Ανοικτά σήμερα Κυριακή τα καταστήματα- Συγκέντρωση εμποροϋπαλλήλων στην Πάτρα

Ανοικτά θα είναι αύριο, Κυριακή 19 Ιουλίου, τα εμπορικά καταστήματα, στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων.

Η λειτουργία των καταστημάτων είναι προαιρετική, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Το προτεινόμενο ωράριο είναι από τις 11:00 έως τις 20:00.

Την ίδια ώρα η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ) έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία για την Κυριακή, εκφράζοντας την αντίθεσή της στη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές και διεκδικώντας, μεταξύ άλλων, την κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας.

Στην Πάτρα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 10.30 το πρωί στην Αγίου Νικολάου και Μαιζώνος, ενώ την αντόθεσή του στη λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή έχει εκφράσει και ο Εμπορικός Σύλλογος της Πάτρας.