Tροχαίο στον Πύργο – Τούμπαρε ΙΧ, σώα η οδηγός

Άγιο… είχε μία γυναίκα το πρωί της Κυριακής, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του και ανετράπη λίγο πριν από τη γέφυρα του Αλφειού.



Το τροχαίο σημειώθηκε στο ρεύμα κυκλοφορίας από Πύργο προς Ζαχάρω, όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός της. Το αυτοκίνητο προσέκρουσε στην άκρη του δρόμου και στη συνέχεια τούμπαρε, με την εικόνα στο σημείο να προκαλεί ανησυχία.