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Χωρίς delivery ο τελικός του Μουντιάλ: Στάση εργασίας

Χωρίς delivery ο τελικός του Μουντιάλ: Σ...

Aπό τις 19:00 έως τα μεσάνυχτα

  Στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα, από τις 19:00 έως τα μεσάνυχτα, τα σωματεία εργαζομένων της e-food και της Wolt στην Περιφέρεια Αττικής.

   Όπως αναφέρουν στις ανακοινώσεις τους, τα σωματεία διεκδικούν, μεταξύ άλλων, σταθερή εργασία, επαρκή εισοδήματα, καθώς και ουσιαστικά μέτρα προστασίας για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

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#tags Delivery Μουντιάλ
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