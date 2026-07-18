Χαμενεΐ: «Η υπογραφή του Τραμπ δεν έχει καμία αξία - Θα πάρουν μαθήματα που δεν θα ξεχάσουν»

Στο «κόκκινο» βρίσκεται η ένταση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της Τεχεράνης ότι αναστέλλει όλες τις δεσμεύσεις του από το μνημόνιο.

Μάλιστα ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, χαρακτήρισε «χωρίς αξία και αξιοπιστία» την υπογραφή του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, και προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν «μαθήματα που δεν θα ξεχάσουν ποτέ».

Συγκεκριμένα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν εξέδωσε γραπτή δήλωση με την οποία επιτέθηκε με σκληρό τρόπο στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Οι επανειλημμένες παραβιάσεις των δεσμεύσεων από τον "Μεγάλο Σατανά" απέναντι στο μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφη μεταξύ των προέδρων του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών απέδειξαν για ακόμη μία φορά σε όλους πόσο χωρίς αξία και αξιοπιστία είναι η υπογραφή του προέδρου των ΗΠΑ και ότι ο εκφοβισμός, η επιδίωξη ηγεμονίας και η βαρβαρότητα αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της αμερικανικής ιδεολογίας και πρακτικής», ανέφερε.

«Σήμερα ο "Μεγάλος Σατανάς" αποκάλυψε για ακόμη μία φορά το πραγματικό του πρόσωπο,χωρίς μάσκα, ώστε αυτή η σκοτεινή εμπειρία εγκληματικότητας και παραβίασης δεσμεύσεων να αποτελέσει ακόμη μία απόδειξη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ψεύδονται, είναι παράλογες, αναξιόπιστες και μοχθηρές», πρόσθεσε.

Ο Χαμενεΐ προειδοποίησε ότι «τώρα που ο Αμερικανός εχθρός επιδιώκει να ανάψει τη φωτιά του πολέμου και να υποστεί ακόμη μεγαλύτερο κόστος και βαθύτερη ταπείνωση, πρέπει να γνωρίζει ότι ο ιρανικός λαός και ο Άξονας της Αντίστασης έχουν γι' αυτόν μαθήματα που δεν θα ξεχάσει ποτέ. Ο ηρωισμός των μαχητών του Ισλάμ και το θάρρος των κατοίκων της νότιας περιοχής τις τελευταίες ημέρες αποτελούν μόνο ένα δείγμα αυτού».