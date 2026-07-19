Τέσσερις συλλήψεις για διατάραξη κοινής ησυχίας σε Αίγιο, Ακράτα, Κρέστενα και Αμαλιάδα

Συνελήφθησαν, σήμερα τα ξημερώματα, σε περιοχές της Ηλείας και της Αχαΐας, από αστυνομικούς των κατά τόπο αρμόδιων Αστυνομικών Τμημάτων, τέσσερα άτομα (τρεις άνδρες και μία γυναίκα), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες για διατάραξη κοινής ησυχίας και παραβάσεις των υγειονομικών διατάξεων περί μουσικής.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώνει η αστυνομία:

· Στην Ηλεία : Από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ήλιδας και της Μεικτής Περιπολίας του Δ΄ Τομέα, συνελήφθησαν σε διαφορετικές περιπτώσεις, σε περιοχή της Αμαλιάδας και στα Κρέστενα, δύο ημεδαποί, διότι λειτουργούσαν ως προσωρινά υπεύθυνοι καταστήματα έχοντας θέσει σε λειτουργία στερεοφωνικά συγκροτήματα που μετέδιδαν μουσική σε υπαίθριο χώρο, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων, ενώ στη δεύτερη περίπτωση διαπιστώθηκε και υπέρβαση του προβλεπόμενου ωραρίου.

· Στην Αχαΐα: Από αστυνομικούς των Αστυνομικών Τμημάτων Αιγιαλείας και Ακράτας, συνελήφθησαν σε περιοχές του Αιγίου και της Ακράτας, σε διαφορετικές περιπτώσεις, μια ημεδαπή και ένας ημεδαπός, διότι η πρώτη ως υπεύθυνη είχε διοργανώσει μουσική εκδήλωση με ορχήστρα διαταράσσοντας την κοινή ησυχία, ενώ ο δεύτερος λειτουργούσε ως ιδιοκτήτης κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπου κατόπιν ηχομέτρησης διαπιστώθηκε ότι η ένταση της μουσικής υπερέβαινε το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο.

Οι σχηματισθείσες δικογραφίες θα υποβληθούν στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.