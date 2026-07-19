Χαλκιδική: ΙΧ συγκρούστηκε με όχημα της Πυροσβεστικής – Tραυματίστηκε 20χρονος

Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου
Νεαρός οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα στην περιοχή της Κασσάνδρας Χαλκιδικής.
Το όχημα που οδηγούσε ο 20χρονος, υπήκοος Αλβανίας, από άγνωστη αιτία, στο 30ό χιλιόμετρο της επαρχιακής Μουδανίων-Παλιουρίου εξετράπη της πορείας του, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με πυροσβεστικό όχημα.
Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο σοβαρός τραυματισμός του οδηγού του οχήματος, ο οποίος αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης.
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