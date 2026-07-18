Δύο Αμερικανοί στρατιώτες νεκροί και ένας αγνοούμενος στην Ιορδανία

Δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και ένας ακόμη αγνοείται μετά από επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον στόχων στην Ιορδανία την Παρασκευή, ανακοίνωσαν Αμερικανοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με το BBC.

Νέες απώλειες των ΗΠΑ και συνέχιση των αμερικανικών πληγμάτων

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι ακόμη τέσσερα μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων διακομίστηκαν σε νοσοκομεία στην Ιορδανία, όμως στη συνέχεια έλαβαν εξιτήριο. Άλλοι στρατιώτες που υπέστησαν ελαφρά τραύματα επέστρεψαν στις μονάδες τους.

Νωρίτερα, ο στρατός της Ιορδανίας είχε ανακοινώσει ότι αναχαίτισε δέκα ιρανικούς πυραύλους που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας κατά τη διάρκεια της νύχτας, χωρίς να αναφέρει ζημιές.

Παράλληλα, ο αμερικανικός στρατός γνωστοποίησε ότι πραγματοποίησε για έβδομη συνεχόμενη νύχτα αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η προσωρινή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των δύο πλευρών «έχει τελειώσει».