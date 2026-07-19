Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τους εμπρησμούς στη Μεσσηνία – Πώς δρούσαν

Ενώπιον των δικαστικών αρχών της Καλαμάτας αναμένεται να οδηγηθούν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρησμών στη Μεσσηνία.

Ανάμεσά τους βρίσκονται ένας εν ενεργεία κοινοτάρχης, ο αδελφός του και ένας πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε κατ’ εξακολούθηση εμπρησμούς, ενώ αντιμετωπίζουν και κατηγορίες για εκβιασμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες η υπόθεση ξεκίνησε πριν από περίπου δύο χρόνια, όταν η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής έλαβε σχετική καταγγελία.

Ακολούθησε πολύμηνη έρευνα και παρακολούθηση συγκεκριμένων προσώπων, με τις αρχές να συγκεντρώνουν στοιχεία που οδήγησαν στις συλλήψεις των τριών κατηγορουμένων.Πέρα από τις υποθέσεις εμπρησμών, οι τρεις συλληφθέντες φέρονται να ελέγχονται και για εκβιασμούς κατοίκων της περιοχής.Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ζητούσαν χρηματικά ποσά από συγχωριανούς τους και, όταν εκείνοι αρνούνταν να καταβάλουν τα χρήματα, φέρονται να προχωρούσαν σε εμπρησμούς χωραφιών και περιουσιών τους.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν αντικείμενο της δικογραφίας, η οποία βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση.



Οι τρεις κατηγορούνται, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, για επτά πυρκαγιές, κυρίως κατά τα έτη 2024 και 2025, σε περιοχές της Μεταμόρφωσης του Δήμου Πύλου – Νέστορος, του Βλαχόπουλου και των Γαργαλιάνων.

Ωστόσο, το ανακριτικό έργο της Πυροσβεστικής συνεχίζεται, καθώς εξετάζεται εάν συνδέονται και με άλλες πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί στην ευρύτερη περιοχή τα τελευταία χρόνια.

Η περιοχή έχει πληγεί επανειλημμένα από μεγάλες φωτιές, με χαρακτηριστικότερη εκείνη του 2021 που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, ενώ νέο περιστατικό σημειώθηκε μόλις πριν από λίγες ημέρες στο Βλαχόπουλο.