Μεγάλη Φωτιά στη Σαλαμίνα- Μήνυμα του 112

Στις 12:32 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Πανόραμα Α και Β προς παραλία Σελήνια.
Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στα Σελήνια Σαλαμίνας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:00 και κοντά στην περιοχή που εξελίσσεται υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.
Στις 12:32 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Πανόραμα Α και Β προς παραλία Σελήνια.
Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, διενεργούνται στην περιοχή έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
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