Συγκροτήθηκε η Εκλογική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ - Δείτε τα ονόματα

Ο ΣΥΡΙΖΑ ολοκλήρωσε την οργανωτική του ανασυγκρότηση με τη συγκρότηση Εκλογικής Επιτροπής, στην οποία συμμετέχουν εννέα στελέχη

Με την συγκρότηση της Εκλογικής Επιτροπής και την κατανομή αρμοδιοτήτων, που αποφάσισε ομόφωνα η Πολιτική Γραμματεία, ολοκληρώθηκε η οργανωτική ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ.

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