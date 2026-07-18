Η Παναχαϊκή με έξι προσθήκες ενισχύει το ρόστερ της

Η Παναχαϊκή ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Γιώργο Μουστακόπουλο, για την αγωνιστική περίοδο 2026-27!

Η ανακοίνωση: Ο 27χρονος (13/08/1998) μέσος επιστρέφει στην ομάδα μας έπειτα από τη σεζόν 2020/21. Μετράει 193 συμμετοχές στις επαγγελματικές κατηγορίες.

Έχει αγωνισθεί σε ΑΕΚ, Καλαμάτα, Athens Kallithea, Απόλλων Σμύρνης και Αναγέννηση Καρδίτσας, ενώ έχει υπάρξει και διεθνής με τις Εθνικές Ελλάδας Κ21 & Κ20.

Η οικογένεια της Παναχαϊκής καλωσορίζει τον Γιώργο και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες με την κοκκινόμαυρη φανέλα.

Είναι το έκτο μεταγραφικό απόκτημα του καλοκαιριού.