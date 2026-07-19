Μεγάλη Φωτιά στη Σαλαμίνα- Μήνυμα του 112

Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στα Σελήνια Σαλαμίνας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:00 και κοντά στην περιοχή που εξελίσσεται υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Στις 12:32 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή Πανόραμα Α και Β προς παραλία Σελήνια.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, διενεργούνται στην περιοχή έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.