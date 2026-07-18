Εμπρησμοί στη Μεσσηνία: Η έρευνα που οδήγησε στις τρεις συλλήψεις - Τα κινητά «ξεκλείδωσαν» την υπόθεση - Το 2015 άρχισε η δράση τους

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη δράση των τριών ατόμων, που συνελήφθησαν σήμερα (18/6) για σειρά πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Τοπική Κοινότητα Μεταμόρφωσης Μεσσηνίας.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, η οποία διήρκεσε περίπου δύο χρόνια.

Οι συλληφθέντες είναι ένας πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, ένας πρώην κοινοτάρχης και ο αδελφός του.

Μετά από διετή έρευνα αποδεικνύεται ότι οι φωτιές σε συγκεκριμένη περιοχή του νομού έκρυβαν ένα σκοτεινό παρασκήνιο, το οποίο συνδέεται ακόμη και με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μαρτυρικές καταθέσεις αλλά και στοιχεία από την επικοινωνία των συλληφθέντων, συνθέτουν το παζλ αυτής της περίεργης υπόθεσης, με καταγγελίες για κλοπές, απειλές, ακόμη και εκβιασμούς.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημόσιων υπαλλήλων, Νίκος Κακαβάς αναφέρει: «Επικεφαλής ήταν πρόεδρος δημοτικής ενότητας, είχε τον τρόπο να εκβιάζει, να κλέβει, να απειλεί περιουσίες των Μεσσηνίων και παράλληλα να συνδέει τις εγκληματικές δραστηριότητες με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έσπασε το απόστημα. Μετά από μια άκρως απόρρητη επιχείρηση και με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ, εκτελέστηκαν τρία εντάλματα σύλληψης.

Κατηγορούμενοι είναι ένας πρόεδρος κοινότητας στη Μεσσηνία, ο 44χρονος αδελφός του, και ένας 66χρονος πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης γνωστός στην πιάτσα με το προσωνύμιο «Γάτος». Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, οι αρχές εκτιμούν ότι πίσω από τους επαναλαμβανόμενους εμπρησμούς κρυβόταν μια μεθοδευμένη προσπάθεια για την ενοικίαση συγκεκριμένων εκτάσεων.

Η αντίστροφη μέτρηση φαίνεται πως ξεκίνησε όταν «μίλησαν» τα κινητά τους τηλέφωνα. Τα ψηφιακά ίχνη, σε συνδυασμό με κρίσιμες μαρτυρίες, οδήγησαν τους ερευνητές της Δ.Α.Ε.Ε και του Ανακριτικού των Γαργαλιάνων στο να ξεδιπλώσουν το κουβάρι. Στο μικροσκόπιο μπήκαν φωτιές με κοινό αποτύπωμα. Ίδιος τρόπος δράσης, ίδιες περιοχές, πάντα στο σκοτάδι της νύχτας, σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις γύρω από τη Μεταμόρφωση.

Το κατηγορητήριο με το οποίο βρίσκονται αντιμέτωποι είναι βαρύ. Οι τρεις συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον επτά εμπρησμούς από πρόθεση το 2024 και το 2025, σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις.

Όμως η δράση τους, δεν φαίνεται να σταματούσε εκεί. Κατηγορούνται για εμπρησμούς από πρόθεση, για κλοπές γεωργικών μηχανημάτων, αλλά και για εκβιασμούς.

Με τη σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακριτή, οι τρεις άνδρες οδηγήθηκαν ενώπιον του Ανακριτή και του Εισαγγελέα, καλούμενοι να λογοδοτήσουν για την καταστροφή και τον τρόμο που έσπειραν στην περιοχή.