Καναδάς: Πάνω από 200 δασικές πυρκαγιές εκτός ελέγχου - Απειλές από Τραμπ

Κατά τα πιο πρόσφατα δεδομένα του διυπηρεσιακού κέντρου δασικών πυρκαγιών του Καναδά (CIFFC), 206 πυρκαγιές συνέχιζαν να είναι εκτός ελέγχου, από το σύνολο των 896 ενεργών. 70 νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα στην ημέρα.

Πάνω από διακόσιες πυρκαγιές παρέμεναν χθες Παρασκευή εκτός κάθε ελέγχου στον Καναδά , ειδικά στην επαρχία Οντάριο, τους καπνούς των οποίων αναπνέουν εκατομμύρια κάτοικοι των βορειοανατολικών ΗΠΑ.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Massive wildfires in Canada. Footage from a firefighting aircraft shows crews racing to contain the flames. Just look at the sheer size and intensity of these infernos. <a href="https://t.co/sJ3vynfVAx">pic.twitter.com/sJ3vynfVAx</a></p>— Predictivemoney (@Predictivemoney) <a href="https://x.com/Predictivemoney/status/2078105991288140029?ref_src=twsrc%5Etfw">July 17, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Η τρέχουσα περίοδος των δασικών πυρκαγιών χαρακτηρίζεται σε αυτό το στάδιο λιγότερο δραματική στον Καναδά απ’ ό,τι το 2023, χρονιά τραγικών ρεκόρ, αλλά η έντασή τους έχει αυξηθεί την τελευταία εβδομάδα.





Έχουν καεί σχεδόν 28 εκατομμύρια στρέμματα μέσα στο 2026, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα της καναδικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Μόλις την περασμένη Παρασκευή, ο αριθμός αυτός βρισκόταν πιο κοντά στα 16 εκατ. στρέμματα.

Η κατάσταση θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη στο Οντάριο (ανατολικά), όπου παρέμεναν εκτός ελέγχου πάνω από 80 πυρκαγιές, διευκρίνισε χθες στον Τύπο ο Νταγκ Φορντ, ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης της επαρχίας.









Το Οντάριο ζήτησε προχθές Πέμπτη τη βοήθεια της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Έχουν σταλεί στην επαρχία πυροσβέστες από άλλες, συμπεριλαμβανομένων της Αλμπέρτας και της Γιουκόν.

Πάνω από 80 πυροσβεστικά αεροσκάφη και ελικόπτερα έχουν αναπτυχθεί στο Οντάριο για να συμβάλουν στην επιχείρηση κατάσβεσης.

«Έγιναν όλα στάχτη»

Άλλα 39 αεροσκάφη είναι έτοιμα να κατευθυνθούν σε απομονωμένες περιοχές, αδιάβατες από ξηράς, ώστε να απομακρύνουν εσπευσμένα κατοίκους κοινοτήτων, κυρίως αυτοχθόνων, είπε ακόμη ο Νταγκ Φορντ.

Καταγγέλλοντας την έλλειψη συντονισμού από πλευράς των αρχών, κάποιες κοινότητες οργάνωσαν εκείνες την εσπευσμένη απομάκρυνση των κατοίκων τους τις τελευταίες ημέρες, ιδίως η Κόλινς, περίπου 200 χιλιόμετρα βόρεια από την πόλη Θάντερ Μπέι του Οντάριο.

«Τα μέλη της κοινότητας πήραν την απόφαση να φύγουμε εσπευσμένα το βράδυ της Δευτέρας, χωρίς καμιά κυβερνητική υποστήριξη», είπε η Λίντα Ντεμπασίτζ, αυτόχθονη επικεφαλής της.





Πήραν πλεούμενα, όπως κατέγραψαν βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και κάποια μεταδόθηκαν από τοπικά ΜΜΕ, κατόπιν διέσχισαν δασικό δρόμο ζωσμένοι από φλόγες. Οι περίπου 30 κάτοικοι λένε πως πλέον στο χωριό τους «έγιναν όλα στάχτη».

«Πολλές μνήμες έγιναν καπνός, χάσαμε την ιστορία μας», πρόσθεσε η επικεφαλής της κοινότητας, επισημαίνοντας πως χρειάστηκε να επιστρέψει στο χωριό με πλεούμενο για «να ψάξει δύο ανθρώπους που δεν ξέραμε τι είχαν απογίνει».

