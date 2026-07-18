Χαλκιδική - Φονικό τροχαίο: Αγωνία για την 7χρονη - Έρανος στη Μολδαβία

Σε μια από αυτές χαμογελούν, έχοντας στην αγκαλιά τους την 7χρονη Πατρίτσια, η οποία σε μια στιγμή έχασε τους γονείς και την έξι μηνών αδερφούλα της.

Η εικόνα του Κονσταντίν και της Λουτσία, του άτυχου ζευγαριού από τη Μολδαβία σε παλαιότερες ευτυχισμένες οικογενειακές στιγμές, προκαλεί ρίγη συγκίνησης.

Στην 7χρονη πολυτραυματία, η οποία δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, οι γιατροί προχώρησαν την Παρασκευή στη συραφή της γνάθου της. Η 7χρονη βρίσκεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στη Θεσσαλονίκη θα μεταβεί και η θεία της μικρής η οποία θα αναλάβει και την κηδεμονία της.

Κύμα αλληλεγγύης έχει εκδηλωθεί τόσο τη Μολδαβία με τις τοπικές αρχές να απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να στηρίξουν οικονομικά την οικογένεια για τον επαναπατρισμό των σορών όσο και στο προξενείο στη Θεσσαλονίκη από απλούς πολίτες.

“Η οικογένεια χρειάζεται στήριξη για να αντιμετωπίσει αυτή τη συνταρακτική δοκιμασία. Καλώ όποιον μπορεί και επιθυμεί να βοηθήσει , να συνεισφέρει – ανάλογα με τις δυνατότητές του- στους λογαριασμούς που άνοιξαν ειδικά για τη συγκέντρωση δωρεών”, αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο δήμος Στρασένι στη Μολδαβία.

Την ίδια στιγμή, οι αστυνομικές έρευνες τρέχουν με τις Αρχές να περιμένουν το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης, που θα ρίξει φως στα αίτια του δυστυχήματος.