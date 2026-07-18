Κυψέλη: Σε γυναίκα ανήκει η σορός που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα - Το τηλεφώνημα που κινητοποίησε τις αρχές

Σε γυναίκα ανήκει η σορός που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, που βρίσκεται επί της οδού Ευελπίδων στην Κυψέλη.

Ο ιατροδικαστής που έσπευσε στο σημείο διαπίστωσε ότι εντός της βαλίτσας υπήρχε η σορός μίας γυναίκας, σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Το τηλεφώνημα που κινητοποίησε τις αρχές

Ο συναγερμός στις αρχές σήμανε λίγο πριν από τις 2 το μεσημέρι, όταν ένας άστεγος τηλεφώνησε στο κέντρο της Άμεσης Δράσης και ανέφερε ότι εντόπισε στο κτίριο μία βαλίτσα, η οποία είχε μία περίεργη μυρωδιά.

Τυλιγμένο σε σακούλα το πτώμα

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, που εξέτασαν την βαλίτσα, διαπιστώνοντας ότι εξείχε ένα ανθρώπινο μέλος. Η περιοχή αποκλείστηκε, προκειμένου ο ιατροδικαστής να προβεί σε μία πρώτη αυτοψία.

Τελικά, όπως προέκυψε από την έρευνα, επρόκειτο για σορό που ανήκει σε γυναίκα, ύψους περίπου 1,65 μ.. Το πτώμα ήταν τυλιγμένο μέσα σε μία σακούλα και τοποθετημένο εντός της βαλίτσας, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν διαθέσιμα περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα της γυναίκας, ενώ απαντήσεις σχετικά με την αιτία θανάτου αναμένεται να δώσει η νεκροψία-νεκροτομή.

Την διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τα στελέχη της οποίας συλλέγουν στοιχεία που θα βοηθήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

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