«Έβρασε» η Κάτω Αχαΐα: Στις 8 πιο ζεστές περιοχές της Ελλάδας με 38,8°C

Η Κάτω Αχαΐα βρέθηκε σήμερα, Σάββατο, ανάμεσα στις πιο ζεστές περιοχές της χώρας, καθώς ο υδράργυρος «άγγιξε» τους 38,8 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Η υψηλή θερμοκρασία κατέταξε την περιοχή στις οκτώ θερμότερες της Ελλάδας για τη σημερινή ημέρα, με τις συνθήκες να είναι ιδιαίτερα αποπνικτικές, κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι Αρχές απευθύνουν συστάσεις προς τους πολίτες να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο, να παραμένουν καλά ενυδατωμένοι και να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν.