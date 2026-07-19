Πανελλήνιες: Οι εκτιμήσεις για τις βάσεις στις σχολές- Άνοδος σε Ιατρική και Πολυτεχνικές, πού αναμένεται πτώση

Για 14η συνεχή χρονιά τις εκτιμήσεις για τη διαμόρφωση των βάσεων εισαγωγής σε όλα τα Τμήματα του Μηχανογραφικού Δελτίου, επιχειρώντας να δώσουν μια όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστη εικόνα για το πού αναμένεται να κινηθούν οι βάσεις μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των μηχανογραφικών, γνωστοποιεί ο μαθηματικός, εκπαιδευτικός αναλυτής, σύμβουλος σταδιοδρομίας, κ.Στράτος Στρατηγάκης. Όπως επισημαίνει, «η εκτίμηση των βάσεων δεν είναι οι βάσεις. Αποτελεί μια προσπάθεια να δώσουμε όσο πιο έγκυρες απαντήσεις στην αγωνία των υποψηφίων και των οικογενειών τους».

Πρόκειται για μια επιστημονική προσέγγιση, που βασίζεται στα διαθέσιμα δεδομένα και όχι για πρόβλεψη με βεβαιότητα, καθώς η τελική διαμόρφωση των βάσεων εξαρτάται από έναν συνδυασμό παραγόντων, που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους μέχρι και την τελευταία στιγμή.

Γιατί οι εκτιμήσεις δημοσιεύονται μετά το τέλος των μηχανογραφικών

Ο κ.Στρατηγάκης εξηγεί ότι η βασική αρχή, που ακολουθείται όλα αυτά τα χρόνια είναι να μην επηρεάζεται η επιλογή των υποψηφίων: «Βασική μας αρχή, που τηρήσαμε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, είναι να μη δημοσιεύουμε τις εκτιμήσεις μας πριν ολοκληρωθεί η κατάθεση των μηχανογραφικών των υποψηφίων, ώστε να μην επηρεαστεί κανείς στη δήλωση των σχολών από τις εκτιμήσεις μας, αλλά και να μην αποπροσανατολίσουμε τους υποψηφίους από το σημαντικό που είναι να επιλέξουν σπουδές και όχι να ασχολούνται με τη διαμόρφωση των βάσεων».

Η συγκεκριμένη επιλογή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε μια εποχή όπου η πληροφορία διακινείται ταχύτατα μέσω διαδικτύου και κοινωνικών δικτύων. Συχνά, πρόωρες ή ατεκμηρίωτες εκτιμήσεις δημιουργούν κλίμα ανασφάλειας στους υποψηφίους, οδηγώντας αρκετούς να σκέφτονται περισσότερο τις πιθανές βάσεις παρά το αντικείμενο σπουδών που πραγματικά επιθυμούν να ακολουθήσουν.

Οι ειδικοί στην εκπαιδευτική πολιτική επισημαίνουν διαχρονικά ότι η συμπλήρωση του μηχανογραφικού πρέπει να γίνεται με βάση τις πραγματικές προτιμήσεις, τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα και τις προοπτικές κάθε Τμήματος και όχι με γνώμονα τις προβλέψεις για τις βάσεις, οι οποίες αποτελούν αποτέλεσμα των επιλογών όλων των υποψηφίων.

Οι τέσσερις παράγοντες που καθορίζουν τις βάσεις

Σύμφωνα με τον Στράτο Στρατηγάκη, «η εκτίμηση των βάσεων εξαρτάται από 4 παράγοντες: τον αριθμό των εισακτέων, τις βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων, την ΕΒΕ των Τμημάτων και τις επιθυμίες των υποψηφίων, όπως εκφράζονται από τη δήλωση των σχολών στο Μηχανογραφικό».

Στην πράξη, κάθε ένας από αυτούς τους παράγοντες μπορεί να μεταβάλει σημαντικά την τελική εικόνα.

Σταθερός αριθμός εισακτέων, με εξαίρεση τις στρατιωτικές σχολές

Ο αριθμός των εισακτέων παραμένει τα τελευταία χρόνια σχετικά σταθερός στα περισσότερα πανεπιστημιακά Τμήματα, γεγονός που περιορίζει την επίδρασή του στις βάσεις.

Ωστόσο, φέτος υπάρχουν ιδιαιτερότητες κυρίως στις στρατιωτικές σχολές, καθώς μεταβλήθηκε ο τρόπος ένταξής τους στα επιστημονικά πεδία, επηρεάζοντας τις ισορροπίες του ανταγωνισμού.

Η μεγάλη δυσκολία των κοινών Τμημάτων

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στις φετινές εκτιμήσεις είναι η συνεχής αύξηση των κοινών Τμημάτων, δηλαδή εκείνων που μπορούν να δηλωθούν από περισσότερα του ενός επιστημονικά πεδία.

Όπως σημειώνει ο Στράτος Στρατηγάκης: «Επηρεάζει τις εκτιμήσεις μας η συνεχής αύξηση του αριθμού των κοινών Τμημάτων, των Τμημάτων δηλαδή που δηλώνονται από περισσότερα από ένα επιστημονικά πεδία. Φέτος, για παράδειγμα, οι Στρατιωτικές Σχολές εντάχθηκαν και σε άλλα Πεδία εκτός από το 2ο στο οποίο εντάσσονταν εδώ και δεκαετίες. Αυτό δημιουργεί μεγάλη δυσκολία στην εκτίμηση των βάσεων, διότι δεν γνωρίζουμε από ποιο Πεδίο δηλώνονται οι σχολές για να συγκρίνουμε τις βαθμολογικές επιδόσεις.»

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αλλάζει ουσιαστικά τον ανταγωνισμό, καθώς υποψήφιοι διαφορετικών επιστημονικών πεδίων με διαφορετικές βαθμολογικές επιδόσεις διεκδικούν πλέον τις ίδιες θέσεις. Αυτό καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη κάθε προσπάθεια ακριβούς πρόβλεψης.