Πριν 19 χρόνια ο Μέσι έκανε μπάνιο τον Γιαμάλ και αύριο θα είναι αντιμέτωποι στον τελικό του Μουντιάλ

Υπάρχουν φωτογραφίες που καταγράφουν μια στιγμή. Και υπάρχουν φωτογραφίες που, χρόνια αργότερα, μοιάζουν να έχουν καταγράψει το μέλλον.

Το 2007, στο πλαίσιο μιας φιλανθρωπικής καμπάνιας της UNICEF και της Μπαρτσελόνα, ο νεαρός Λιονέλ Μέσι συμμετείχε σε μια φωτογράφιση με βρέφη και τις οικογένειές τους στα αποδυτήρια του Καμπ Νόου. Σε μία από τις εικόνες, ο τότε 20χρονος Αργεντινός κρατά στην αγκαλιά του ένα μωρό λίγων μηνών κατά τη διάρκεια μιας συμβολικής φωτογράφισης. Το μωρό αυτό ήταν ο Λαμίν Γιαμάλ.

Σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα και ενόψει του επερχόμενου μεγάλου τελικού για το Μουντιάλ 2026 ανάμεσα σε Αργεντινή και Ισπανία, η συγκεκριμένη φωτογραφία έχει μετατραπεί σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά και συμβολικά καρέ στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Μια εικόνα που απέκτησε νόημα χρόνια μετά

Όταν τραβήχτηκε η φωτογραφία, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα ακολουθούσε. Και όταν λέμε «κανείς», κυριολεκτούμε. Ο Μέσι εξελίχθηκε στον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της γενιάς του, κατέκτησε τα πάντα σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο και ολοκλήρωσε το ποδοσφαιρικό του έπος με την κατάκτηση του Μουντιάλ του 2022.

Την ίδια στιγμή, το μωρό που εμφανιζόταν δίπλα του μεγάλωνε σε μια γειτονιά της Βαρκελώνης, περνούσε από τις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα και μέσα σε λίγα χρόνια μετατρεπόταν στο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό φαινόμενο της νέας γενιάς.

Σήμερα, ο Λαμίν Γιαμάλ δεν θεωρείται απλώς ένα σπουδαίο ταλέντο. Για πολλούς αποτελεί τον παίκτη που μπορεί να κυριαρχήσει στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο την επόμενη δεκαετία.