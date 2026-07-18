Κουτσουπιές: Αυτή είναι η σειρά που παίρνει τη θέση της “Ηλέκτρας” στην ΕΡΤ

Η νέα κωμική σειρά της ΕΡΤ1 με τίτλο Κουτσουπιές, βασισμένη σε πρωτότυπο ελληνικό σενάριο, φιλοδοξεί να επαναφέρει το καθαρόαιμο χιούμορ στη Δημόσια Τηλεόραση, αντικαθιστώντας τη δραματική σειρά «Ηλέκτρα».

Η ΕΡΤ μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο επίσημο τρέιλερ, δίνοντας μια γεύση από το ύφος της παραγωγής.

Η ιστορία διαδραματίζεται στη σύγχρονη Ελλάδα και εκτυλίσσεται σε ένα χωριό (για τις ανάγκες του οποίου κατασκευάζεται ειδικό σκηνικό), με την πλοκή να επικεντρώνεται στις ζωές, τα γλέντια, τις χαρές και τα μπερδέματα των ιδιαίτερων κατοίκων του.

Ο Θανάσης Κουρλαμπάς, που βλέπουμε στο trailer, πρωταγωνιστεί υποδυόμενος έναν από τους βασικούς κατοίκους του χωριού. Στο ιντριγκαδόρικο πρώτο teaser, απευθύνει μια ανοιχτή, χιουμοριστική πρόσκληση στο κοινό, όχι απλώς για εκδρομή, αλλά για μόνιμη εγκατάσταση στις… «Κουτσουπιές».

Δίπλα στον Θανάση Κουρλαμπά θα δούμε εξαιρετικούς πρωταγωνιστές, καθώς έχουν κλείσει οι Αντώνης Καρυστινός, Δήμητρα Στογιάννη και ο Θανάσης Πατριαρχέας (ο οποίος συνεχίζει τη συνεργασία του με την ΕΡΤ μετά την «Ηλέκτρα»).

Την εκτέλεση της παραγωγής έχει αναλάβει η εταιρεία του Γιάννη Καραγιάννη (JK Productions), εγγύηση για το υψηλό επίπεδο του αποτελέσματος.