Οι πυρκαγιές στο Οντάριο δεν έχουν προκαλέσει θανάτους ως τώρα, με βάση όσα είναι γνωστά. Κάτοικοι κοινοτήτων που χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα έχουν καταφύγει σε πόλεις όπως η Θάντερ Μπέι, το Τορόντο και άλλες, είπε ο τοπικός πρωθυπουργός Φορντ, χωρίς να δώσει συγκεκριμένο αριθμό, διαβεβαιώνοντας πως οι αρχές «υποστηρίζουν» τους πυροπαθείς.

Οι καπνοί των πυρκαγιών αυτών, μεταφερόμενοι από τους ανέμους, προκαλούν ακραία επιδείνωση της ποιότητας του αέρα στο Τορόντο και στις βορειοανατολικές ΗΠΑ.

Σύμφωνα με δεδομένα που συγκεντρώνει η ελβετική εταιρεία IQAir, πόλεις όπως το Ντιτρόιτ και το Σικάγο, καθώς και η αμερικανική ομοσπονδιακή πρωτεύουσα Ουάσιγκτον, συγκαταλέγονταν σε αυτές με τη χειρότερη ατμοσφαιρική ρύπανση στον πλανήτη περί τις 00:30 σήμερα, ώρα Ελλάδας.

Οι καναδικές μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποίησαν ότι η ποιότητα του αέρα στο Τορόντο, που είχε παρουσιάσει «βελτίωση» χθες το πρωί, «θα είναι ξανά πολύ κακή» το βράδυ και πιθανόν το Σαββατοκύριακο.

Ο Τραμπ απειλεί με δασμούς λόγω… των καπνών

Ο Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε χθες Παρασκευή εναντίον του Καναδά για τη μόλυνση της ατμόσφαιρας στις βόρειες ΗΠΑ, που προκαλείται από τις εκατοντάδες πυρκαγιές οι οποίες καίνε δασικές εκτάσεις στον βόρειο γείτονα της χώρας του, δύο ημέρες πριν από τον τελικό του Μουντιάλ του 2026 σε προάστιο της Νέας Υόρκης.

«Καθιστούμε τον Καναδά υπεύθυνο για το γεγονός ότι δεν διαχειρίζεται σωστά τα δάση του (…) κι οι ΗΠΑ βρίσκονται αχρείαστα αντιμέτωπες με εισβολή αέρα βρομερού, μολυσμένου και επικίνδυνου για την υγεία (…) κάτι εντελώς απαράδεκτο!», εξανέστη ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.

«Θα τηλεφωνήσω στον πρωθυπουργό του Καναδά, Μαρκ Κάρνι, μέσα στην ημέρα για να μάθω τι σκοπεύει να κάνει», συνέχισε.

Κατηγορώντας τον Καναδά για «ηθελημένη ολιγωρία», απείλησε να προχωρήσει στην επιβολή νέων επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών στον βόρειο γείτονα των ΗΠΑ, προκειμένου να καλυφθεί το «κόστος αυτής της μόλυνσης», το οποίο αρχικά χαρακτήρισε «ανυπολόγιστο», προτού τονίσει πως ανέρχεται σε «δισεκατομμύρια δολάρια».

Αν και κάποια καναδικά προϊόντα που δεν καλύπτονται από τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΗΠΑ-Καναδά-Μεξικού πλήττονται από τους προσωρινούς δασμούς 10% που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν πρόκειται παρά για μικρή μειονότητα των καναδικών εξαγόμενων αγαθών.

Δασμοί που αφορούν συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας, όπως αυτοί του χάλυβα και του αλουμινίου, έχουν ωστόσο στο στόχαστρο και τις εξαγωγές του Καναδά.

Ο καπνός των πυρκαγιών στον Καναδά έχει βυθίσει σε αποπνικτικό πέπλο μολυσμένου αέρα αμερικανικές μητροπόλεις, από το Σικάγο μέχρι την Ουάσιγκτον, περνώντας από τη Νέα Υόρκη.

Σε προάστιο της τελευταίας μεγαλούπολης θα διεξαχθεί αύριο Κυριακή ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου ανάμεσα στις εθνικές ομάδες της Ισπανίας και της Αργεντινής.

Κατά τα πιο πρόσφατα δεδομένα των καναδικών αρχών, η κατάσταση παρέμενε χθες κρίσιμη στον Καναδά, με 206 δασικές πυρκαγιές εκτός ελέγχου, επί συνόλου 896 ενεργών μετώπων.