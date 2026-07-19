Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών Διπλό φονικό στο Λόγγο Αιγίου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Θεσσαλονίκη: Κατήγγειλε τον εαυτό του στην αστυνομία για κακοποίηση της συντρόφου του

Θεσσαλονίκη: Κατήγγειλε τον εαυτό του στ...

Συνελήφθη 66χρονος

Υπόθεση βιασμού ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, χθες το πρωί συνελήφθη από αστυνομικούς 66χρονος, ο οποίος παρουσιάστηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου και δήλωσε ότι εξανάγκασε σε συνουσία χωρίς την συναίνεσή της την 60χρονη σύντροφο του, εντός του διαμερίσματός της.

Ο 66χρονος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα.

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Θεσσαλονίκη Καταγγελία βιασμού
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u0398\u03b5\u03c3\u03c3\u03b1\u03bb\u03bf\u03bd\u03af\u03ba\u03b7","\u039a\u03b1\u03c4\u03b1\u03b3\u03b3\u03b5\u03bb\u03af\u03b1 \u03b2\u03b9\u03b1\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd"]
838538
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις