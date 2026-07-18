Πανσέληνος Ιουλίου 2026: Ποια νύχτα θα δούμε στον ουρανό το "φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού"

Το φεγγάρι του Ιουλίου, λεγόμενο και φεγγάρι του "Κόκκινου Ελαφιού" ή "Buck Moon", είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα της χρονιάς
Η Πανσέληνος του Ιουλίου 2026 πραγματοποιείται την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026, στον άξονα Λέοντα - Υδροχόου.
Το φαινόμενο φέρνει στο προσκήνιο έντονες εξελίξεις, ανατροπές και ξαφνικές αλλαγές που επηρεάζουν άμεσα τα ζώδια του σταθερού σταυρού (Λέοντες, Υδροχόους, Ταύρους και Σκορπιούς).
Το φεγγάρι του Ιουλίου, λεγόμενο και φεγγάρι του "Κόκκινου Ελαφιού" ή "Buck Moon", είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα της χρονιάς.
Πότε θα δούμε την Πανσέληνο του κόκκινου ελαφιού
Η Πανσέληνος του Ιουλίου, το "Buck Moon", θα ανατείλει την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, φτάνοντας στο αποκορύφωμα της φωτεινότητάς της στις 03.30 τη νύχτα προς 30 Ιουλίου.
Οσοι θέλουμε να τη δούμε να προβάλλει στον ουρανό ολόγιομη, κοιτάμε νοτιοανατολικά μετά τη δύση του ηλίου.
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