τρόφιμα και γεύματα: 500–700 ευρώ.

Καφέδες, παγωτά και έξοδα παραλίας: 150–250 ευρώ.

Δραστηριότητες και μικρές εκδρομές: 80–150 ευρώ.

Τέλος ανθεκτικότητας: περίπου 10–50 ευρώ, ανάλογα με το κατάλυμα.

Το συνολικό κόστος διαμορφώνεται από 1.260 έως 1.920 ευρώ.

Ο χαμηλότερος προϋπολογισμός προϋποθέτει δωμάτιο με κουζίνα, πρωινό από σούπερ μάρκετ, περιορισμένα γεύματα εκτός καταλύματος και χρήση ελεύθερων παραλιών.

Το ανώτερο ποσό αντιστοιχεί σε ακριβότερο δωμάτιο, καθημερινό φαγητό σε εστιατόριο και περισσότερες οργανωμένες δραστηριότητες.

Σενάριο 2: Οικογενειακές διακοπές στη Ζάκυνθο

Για οικογένεια που αναχωρεί από την Πάτρα προς Κυλλήνη και συνεχίζει με πλοίο στη Ζάκυνθο, το κόστος αυξάνεται λόγω των ακτοπλοϊκών και της μεταφοράς του αυτοκινήτου.

Το εισιτήριο στη γραμμή Κυλλήνη–Ζάκυνθος κοστίζει 13,50 ευρώ ανά ενήλικα και 7,50 ευρώ για παιδί ηλικίας 5 έως 10 ετών. Η μεταφορά ΙΧ κοστίζει 38,40 ευρώ ανά διαδρομή.

Για δύο ενήλικες, δύο παιδιά 5–10 ετών και ένα αυτοκίνητο, το κόστος ανέρχεται σε 80,40 ευρώ ανά διαδρομή και 160,80 ευρώ με επιστροφή. Εάν τα παιδιά χρεώνονται με ολόκληρο εισιτήριο, το συνολικό κόστος ανεβαίνει στα 184,80 ευρώ.

Στον λογαριασμό πρέπει να προστεθούν τα καύσιμα για τη διαδρομή Πάτρα–Κυλλήνη και οι μετακινήσεις στο νησί.

Ο προϋπολογισμός για πέντε νύχτες διαμορφώνεται ως εξής:

Ακτοπλοϊκά με ΙΧ: 161–185 ευρώ.

Διαδρομή Πάτρα–Κυλλήνη και επιστροφή: 40–60 ευρώ.

Διαμονή: 650–950 ευρώ.

Φαγητό και προμήθειες: 550–800 ευρώ.

Καύσιμα και στάθμευση στο νησί: 80–140 ευρώ.

Παραλίες, εκδρομές και δραστηριότητες: 150–300 ευρώ.

Τέλος ανθεκτικότητας: περίπου 10–50 ευρώ.

Συνολικά, η τετραμελής οικογένεια θα χρειαστεί περίπου 1.640 έως 2.485 ευρώ.

Το ποσό μπορεί να αυξηθεί εάν επιλεγεί ξενοδοχείο υψηλότερης κατηγορίας, οργανωμένη θαλάσσια εκδρομή ή καθημερινή χρήση σετ ξαπλώστρας.

Σενάριο 3: Ζευγάρι από Πάτρα προς Κεφαλονιά

Η απευθείας σύνδεση Πάτρα–Σάμη προσφέρει μια διαφορετική επιλογή, χωρίς την οδική μετακίνηση έως την Κυλλήνη.

Το απλό ακτοπλοϊκό εισιτήριο κοστίζει 15,40 ευρώ ανά επιβάτη και η μεταφορά αυτοκινήτου 52,90 ευρώ ανά διαδρομή. Για δύο άτομα και ένα ΙΧ, η μετάβαση κοστίζει 83,70 ευρώ και το ταξίδι με επιστροφή 167,40 ευρώ.

Για πέντε νύχτες, ένα ζευγάρι πρέπει να υπολογίσει:

Ακτοπλοϊκά με αυτοκίνητο: περίπου 167 ευρώ.

Διαμονή: 500–800 ευρώ.

Φαγητό και καφέδες: 350–550 ευρώ.

Καύσιμα και μετακινήσεις στο νησί: 100–160 ευρώ.

Παραλίες, εκδρομές και δραστηριότητες: 100–220 ευρώ.

Τέλος ανθεκτικότητας: περίπου 10–50 ευρώ.

Το σύνολο κυμαίνεται από περίπου 1.230 έως 1.950 ευρώ.

Η οικονομικότερη λύση: Εξοχικό ή φιλοξενία

Σημαντικά χαμηλότερος είναι ο προϋπολογισμός όταν δεν υπάρχει κόστος διαμονής. Για μια τετραμελή οικογένεια που φιλοξενείται σε εξοχικό ή σπίτι συγγενών για επτά ημέρες, τα βασικά έξοδα μπορούν να περιοριστούν:

Μετακίνηση: 80–150 ευρώ.

