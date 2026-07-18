Τέταρτος ο Καραλής στο Diamond League του Λονδίνου με άλμα στα 5.95

Εγκατέλειψε ο Ντουμπλάντις
Ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε έναν ακόμη αξιόλογο ακόμα και με καλύτερο άλμα στα 5.95 πήρε την 4η θέση.
Είδηση αποτελεί το γεγονός ότι ο καλύτερος επικοντιστής της ιστορίας Μόντο Ντουμπλάντις αποσύρθηκε μετά τα 5.95 και παρ’ όλα αυτά βγήκε δεύτερος.
Κανένας αθλητής δεν κατάφερε να περάσει τα 5.95 και έτσι μεγάλος νικητής αναδείχθηκε ο Σαμ Κέρντρικς, ο οποίος ήταν αλάνθαστος στις προσπάθειές του.
Ο Μανόλο ξεκίνησε τον αγώνα του στα 5.60, όπου τα πέρασε με την πρώτη, ενώ άφησε τα 5.75. Στη συνέχεια πέρασε τα 5.85 με τη δεύτερη και όταν ο πήχης πήγε στα 5.95 χρειάστηκε ξανά δύο προσπάθειες για να τον νικήσει.
Τέλος, ο κορυφαίος Έλληνας επικοντιστής είχε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στα 6.04 και εκεί αποχαιρέτισε τον αγώνα.
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