Meteo: Η θερμοκρασία ξεπέρασε για πρώτη φορά φέτος τους 40°C

Η θερμοκρασία ξεπέρασε για πρώτη φορά μέσα στο 2026 τους 40 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η πρώτη καταγραφή πάνω από αυτό το όριο έγινε το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026.

Σύμφωνα με το Meteo, η υψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας καταγράφηκε στην Κόνιτσα, όπου το θερμόμετρο έφτασε τους 40,4 βαθμούς Κελσίου, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά φέτος που η χώρα κατέγραψε τιμή πάνω από τους 40 βαθμούς.

Η φετινή πρώτη καταγραφή θερμοκρασίας πάνω από τους 40 βαθμούςθεωρείται σχετικά καθυστερημένη. Εξετάζοντας τα στοιχεία από το 2011 μέχρι σήμερα, είναι η τρίτη πιο αργοπορημένη εμφάνιση τόσο υψηλής θερμοκρασίας.

Αργότερα είχαν ξεπεραστεί οι 40 βαθμοί μόνο το 2013, όταν η πρώτη σχετική καταγραφή έγινε στις 30 Ιουλίου, και το 2015, όταν καταγράφηκε στις 20 Ιουλίου.

Υπήρξαν, ωστόσο, και χρονιές κατά τις οποίες οι 40 βαθμοί εμφανίστηκαν πολύ νωρίτερα, ακόμη και μέσα στον Μάιο.

Συγκεκριμένα, το 2017 η πρώτη καταγραφή έγινε στις 13 Μαΐου, ενώ το 2020 στις 15 Μαΐου.