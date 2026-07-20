Αχαΐα - Ακρίβεια: Πόσο αυξήθηκαν τρόφιμα, ενοίκια και λογαριασμοί - Τα νέα στοιχεία

Νέα πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς προκαλούν οι αυξήσεις σε τρόφιμα, ενοίκια και ενέργεια, με την ακρίβεια να παραμένει το βασικό πρόβλημα για χιλιάδες νοικοκυριά στην Πάτρα και την Αχαΐα.

Τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε τον Ιούνιο του 2026 στο 4,4%, έναντι 2,8% τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Παρότι υποχώρησε από το 5,2% του Μαΐου, οι τιμές βασικών αγαθών και υπηρεσιών παραμένουν σημαντικά υψηλότερες σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν.

Η επιβράδυνση του πληθωρισμού δεν σημαίνει ότι μειώθηκε γενικά το κόστος ζωής. Σημαίνει ότι οι τιμές εξακολουθούν να αυξάνονται, αλλά με χαμηλότερη ταχύτητα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε μηνιαία βάση, ο γενικός δείκτης τιμών παρέμεινε αμετάβλητος μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου. Πίσω από αυτή τη μηδενική μεταβολή, όμως, υπήρξαν σημαντικές αυξήσεις και μειώσεις σε επιμέρους προϊόντα.

Ακριβότερα κατά 2,7% τα τρόφιμα

Η κατηγορία «διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά» παρουσίασε ετήσια αύξηση 2,7%. Η γενική μεταβολή είναι μικρότερη από εκείνη άλλων κατηγοριών, αλλά κρύβει πολύ μεγαλύτερες ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα.

Οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις καταγράφηκαν:

16,2% σε αρνί και κατσίκι,

15,6% στο μοσχάρι,

11,1% στα αλίπαστα ψάρια,

9,7% στη μαργαρίνη και στα άλλα φυτικά λίπη,

6,5% στους χυμούς φρούτων,

5% στα παρασκευάσματα με βάση το κρέας,

4,7% στα πουλερικά,

4,3% στον καφέ,

4% στα φρούτα,

2,4% στα γαλακτοκομικά και τα αυγά,

1,6% στο ψωμί και στα άλλα προϊόντα αρτοποιίας.

Αντίθετα, το ελαιόλαδο ήταν κατά 12,8% φθηνότερο από τον Ιούνιο του 2025, το ρύζι κατά 6,9% και τα νωπά ή κατεψυγμένα ψάρια κατά 2,4%.

Η μείωση σε ορισμένα προϊόντα συγκράτησε τον συνολικό δείκτη των τροφίμων. Δεν αναιρεί, ωστόσο, την πίεση που προκαλούν οι μεγάλες ανατιμήσεις στο κρέας και σε άλλα είδη τακτικής κατανάλωσης.

Άνοδος 10,6% στη στέγαση

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση από το κόστος στέγασης, το οποίο αυξήθηκε κατά 10,6% μέσα σε έναν χρόνο.

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα ενοίκια, η ενέργεια, η θέρμανση, η συντήρηση της κατοικίας και άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με το σπίτι.

Αναλυτικά, σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025:

τα ενοίκια κατοικιών αυξήθηκαν κατά 7,1%,

η επισκευή και συντήρηση κατοικίας κατά 5,3%,

οι υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι κατά 5,8%,

ο ηλεκτρισμός κατά 2,8%,

το φυσικό αέριο κατά 24,6%,

το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 53,2%,

τα στερεά καύσιμα κατά 2,2%.

Το πετρέλαιο θέρμανσης εμφανίζει τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση από όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που καταγράφονται στον σχετικό πίνακα της ΕΛΣΤΑΤ. Η σύγκριση επηρεάζεται και από τη χαμηλότερη βάση τιμών του προηγούμενου έτους, αλλά αποτυπώνει το μέγεθος της επιβάρυνσης.

Νέα αύξηση και μέσα στον Ιούνιο

Η πίεση στους λογαριασμούς δεν περιορίζεται στην ετήσια σύγκριση. Από τον Μάιο έως τον Ιούνιο του 2026, ο ηλεκτρισμός αυξήθηκε κατά 0,7% και το φυσικό αέριο κατά 2,9%.

Τα ενοίκια σημείωσαν νέα μηνιαία άνοδο 0,4%, επιβεβαιώνοντας ότι το στεγαστικό κόστος εξακολουθεί να κινείται ανοδικά.

Στα τρόφιμα, τα φρούτα αυξήθηκαν μέσα σε έναν μήνα κατά 10,7%, το γιαούρτι κατά 4,7%, τα νωπά και κατεψυγμένα ψάρια κατά 2,8% και τα δημητριακά πρωινού κατά 8,1%.

Αντίθετα, τα λαχανικά μειώθηκαν κατά 6,4%, τα τυριά κατά 1,1% και το χοιρινό κατά 1,3%.

Η εικόνα στην Πάτρα

Η τοπική αγορά δέχεται τις ίδιες πιέσεις στα τρόφιμα, στην ενέργεια και στα καύσιμα, ενώ προστίθεται η ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση στα ενοίκια.

Η αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας έχει ήδη αρχίσει, ενόψει του νέου ακαδημαϊκού έτους. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα για τις φοιτητικές πόλεις της περιφέρειας, τα ζητούμενα μισθώματα εμφανίζουν μέση ετήσια αύξηση περίπου 7%.

Στα διαμερίσματα 30 έως 45 τετραγωνικών μέτρων, που αποτελούν την κυριότερη επιλογή φοιτητών και νέων εργαζομένων, η μεσοσταθμική αύξηση προσεγγίζει το 8%.

Για μια οικογένεια στην Αχαΐα που καλύπτει παράλληλα το κόστος σπουδών ενός παιδιού, η επιβάρυνση δεν περιορίζεται στο ενοίκιο. Περιλαμβάνει ηλεκτρικό ρεύμα, κοινόχρηστα, τρόφιμα και μετακινήσεις, κατηγορίες στις οποίες καταγράφονται επίσης σημαντικές αυξήσεις.

Ακριβότερες και οι μετακινήσεις

Οι μεταφορές αυξήθηκαν κατά 7,2% σε ετήσια βάση. Στην άνοδο συνέβαλαν οι τιμές των καυσίμων, η συντήρηση και επισκευή οχημάτων, τα ανταλλακτικά, τα καινούργια αυτοκίνητα και τα αεροπορικά εισιτήρια.

Για μια περιοχή όπως η Αχαΐα, όπου αρκετοί εργαζόμενοι μετακινούνται καθημερινά μεταξύ Πάτρας, Ρίου, Βιομηχανικής Περιοχής και γειτονικών δήμων, το κόστος καυσίμων αποτελεί σταθερή επιβάρυνση.

Υπήρξε πάντως βελτίωση μέσα στον Ιούνιο. Σε σύγκριση με τον Μάιο, η βενζίνη μειώθηκε κατά 5,7% και το πετρέλαιο κίνησης κατά 7,6%. Οι μειώσεις αυτές συνέβαλαν ώστε ο μηνιαίος γενικός δείκτης να παραμείνει αμετάβλητος.

Οι τιμές, ωστόσο, εξακολουθούν να βρίσκονται υψηλότερα από τα περυσινά επίπεδα.

Τι σημαίνουν οι αυξήσεις για ένα νοικοκυριό

Ο γενικός πληθωρισμός 4,4% δεν σημαίνει ότι κάθε οικογένεια επιβαρύνεται ακριβώς κατά 4,4%. Η πραγματική επίπτωση εξαρτάται από το πού κατευθύνεται το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός της.

Τα χαμηλότερα και μεσαία εισοδήματα δαπανούν αναλογικά περισσότερα χρήματα σε τρόφιμα, ενοίκιο, ενέργεια και μετακινήσεις. Επομένως, μπορεί να αντιμετωπίζουν προσωπικό «πληθωρισμό» υψηλότερο από τον επίσημο μέσο όρο.

Ένα νοικοκυριό που αγοράζει συχνά κρέας, πληρώνει ενοίκιο και χρησιμοποιεί καθημερινά αυτοκίνητο επηρεάζεται περισσότερο από μια οικογένεια με ιδιόκτητη κατοικία και διαφορετικές καταναλωτικές συνήθειες.

Υποχώρηση του δείκτη, όχι των τιμών

Η πτώση του πληθωρισμού από το 5,2% του Μαΐου στο 4,4% τον Ιούνιο αποτελεί ένδειξη επιβράδυνσης. Δεν σημαίνει, όμως, επιστροφή των τιμών στα προηγούμενα επίπεδα.

Για να υπάρξει γενική πτώση τιμών θα έπρεπε ο δείκτης να εμφανίσει αρνητική ετήσια μεταβολή. Αντίθετα, ο Ιούνιος έκλεισε με τιμές κατά 4,4% υψηλότερες από έναν χρόνο πριν και με μέση αύξηση 3,3% στο δωδεκάμηνο Ιουλίου 2025–Ιουνίου 2026.

Το πρόβλημα για τα νοικοκυριά είναι σωρευτικό: οι νέες αυξήσεις προστίθενται σε εκείνες που προηγήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Ακόμη και όταν ο ρυθμός ανατιμήσεων μειώνεται, το επίπεδο των τιμών παραμένει υψηλό.