Το Ιράν «παγώνει» τη συμφωνία με τις ΗΠΑ

Το Ιράν ανακοίνωσε την αναστολή όλων των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το Μνημόνιο Κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σηματοδοτώντας νέα επιδείνωση στις ήδη τεταμένες σχέσεις των δύο χωρών, ενώ η στρατιωτική αντιπαράθεση στην περιοχή συνεχίζεται.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη επειδή, σύμφωνα με την Τεχεράνη, η Ουάσινγκτον έχει ήδη παραβιάσει και αναστείλει όλες τις δεσμεύσεις της. Όπως υποστήριξε, το Ιράν δεν εφαρμόζει πλέον τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει στο πλαίσιο της συμφωνίας.

«Βρισκόμασταν σε διαπραγματεύσεις, όμως οι ίδιοι οι Αμερικανοί προχώρησαν σε επιθετικές ενέργειες, παραβιάζοντας τις δεσμεύσεις τους», ανέφερε ο Ιρανός αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι η προτεραιότητα της χώρας είναι πλέον η υπεράσπισή της απέναντι στις εξελίξεις.

Το Μνημόνιο Κατανόησης είχε επιτευχθεί έπειτα από εβδομάδες συγκρούσεων και θεωρήθηκε ως ένα πρώτο βήμα για την έναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Ωστόσο, η αναζωπύρωση των εχθροπραξιών οδήγησε, σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, στην κατάρρευση της συμφωνίας και στο σημερινό αδιέξοδο.

Οι δηλώσεις Γκαριμπαμπαντί έρχονται λίγες ημέρες μετά την τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε δηλώσει ότι θεωρεί την εκεχειρία ουσιαστικά λήξασα, μετά από επίθεση ιρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους εναντίον πλοίου που διέπλεε τα Στενά του Ορμούζ.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει, επί του παρόντος, σχεδιασμός για επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη παραμένει προσηλωμένη στην άμυνα της χώρας και στην απάντηση στα αμερικανικά πλήγματα.

Την ίδια ώρα, η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται. Σύμφωνα με τις ιρανικές ανακοινώσεις, πραγματοποιήθηκαν επιθέσεις εναντίον στόχων στο Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και την Ιορδανία, με τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης να υποστηρίζουν ότι έπληξαν εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις αμερικανικές δυνάμεις στις τρεις χώρες.

Οι χώρες του Κόλπου αποκαλούν "εγκλήματα πολέμου" τις ιρανικές επιθέσεις

Ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (CCG) καταδίκασε σήμερα τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον πολιτικών υποδομών στο Μπαχρέιν, στην Ιορδανία και στο Κουβέιτ, χαρακτηρίζοντάς τες «εγκλήματα πολέμου».

«Οι ενέργειες του Ιράν συνιστούν εξαιρετικά επικίνδυνη κλιμάκωση, σοβαρή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και εγκλήματα πολέμου (...) λαμβάνοντας υπόψη τη σκόπιμη στοχοθέτηση πολιτικών υποδομών και εγκαταστάσεων», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο Τζάσεμ Μοχάμεντ Αλ Μπουντάιουι.

Το Ιράν εξαπέλυσε σήμερα και άλλες επιθέσεις εναντίον συμμάχων της Ουάσινγκτον στον Κόλπο και της Ιορδανίας έπειτα από πλήγματα των ΗΠΑ για έβδομη νύχτα στη σειρά σε ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους, κλιμακώνοντας τον πόλεμο μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Το Κουβέιτ τέθηκε στο στόχαστρο συνεχών επιθέσεων και επλήγη εργοστάσιο αφαλάτωσης, ενώ το Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ ανέστειλε τη λειτουργία του λόγω επαναλαμβανόμενων απειλών με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones).

Το σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσε ότι έπληξε κέντρο υποστήριξης των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ στο Καμπ Αριφτζάν και κατέστρεψε εγκατάσταση ραντάρ στην Αεροπορική Βάση Άλι Σάλεμ. Η Kuwait Petroleum Corporation δήλωσε αργότερα ότι μία από τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της επλήγη σε «επαναλαμβανόμενες ιρανικές επιθέσεις», προκαλώντας σημαντικές ζημιές και τραυματισμούς, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Κουβέιτ δήλωσαν ότι αναχαίτισαν ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους και drones νωρίς σήμερα το πρωί, προσθέτοντας πως πυροσβέστες και εργαζόμενοι στον πετρελαϊκό τομέα τραυματίστηκαν ως αποτέλεσμα επιθέσεων.

Το Ιράν απαντούσε σε επιθέσεις των ΗΠΑ σε γέφυρες, ενεργειακές εγκαταστάσεις και άλλες υποδομές.

«Εφόσον δεν υπάρχει κάποιος διεθνής θεσμός για να εμποδίσει τη βαναυσότητα των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, δεν έχουμε άλλο δρόμο μπροστά μας από την προσταγή του Κορανίου: "Σε όποιον σας επιτίθεται, επιτεθείτε με τον ίδιο τρόπο"», ανέφεραν σε ανακοίνωση που εξέδωσαν οι Φρουροί, προειδοποιώντας τους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή να αναμένουν και άλλα πλήγματα.

Το υπουργείο Υγείας του Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 500 τραυματίστηκαν από πλήγματα των ΗΠΑ τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων ILNA.

Οι Φρουροί έθεσαν στο στόχαστρο εγκατάσταση στο Μπαχρέιν όπου συγκεντρώνονται αεροσκάφη μάχης των ΗΠΑ στην Αεροπορική Βάση Σεΐχης Ίσα και κέντρο δεδομένων των υπηρεσιών πληροφοριών, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.

Οι Φρουροί δήλωσαν επίσης ότι κατέστρεψαν τουλάχιστον δύο μαχητικά αεροσκάφη των ΗΠΑ και άλλα τρία αεροσκάφη στη διάρκεια επίθεσης με πυραύλους και drones νωρίς σήμερα το πρωί στην αμερικανική βάση στην Αλ Αζράκ, στην Ιορδανία, σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Το Ρόιτερς σημειώνει ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες.

Οι επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία

Το Ιράν εξαπέλυσε επίσης επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία για πρώτη φορά σε περίπου τρεις μήνες, σύμφωνα με δύο ανθρώπους που γνωρίζουν το θέμα, προκαλώντας συναγερμούς έγκαιρης προειδοποίησης στην Αλ Χαρτζ, ανατολικά της πρωτεύουσας Ριάντ, και στη Γιάνμπου στις ακτές της χώρας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σύμφωνα με τους ανθρώπους αυτούς, μία επίθεση είχε στόχο την Αεροπορική Βάση Πρίγκιπας Σουλτάν στην Αλ Χαρτζ, η οποία φιλοξενεί δυνάμεις των ΗΠΑ.

Σαουδαραβικά ΜΜΕ δεν εξήγησαν τι προκάλεσε τους συναγερμούς και το κυβερνητικό γραφείο για τον Τύπο δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλια. Οι Φρουροί δεν έκαναν καμία αναφορά σχετικά με επίθεση στη Σαουδική Αραβία.