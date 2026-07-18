Μεγάλες επιδόσεις από Αργύρη, Βαλαχά και Τσαχλή

Μεγάλες επιδόσεις είχαμε στο μίτινγκ αποστάσεων, που έγινε το βράδυ της Παρασκευής στη Χαλκίδα.

Ο Ηλίας Αργύρης της Ολυμπιάδας (προπονητής ο Κώστας Λεβιδιώτης) κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 800μ. με 1.48.74, που εκτός από ατομικό ρεκόρ, κατάφερε να βελτιώσει το πρόσφατο δικό του ρεκόρ Αχαΐας όλων των εποχών στο αγώνισμα που ήταν 1’.49’’.18.

Ακόμα καλύτερα τα πήγε η Μυρτώ Βαλαχά του Πέλοπα, στα 1.500μ. Η πρωταθλήτρια της Ολυμπίας Λυμπεράτου ήταν 3η με 4.25.97, ομοίως πέτυχε ατομικό ρεκόρ, βελτιώνοντας παράλληλα και το δικό της από πέρυσι, ρεκόρ Αχαΐας όλων των εποχών (4.27.40) αλλά έπιασε και το όριο για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων - νεανίδων Κ20 που θα γίνει στο Γιουτζίν τού Όρεγκον, στις ΗΠΑ!

Δεύτερη συμμετοχή (αν όλα πάνε καλά) στο Παγκόσμιο από την Πάτρα, αφού πριν λίγο καιρό έπιασε το όριο και ο Γιάννης - Μάριος Μητρόπουλος του Αρίωνα, στο μήκος με 7.63μ.

Το τρίτο αχαϊκό ρεκόρ έγινε την Τετάρτη στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, στα «Σεβάστεια». Η Αθανασία Τσαχλή του Ατλαντα (προπονητής ο Κώστας Παπαζαφείρης) συμμετείχε στα 100 μέτρα γυναικών και έκανε μεγάλο ατομικό ρεκόρ 12,51, επίδοση που είναι νέο ρεκόρ Αχαΐας Παγκορασίδων (Κ16) στα 100μ., βελτιώνοντας το 12.61 που είχε από το 2024 Γεωργία Σταθοπούλου (Ολυμπιάδα).