Προμήθειες και μαγείρεμα: 250–350 ευρώ.

Γεύματα εκτός σπιτιού: 250–400 ευρώ.

Καφέδες και έξοδα παραλίας: 100–200 ευρώ.

Δραστηριότητες: 50–100 ευρώ.

Το συνολικό κόστος υπολογίζεται από 730 έως 1.200 ευρώ. Ακόμη και χωρίς πληρωμή καταλύματος, δηλαδή, μία εβδομάδα διακοπών μπορεί να απορροφήσει μεγάλο μέρος ενός μηνιαίου μισθού.

Πόσο κοστίζει μία ημέρα διακοπών

Για μια τετραμελή οικογένεια, το ημερήσιο κόστος εκτός διαμονής μπορεί εύκολα να φθάσει:

15–25 ευρώ για πρωινό και βασικές προμήθειες,

60–90 ευρώ για ένα οικογενειακό γεύμα,

15–25 ευρώ για καφέδες, νερά και παγωτά,

20–40 ευρώ για ξαπλώστρες ή κατανάλωση σε οργανωμένη παραλία,

15–30 ευρώ για τοπικές μετακινήσεις και καύσιμα.

Το σύνολο κινείται από 125 έως 210 ευρώ ημερησίως, χωρίς να περιλαμβάνονται η διαμονή και τα ακτοπλοϊκά.

Με προσεκτικές επιλογές, μαγείρεμα στο δωμάτιο και ελεύθερη παραλία, το ποσό μπορεί να περιοριστεί κοντά στα 80–100 ευρώ. Αν προστεθούν θαλάσσια σπορ, οργανωμένες εκδρομές και δύο γεύματα εκτός καταλύματος, μπορεί να ξεπεράσει τα 250 ευρώ.

Οι χρεώσεις που συχνά ξεχνάμε

Ο αρχικός υπολογισμός δεν πρέπει να περιορίζεται στο δωμάτιο και στα εισιτήρια. Υπάρχουν μικρότερα έξοδα που, όταν προστεθούν, μπορούν να αλλάξουν σημαντικά τον τελικό λογαριασμό:

τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση,

προμήθειες πλατφορμών ή πρακτορείων,

στάθμευση,

διόδια,

αποσκευές, εάν χρησιμοποιηθεί αεροπλάνο,

τοπικές μεταφορές,

ομπρέλα και ξαπλώστρες,

καθαρισμός ή άλλες χρεώσεις του καταλύματος,

ταξιδιωτική ασφάλιση,

φάρμακα και έκτακτες αγορές.

Ασφαλής πρακτική είναι να προβλέπεται ένα αποθεματικό τουλάχιστον 10% πάνω από τον βασικό προϋπολογισμό.

Πώς μειώνεται το κόστος

Η σημαντικότερη εξοικονόμηση προκύπτει από την επιλογή ημερομηνιών εκτός του διαστήματος αιχμής. Διαμονή μετά τις 25 Αυγούστου ή τον Σεπτέμβριο μπορεί να είναι αισθητά φθηνότερη.

Οικονομικότερες επιλογές είναι επίσης:

κατάλυμα με κουζίνα,

δωρεάν ακύρωση και έγκαιρη κράτηση,

σύγκριση της τελικής και όχι μόνο της αρχικής τιμής,

περιορισμός της μεταφοράς αυτοκινήτου όταν υπάρχουν τοπικές συγκοινωνίες,

συνδυασμός μαγειρέματος και γευμάτων εκτός,

ελεύθερες παραλίες,

κράτηση εισιτηρίων απευθείας από την ακτοπλοϊκή εταιρεία,

έλεγχος προγραμμάτων Κοινωνικού Τουρισμού.

Ο τελικός λογαριασμός

Με τα δεδομένα του φετινού καλοκαιριού, μια πενθήμερη απόδραση για οικογένεια από την Πάτρα δύσκολα παραμένει κάτω από τα 1.200 ευρώ όταν υπάρχει πληρωμένη διαμονή.

Για κοντινό οδικό προορισμό, ο ρεαλιστικός προϋπολογισμός βρίσκεται μεταξύ 1.260 και 1.920 ευρώ. Για νησί του Ιονίου με αυτοκίνητο, το κόστος ανεβαίνει περίπου από 1.640 έως 2.485 ευρώ.

Οι τιμές αποτελούν στιγμιότυπο της αγοράς και μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με τη διαθεσιμότητα. Πριν από την κράτηση χρειάζεται έλεγχος της τελικής τιμής, μαζί με φόρους, τέλη και πρόσθετες χρεώσεις.