Τέταρτος ο Καραλής στο Diamond League του Λονδίνου με άλμα στα 5.95

Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε έναν ακόμη αξιόλογο ακόμα και με καλύτερο άλμα στα 5.95 πήρε την 4η θέση.

Είδηση αποτελεί το γεγονός ότι ο καλύτερος επικοντιστής της ιστορίας Μόντο Ντουμπλάντις αποσύρθηκε μετά τα 5.95 και παρ’ όλα αυτά βγήκε δεύτερος.



Κανένας αθλητής δεν κατάφερε να περάσει τα 5.95 και έτσι μεγάλος νικητής αναδείχθηκε ο Σαμ Κέρντρικς, ο οποίος ήταν αλάνθαστος στις προσπάθειές του.

Ο Μανόλο ξεκίνησε τον αγώνα του στα 5.60, όπου τα πέρασε με την πρώτη, ενώ άφησε τα 5.75. Στη συνέχεια πέρασε τα 5.85 με τη δεύτερη και όταν ο πήχης πήγε στα 5.95 χρειάστηκε ξανά δύο προσπάθειες για να τον νικήσει.

Τέλος, ο κορυφαίος Έλληνας επικοντιστής είχε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στα 6.04 και εκεί αποχαιρέτισε τον αγώνα.





