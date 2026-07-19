Θεσσαλονίκη: Κατήγγειλε τον εαυτό του στην αστυνομία για κακοποίηση της συντρόφου του

Υπόθεση βιασμού ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, χθες το πρωί συνελήφθη από αστυνομικούς 66χρονος, ο οποίος παρουσιάστηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου και δήλωσε ότι εξανάγκασε σε συνουσία χωρίς την συναίνεσή της την 60χρονη σύντροφο του, εντός του διαμερίσματός της.

Ο 66χρονος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα.