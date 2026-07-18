Σορός γυναίκας στην Κυψέλη: Μικρόσωμη, με κότσο στα μαλλιά - Στο μικροσκόπιο φάκελοι εξαφανίσεων

Ανοίγει ο φάκελος όλων των πρόσφατων εξαφανίσεων, μεταξύ των οποίων και της Κινέζας Γιου Τινγκ, μετά τον εντοπισμό σορού σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της Ευελπίδων, στην Κυψέλη.

Τη βαλίτσα εντόπισε ένας άστεγος, ο οποίος ειδοποίησε τις Αρχές και αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο εντοπίζοντας στο εσωτερικό τη σορό σε προχωρημένη σήψη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η σορός ανήκει σε μικροκαμωμένη γυναίκα, λίγο πιο πάνω από τα 30. Κατά τις ίδιες πηγές, βρέθηκε φορώντας σορτσάκι ενώ τα κοκκινωπά μαλλιά της ήταν μαζεμένα σε μικρό κότσο. Ταυτόχρονα, από την πρώτη εικόνα δεν φαίνεται η σορός να φέρει τραύματα ή εκδορές.

Οι Αρχές, αν και εκτιμούν πως δεν πρόκειται για την 50χρονη Γιου Τινγκ, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί στις 20 Μαΐου από την Αρτέμιδα, θα εξετάσουν και αυτό το ενδεχόμενο. Υπό αυτό το πρίσμα, σύμφωνα με το Mega, έχουν ενημερώσει τον σύζυγό της, προκειμένου να πάρουν DNA από την οδοντόβουρτσα και την χτένα της αγνοούμενης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η σορός που βρέθηκε στη βαλίτσα δεν έφερε κάποιο εμφανές τατουάζ στο σώμα ενώ τα ρούχα της ήταν μαύρα και υπολογίζεται πως ήταν νεκρή για έξι με επτά μέρες. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η νεκροτομή και να δοθούν απαντήσεις τόσο για τον μηχανισμό θανάτου της γυναίκας όσο και για την ταυτότητά της.

Στο κτίριο όπου εντοπίστηκε η σορός πραγματοποιήθηκαν έρευνες και έγινε συλλογή στοιχείων από τα εγκληματολογικά συνεργεία.

Σύμφωνα με κάτοικο της περιοχής, το εγκαταλελειμμένο κτίριο ήταν ανοιχτό μέχρι πριν από περίπου δύο χρόνια και αποτελούσε καταφύγιο για αστέγους. Ωστόσο, μετά από πυρκαγιά σφραγίστηκε. Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι είχε δει έναν άστεγο να διαμένει στην ευρύτερη περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο τις τελευταίες ημέρες δεν τον έχει ξαναδεί.

Την υπόθεση ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.