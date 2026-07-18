Καύσωνας: Έρχεται το “θερμό άγγιγμα του Ιουλίου” - Τα 41αρια, οι δύσκολες μέρες και οι «κόκκινες» περιοχές

Σε κλοιό καύσωνα η χώρα τις επόμενες μέρες

Tο πρώτο κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού είναι έτοιμο να “σαρώσει” την επικράτεια. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα των μετεωρολόγων, ο υδράργυρος θα πάρει την ανηφόρα από την Κυριακή 19 Ιουλίου και η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ύψη έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου. Οι προγνώσεις αναφέρουν πως τα θερμόμετρα θα δείξουν μεταξύ 37 και 40°C, με την Δευτέρα και την Τρίτη να αναμένεται η κορύφωση του καύσωνα. Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά για το θερμότερο “άγγιγμα” του Ιουλίου

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς τόνισε από την πλευρά του, ότι «τα νεότερα δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι το θερμότερο “άγγιγμα” του Ιουλίου φαίνεται να έρχεται στο διάστημα 19–22 Ιουλίου, με κορύφωση κυρίως Δευτέρα–Τρίτη. Σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές οι μέγιστες ανεβαίνουν σε επίπεδα 37–40°C, ενώ τοπικά εμφανίζονται ακόμη υψηλότερα σενάρια». Σχετικά με την Αθήνα είπε πως «εμφανίζει θερμό διάστημα έως περίπου τις 21–22 Ιουλίου, με μέγιστες κοντά στους 36–37°C. Δεν υπάρχει καθαρό σήμα για 39–40°C. Οι ελάχιστες είναι αυξημένες, αλλά όχι σε επίπεδα που να δείχνουν παρατεταμένη ασφυκτική νυχτερινή επιβάρυνση. Μετά τις 23/7 η θερμοκρασία υποχωρεί αισθητά». Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά: «ΘΕΡΜΟ “ΑΓΓΙΓΜΑ” ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ Τα νεότερα δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι το θερμότερο «άγγιγμα» του Ιουλίου φαίνεται να έρχεται στο διάστημα 19–22 Ιουλίου, με κορύφωση κυρίως Δευτέρα–Τρίτη. Σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές οι μέγιστες ανεβαίνουν σε επίπεδα 37–40°C, ενώ τοπικά εμφανίζονται ακόμη υψηλότερα σενάρια. Ωστόσο, ο ορισμός του καύσωνα πληρούται οριακά και όχι παντού, γιατί οι ελάχιστες θερμοκρασίες, ακόμη και στις πιο «ύποπτες» περιοχές, δεν παραμένουν σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα για πολλές συνεχόμενες ημέρες. Δηλαδή υπάρχει έντονη ζέστη την ημέρα, αλλά η νυχτερινή θερμοκρασία δεν δείχνει την ίδια επιμονή που θα χαρακτήριζε ένα σοβαρό και παρατεταμένο επεισόδιο καύσωνα. Μετά τις 23–24 Ιουλίου φαίνεται σαφής υποχώρηση της θερμοκρασίας. Η νέα άνοδος που διακρίνεται προς τα τέλη του μήνα φαίνεται, με τα σημερινά δεδομένα, ασθενέστερη από το πρώτο θερμό κύμα. Η Αθήνα εμφανίζει θερμό διάστημα έως περίπου τις 21–22 Ιουλίου, με μέγιστες κοντά στους 36–37°C. Δεν υπάρχει καθαρό σήμα για 39–40°C. Οι ελάχιστες είναι αυξημένες, αλλά όχι σε επίπεδα που να δείχνουν παρατεταμένη ασφυκτική νυχτερινή επιβάρυνση. Μετά τις 23/7 η θερμοκρασία υποχωρεί αισθητά. Στη Θεσσαλονίκη η κορύφωση φαίνεται γύρω στις 20–21 Ιουλίου, με μέγιστες περίπου 35–37°C. Στη συνέχεια η πτώση είναι έντονη, ιδίως μετά τις 23–24/7. Το επεισόδιο δείχνει σύντομο και όχι παρατεταμένο, με πιθανότητα πρόσκαιρης αστάθειας/υετού γύρω στις 24–25/7. Η Λάρισα είναι από τις πιο θερμές περιοχές. Το διάγραμμα δίνει μέγιστη έως περίπου 40°C, κυρίως στο διάστημα 20–21 Ιουλίου. Εδώ πλησιάζουμε περισσότερο σε συνθήκες καύσωνα, αλλά και πάλι η διάρκεια δεν φαίνεται μεγάλη, καθώς μετά τις 22–23/7 έρχεται σαφής πτώση. Οι ελάχιστες δεν παραμένουν τόσο υψηλές ώστε να μιλήσουμε για ιδιαίτερα επιβαρυμένο πολυήμερο επεισόδιο. Η Λαμία έχει το εντονότερο θερμό σήμα, με πιθανή κορύφωση έως περίπου 41–42°C γύρω στις 20–21 Ιουλίου. Είναι η περιοχή όπου ο χαρακτηρισμός «καύσωνας» πλησιάζει περισσότερο. Όμως η θερμή φάση φαίνεται σύντομη, με σημαντική πτώση μετά τις 22–23/7. Άρα μιλάμε για δυνατό αλλά όχι παρατεταμένο επεισόδιο. Συμπέρασμα: Το διάστημα 19–22 Ιουλίου φαίνεται να είναι το πιο θερμό του μήνα, με αιχμή κυρίως στη Λαμία, τη Λάρισα και δευτερευόντως στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ο όρος «καύσωνας» μπορεί να χρησιμοποιηθεί με προσοχή και τοπικά, αλλά η εικόνα δεν παραπέμπει σε ισχυρό, γενικευμένο και πολυήμερο καύσωνα. Μετά τις 23–24 Ιουλίου η θερμοκρασία υποχωρεί, ενώ η επόμενη άνοδος προς το τέλος του μήνα φαίνεται ηπιότερη».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">TO ΘΕΡΜΟ "ΑΓΓΙΓΜΑ" ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ <br>Τα νεότερα δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι το θερμότερο «άγγιγμα» του Ιουλίου φαίνεται να έρχεται στο διάστημα 19–22 Ιουλίου, με κορύφωση κυρίως Δευτέρα–Τρίτη. Σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές οι μέγιστες ανεβαίνουν σε επίπεδα 37–40°C, ενώ τοπικά… <a href="https://t.co/K1s8Y5ho6V">pic.twitter.com/K1s8Y5ho6V</a></p>— Theodoros Kolydas (@KolydasT) <a href="https://x.com/KolydasT/status/2078378418584895722?ref_src=twsrc%5Etfw">July 18, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Λαγουβάρδος: “Θα ανέβει περισσότερο η θερμοκρασία, θα δούμε και 41 βαθμούς”

Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, ξεκαθάρισε ότι η έντονη ζέστη των προηγούμενων ημερών δεν αποτελούσε επισήμως καύσωνα και πως η «βαριά» ζέστη έπεται. «Παρόλο που έχουμε υψηλές θερμοκρασίες τις δύο με τρεις τελευταίες μέρες σε αρκετές περιοχές της χώρας, αυτό δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως καύσωνας γιατί οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους τριάντα επτά βαθμούς σε λίγες περιοχές», ανέφερε χαρακτηριστικά. Μιλώντας για το επερχόμενο κύμα ζέστης, ο κ. Λαγουβάρδος επισήμανε ότι απαιτείται προσοχή: «Από το Σάββατο και ειδικά την Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, μιλάμε δηλαδή για μία διάρκεια τεσσάρων-πέντε ημερών, η θερμοκρασία θα ανέβει περισσότερο και θα δούμε σε αρκετές περιοχές θερμοκρασίες 39 με 41 βαθμούς. Επομένως, μιλάμε για έναν καύσωνα διάρκειας τεσσάρων με πέντε ημερών, ο οποίος θέλει προσοχή. Είναι ένας απολύτως φυσιολογικός καύσωνας για την εποχή. Και να τονίσουμε εδώ ότι για την ώρα έχουμε αποφύγει να έχουμε καύσωνα μεγάλης διάρκειας, όπως είχαμε τα τελευταία καλοκαίρια». Οι περιοχές στο «κόκκινο»

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η θερμοκρασία θα χτυπήσει κόκκινο στα μέσα της εβδομάδας, επηρεάζοντας τόσο την ηπειρωτική χώρα όσο και τα νησιωτικά τμήματα. «Στην Αθήνα, για παράδειγμα, θα δούμε Τρίτη και Τετάρτη θερμοκρασίες κοντά στους 39, ίσως και τοπικά στους 40 βαθμούς», τονίζει ο κ. Λαγουβάρδος, συμπληρώνοντας ότι «η Τετάρτη είναι η πιο ζεστή μέρα», ενώ εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες θα καταγραφούν σε «Κεντρική Μακεδονία, ένα μεγάλο της Θεσσαλίας τμήμα, μεγάλα τμήματα της Πελοποννήσου αλλά και σε αρκετές περιοχές στην Κρήτη». Παράλληλα, λόγω της μεταβολής των ανέμων, η ζέστη θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή και στο Αιγαίο: «Επειδή θα στενεύουν αρκετά και οι άνεμοι τη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες και στα νησιά. Όχι βέβαια τόσο υψηλές όσο στην ηπειρωτική χώρα, αλλά και εκεί θα έχει αρκετή ζέστη». Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών /meteo.gr παρουσίασε σήμερα ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία για τη φετινή πορεία του καλοκαιριού. Όπως αναφέρει, η καταγραφή των 40,4°C στην Κόνιτσα το Σάββατο 18/07 αποτελεί την τρίτη πιο καθυστερημένη καταγραφή θερμοκρασίας άνω των 40°C από το 2011. Οι μόνες χρονιές που άργησε περισσότερο να εμφανιστεί το πρώτο 40άρι στο δίκτυο ήταν το 2013 (στις 30/07) και το 2015 (στις20/07). Αντίθετα, στο παρελθόν έχουν σημειωθεί 40άρια ακόμα και από τον Μάιο, όπως συνέβη το 2017 (13/05) και το 2020 (15/05).