Θρίλερ στην Κυψέλη: Θα «μιλήσουν» οι κάμερες ασφαλείας για τη σορό που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την ταυτοποίηση της γυναίκας, η σορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων, στην Κυψέλη.

Οι αστυνομικές αρχές επιχειρούν να συνθέσουν τα κομμάτια της υπόθεσης, αξιοποιώντας τόσο τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης όσο και το υλικό από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η σορός ανήκει σε μικρόσωμη γυναίκα και βρισκόταν σε προχωρημένη σήψη, γεγονός που δυσχεραίνει τόσο την αναγνώρισή της όσο και τον ακριβή προσδιορισμό του χρόνου και των αιτιών θανάτου. Οι πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή κάνουν λόγο για θάνατο που επήλθε πριν από περίπου έξι έως επτά ημέρες, ενώ περισσότερες απαντήσεις αναμένονται από τη νεκροψία-νεκροτομή, τη λήψη γενετικού υλικού (DNA) και τις τοξικολογικές εξετάσεις.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν εντοπιστεί εμφανή τραύματα από πυροβόλο όπλο ή αιχμηρό αντικείμενο.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί διασταυρώνουν τα στοιχεία της υπόθεσης με ανοιχτές υποθέσεις εξαφανισμένων γυναικών. Ανάμεσα στις περιπτώσεις που εξετάζονται βρίσκεται και εκείνη της 50χρονης Κινέζας που είχε εξαφανιστεί από την Αρτέμιδα τον περασμένο Μάιο.

Αναζητείται υλικό από κάμερες ασφαλείας

Οι ερευνητές συλλέγουν επίσης υλικό από κάμερες ασφαλείας που βρίσκονται περιμετρικά του εγκαταλελειμμένου κτιρίου, σύμφωνα μετο enikos.gr Στόχος τους είναι να εντοπίσουν το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που μετέφεραν τη βαλίτσα στο σημείο, καθώς και να προσδιορίσουν τον χρόνο κατά τον οποίο τοποθετήθηκε στο κτίριο.

Οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο η γυναίκα να επισκεπτόταν ή να διέμενε σε εγκαταλελειμμένα κτίρια του κέντρου της Αθήνας. Σε αρκετά από αυτά τα κτίρια έχουν βρει κατά καιρούς καταφύγιο άστεγοι και χρήστες ναρκωτικών ουσιών, ιδιαίτερα μετά την απομάκρυνσή τους από το Πεδίον του Άρεως.